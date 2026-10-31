Perú

Misa del papa León XIV en Pimentel: ¿qué pasa si llegas tarde al horario de ingreso que figura en tu entrada?

La ceremonia reunirá a miles de fieles en las Pampas de Pimentel. Las autoridades establecieron horarios diferenciados y un sistema de acceso por sectores para evitar aglomeraciones.

El Papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades Eclesiales, en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, el 8 de junio de 2025. REUTERS/Remo Casilli
El Papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades Eclesiales, en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, el 8 de junio de 2025. REUTERS/Remo Casilli
Guardar

La visita del papa León XIV a Lambayeque congregará a miles de fieles en las Pampas de Pimentel, donde el líder religioso celebrará una misa multitudinaria el próximo viernes 13 de noviembre. La ceremonia forma parte de su agenda en el norte del país, durante su visita pastoral al Perú.

Ante la cantidad de asistentes que se espera recibir, las autoridades regionales vienen coordinando un sistema de organización para distribuir a los fieles y evitar aglomeraciones en los accesos. Como parte de este mecanismo, cada persona recibirá información específica sobre el sector, la puerta y el momento en que deberá presentarse para ingresar al recinto.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si no llegas a la hora indicada en tu entrada para la misa del papa?

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, advirtió que los asistentes deberán respetar estrictamente el horario asignado, pues el ingreso se realizará por turnos y no se permitirá el acceso una vez concluido el periodo correspondiente.

“Vamos a suponer, te toca la letra H1. La letra H1 te va a decir 11 de la noche. 11 de la noche hasta las 12, eso es tu entrada. Después ya no va a haber entrada. Entonces, vigila tu horario de entrada”, explicó.

El funcionario precisó que los horarios y la numeración de cada grupo serán comunicados mediante los correos electrónicos y teléfonos registrados por los asistentes. Por ello, pidió mantenerse atentos a las notificaciones para conocer cuándo les corresponde ingresar.

¿A qué hora abrirán las puertas de las Pampas de Pimentel?

De acuerdo con Pérez Flores, la apertura de los accesos se realizará progresivamente entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m. del jueves 12 de noviembre. Cada grupo tendrá un intervalo específico para ingresar, de acuerdo con la letra y numeración que figure en su acreditación.

PUBLICIDAD

La organización contempla que las puertas permanezcan habilitadas durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, hasta el horario establecido para cada turno. La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 a. m.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para la misa del papa León XIV en Pimentel?

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Los fieles que deseen participar en la misa multitudinaria que presidirá el papa León XIV en las Pampas de Pimentel deberán realizar un registro previo a través de la plataforma digital Joinnus. El procedimiento es gratuito y permitirá obtener una acreditación personal para acceder al recinto, donde se espera la llegada de miles de personas.

Para completar la inscripción, los interesados deberán seguir estos pasos:

  1. Crear una cuenta en Joinnus: ingresar a la plataforma Joinnus y registrar los datos personales solicitados.
  2. Verificar la cuenta: introducir el código de seis dígitos que llegará durante el proceso de validación.
  3. Buscar el evento: ingresar al enlace habilitado para la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel.
  4. Solicitar las entradas: seleccionar el cuadrante, el horario y la puerta de ingreso disponibles durante el registro.
  5. Completar la inscripción: confirmar la solicitud y revisar el correo electrónico para recibir la información de la acreditación.

Cada persona podrá obtener un máximo de tres entradas gratuitas e intransferibles. Los datos registrados deberán corresponder a los asistentes, quienes tendrán que presentar su DNI para verificar su identidad durante los controles de acceso.

¿Qué debes tener en cuenta después de conseguir tu entrada?

Una vez completada la inscripción, los asistentes deberán revisar cuidadosamente la información de su acreditación, pues el documento incluirá el cuadrante, la puerta y el horario correspondiente para ingresar a las Pampas de Pimentel. La distribución se realizará mediante un sistema de códigos QR que permitirá identificar a cada persona y dirigirla hacia el sector asignado.

La organización contempla 17 sectores y 126 subsectores, cada uno con una puerta de acceso diferenciada. Por ello, no bastará con tener una entrada: los fieles deberán dirigirse al punto indicado en su acreditación y respetar el turno establecido.

También puedes sumar esta información de servicio:

  • Último horario de ingreso: las puertas estarán habilitadas desde las 8:00 p. m. del jueves 12 hasta las 8:00 a. m. del viernes 13 de noviembre.
  • Documento obligatorio: los asistentes deberán llevar su DNI para comprobar que los datos coincidan con los de la entrada.
  • No pagar por las entradas: el registro es gratuito. Las autoridades han advertido sobre posibles estafas de personas que intenten comercializar acreditaciones.
  • Traslado: se contempla habilitar estacionamientos en el Fuerte Cáceres y buses gratuitos hacia las Pampas de Pimentel, con prioridad para adultos mayores y personas con discapacidad.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúLambayequeperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viuda de familia asesinada en Piura clama justicia y señala a ‘Los Portilla’: “Me hubiesen matado a mí, no a mis hijos”

Gladys Herreros perdió a su esposo y a dos de sus hijos, mientras que un tercero se debate entre la vida y la muerte. Entre las pistas para dar con los criminales, figura un audio de amenaza atribuido a una integrante de ‘Los Portilla’

Viuda de familia asesinada en Piura clama justicia y señala a ‘Los Portilla’: “Me hubiesen matado a mí, no a mis hijos”

Día de las Mascotas Fallecidas: flores, velas e imágenes, así fue la ceremonia en Surco

Familias llevaron fotografías, flores, velas y mensajes para recordar a sus animales de compañía durante una ceremonia organizada por la Municipalidad de Santiago de Surco, en el marco de esta fecha conmemorativa

Día de las Mascotas Fallecidas: flores, velas e imágenes, así fue la ceremonia en Surco

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Jueces supremos remarcaron que las leyes de amnistía y de prescripción de delitos de lesa humanidad son inconstitucionales e inconvencionales. Así quedan ratificadas las condenas de entre 6 y 12 años de prisión impuestas a 7 exmiembros del Ejército

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos decisivos: Alianza Atlético y Juan Pablo II abrirán la fecha 15, Barcelona se medira con Alavés por LaLiga, Manchester City hará lo suyo con Brighton en Premier League, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

La agrupación peruana celebra sus nueve años con Latin Idols, una producción que reunirá a figuras de la música latina y comienza con un tema junto al cantante español Marcos Llunas

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

JNE denuncia penalmente a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones sobre Roberto Burneo

Diputados de Juntos por el Perú plantean amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas tras golpe de Estado de 2022

ENTRETENIMIENTO

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

Magaly Medina cuestionó el mensaje de Ana Paula Consorte a Hernán Barcos por un gesto de su esposa Giuli Cunha: “Has quedado como payasa”

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a Perú con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

¿Laura Bozzo perdió toda su fortuna? Su hija respondió a los rumores sobre sus finanzas y negó que la conductora la mantenga

Amy Gutiérrez expone su dura batalla contra la depresión y el alcohol: “Quería quitarme la vida”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Boca Juniors vs River Plate: día, hora y canal TV en Perú del Superclásico de Argentina

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs Sport Huancayo se jugará en la ‘Incontrastable’: IPD cambió de decisión y confirmó localía para duelo por Torneo Clausura 2026