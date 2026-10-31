Misa del papa León XIV en Pimentel: ¿qué pasa si llegas tarde al horario de ingreso que figura en tu entrada?

El Papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades Eclesiales, en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, el 8 de junio de 2025. REUTERS/Remo Casilli

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La visita del papa León XIV a Lambayeque congregará a miles de fieles en las Pampas de Pimentel, donde el líder religioso celebrará una misa multitudinaria el próximo viernes 13 de noviembre. La ceremonia forma parte de su agenda en el norte del país, durante su visita pastoral al Perú.

Ante la cantidad de asistentes que se espera recibir, las autoridades regionales vienen coordinando un sistema de organización para distribuir a los fieles y evitar aglomeraciones en los accesos. Como parte de este mecanismo, cada persona recibirá información específica sobre el sector, la puerta y el momento en que deberá presentarse para ingresar al recinto.

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¿Qué pasa si no llegas a la hora indicada en tu entrada para la misa del papa?

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, advirtió que los asistentes deberán respetar estrictamente el horario asignado, pues el ingreso se realizará por turnos y no se permitirá el acceso una vez concluido el periodo correspondiente.

“Vamos a suponer, te toca la letra H1. La letra H1 te va a decir 11 de la noche. 11 de la noche hasta las 12, eso es tu entrada. Después ya no va a haber entrada. Entonces, vigila tu horario de entrada”, explicó.

El funcionario precisó que los horarios y la numeración de cada grupo serán comunicados mediante los correos electrónicos y teléfonos registrados por los asistentes. Por ello, pidió mantenerse atentos a las notificaciones para conocer cuándo les corresponde ingresar.

¿A qué hora abrirán las puertas de las Pampas de Pimentel?

De acuerdo con Pérez Flores, la apertura de los accesos se realizará progresivamente entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m. del jueves 12 de noviembre. Cada grupo tendrá un intervalo específico para ingresar, de acuerdo con la letra y numeración que figure en su acreditación.

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La organización contempla que las puertas permanezcan habilitadas durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, hasta el horario establecido para cada turno. La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 a. m.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para la misa del papa León XIV en Pimentel?

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Los fieles que deseen participar en la misa multitudinaria que presidirá el papa León XIV en las Pampas de Pimentel deberán realizar un registro previo a través de la plataforma digital Joinnus. El procedimiento es gratuito y permitirá obtener una acreditación personal para acceder al recinto, donde se espera la llegada de miles de personas.

Para completar la inscripción, los interesados deberán seguir estos pasos:

Crear una cuenta en Joinnus: ingresar a la plataforma Joinnus y registrar los datos personales solicitados. Verificar la cuenta: introducir el código de seis dígitos que llegará durante el proceso de validación. Buscar el evento: ingresar al enlace habilitado para la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel. Solicitar las entradas: seleccionar el cuadrante, el horario y la puerta de ingreso disponibles durante el registro. Completar la inscripción: confirmar la solicitud y revisar el correo electrónico para recibir la información de la acreditación.

Cada persona podrá obtener un máximo de tres entradas gratuitas e intransferibles. Los datos registrados deberán corresponder a los asistentes, quienes tendrán que presentar su DNI para verificar su identidad durante los controles de acceso.

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¿Qué debes tener en cuenta después de conseguir tu entrada?

Una vez completada la inscripción, los asistentes deberán revisar cuidadosamente la información de su acreditación, pues el documento incluirá el cuadrante, la puerta y el horario correspondiente para ingresar a las Pampas de Pimentel. La distribución se realizará mediante un sistema de códigos QR que permitirá identificar a cada persona y dirigirla hacia el sector asignado.

La organización contempla 17 sectores y 126 subsectores, cada uno con una puerta de acceso diferenciada. Por ello, no bastará con tener una entrada: los fieles deberán dirigirse al punto indicado en su acreditación y respetar el turno establecido.

También puedes sumar esta información de servicio:

Último horario de ingreso: las puertas estarán habilitadas desde las 8:00 p. m. del jueves 12 hasta las 8:00 a. m. del viernes 13 de noviembre.

Documento obligatorio: los asistentes deberán llevar su DNI para comprobar que los datos coincidan con los de la entrada.

No pagar por las entradas: el registro es gratuito. Las autoridades han advertido sobre posibles estafas de personas que intenten comercializar acreditaciones.

Traslado: se contempla habilitar estacionamientos en el Fuerte Cáceres y buses gratuitos hacia las Pampas de Pimentel, con prioridad para adultos mayores y personas con discapacidad.