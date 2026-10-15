Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

El titular de Trabajo precisó que su postura es personal y condicionó su respaldo a que los jóvenes reciban formación técnica que les permita acceder a un oficio al concluir el servicio

Guardar

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se mostró este jueves a favor de restablecer el servicio militar obligatorio, sustituido por el sistema voluntario en 1999, una propuesta que ha comenzado a debatirse en el Senado con el respaldo de representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

En una entrevista con la televisora Willax, Sheput condicionó su apoyo a que los jóvenes reciban formación técnica que les permita incorporarse al mercado laboral una vez concluido el servicio, y precisó que se trata de una opinión personal y que no compromete al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

“Si se da bajo un componente en el cual salgan con formación técnica, yo creo que sí, sería saludable para el país”, declaró al explicar que lleva años defendiendo esta modalidad por las oportunidades de capacitación y empleo que, a su juicio, puede ofrecer a los reclutas.

“Yo he estado a favor del servicio militar obligatorio”, afirmó. Como ejemplo, mencionó a conocidos que, tras cumplirlo, pudieron continuar sus estudios universitarios mientras trabajaban como conductores o mecánicos.

Sheput aseguró que no conoce una decisión del Ejecutivo ni discusiones en el Consejo de Ministros sobre recuperar el sistema

También recordó el caso de jóvenes que pasaron por el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea (SEMAN) y posteriormente consiguieron empleo en esa dependencia, así como las posibilidades laborales que, según indicó, existían en otras instalaciones militares.

PUBLICIDAD

Sheput defendió que el aprendizaje de un oficio forme parte de un eventual retorno de la obligatoriedad, aunque descartó tener conocimiento de una decisión del Ejecutivo en ese sentido.

“Yo te puedo asegurar que al menos yo no he escuchado absolutamente nada”, respondió al ser consultado sobre si el Gobierno había acordado recuperar este sistema. Asimismo, insistió en que su postura no representa una posición oficial y que no había participado en conversaciones sobre esa posibilidad en el Consejo de Ministros.

“Si se da bajo un componente en el cual salgan con formación técnica, yo creo que sí, sería saludable para el país. Y esa es una posición a título personal. Las escuelas militares, en general, cuando convocaban al servicio militar obligatorio, permitían que los jóvenes salieran con algún tipo de oficio técnico”, dijo.

PUBLICIDAD

El senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, fue uno de los primeros en plantear el retorno del servicio militar obligatorio desde el Congreso, al alegar que se trata de “una materia que debe evaluarse para que retorne”.

“Yo creo que todos los debates son bienvenidos. Los temas que se plantean, primero a nivel del Poder Ejecutivo o de diputados, finalmente en la Cámara de Senadores tienen que ser debidamente evaluados”, señaló en la radio Exitosa.

Senadores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú apoyaron abrir el debate sobre el retorno de la obligatoriedad

Posteriormente, el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, respaldó la iniciativa y destacó la preparación que, a su juicio, proporciona esta modalidad para la defensa nacional. “Incluso saliendo de ese servicio, esa preparación perdura. […] Y es bien útil. Yo reconozco la utilidad. Lo que pasa es que cada Gobierno de turno tiene sus propios enfoques”, afirmó.

PUBLICIDAD

Actualmente, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden incorporarse voluntariamente a la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército. El sistema contempla diversos beneficios y derechos, entre ellos una compensación económica mensual.

El antecedente de Keiko Fujimori

La posibilidad de recuperar el reclutamiento obligatorio también estuvo presente en la campaña presidencial de 2011. Entonces, Fujimori negó que su plan de gobierno contemplara esa medida, después de que la excongresista Luisa María Cuculiza defendiera el reclutamiento forzoso.

La entonces candidata sostuvo que se trataba de una propuesta personal de la legisladora y aseguró que sus voceros ya habían aclarado que no formaba parte del programa de Fuerza 2011. Cuculiza había argumentado que el servicio militar ayudaría a los ciudadanos a “querer más a su patria”.

PUBLICIDAD