¿El retiro de CTS acaba en 2027? No, esto es lo que pasará con el ‘seguro de desempleo’

La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina

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En noviembre, durante los primeros quince días los empleadores deberán depositar el pago de la CTS (Compensación por tiempo de servicios) a todos los trabajadores privados en planilla.

Este será el segundo para de este derecho y beneficio laboral del año, y equivale a, aproximadamente, medio sueldo entero —un cuarto de sueldo para los que están en ‘media planilla’—, y se podrá retirar al 100%, gracias a la Ley 32322 que autoriza el libre acceso a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026.

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¿Entonces el retiro de CTS no irá más desde 2027? No, exactamente. La medida aprobada contemplaba que desde el 2027 sí se pueda acceder a la CTS, pero solo en hasta un 50% del monto. Es decir, que si recibes S/1.000, solo podrías sacar S/500, y el resto estaría bloqueado (hasta que quedes desempleado).

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Retiro de CTS del 100%

Se debe recordar que el retiro CTS no tenía como artículo la liberación del 100% de los montos en las cuentas. Esto, más bien, estaba implementado en esta Ley como una Disposición Complementaria Transitoria, la que dice lo siguiente:

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”.

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Curiosamente, el artículo de la Ley del retiro de CTS cambiaba totalmente el acceso de la CTS para siempre, y disponía que se podía hacer el retiro del los fondos de CTS al 50% del monto sin límite de fecha para el fin de la vigencia de esta medida.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

“Artículo único. Modificación del artículo 42 del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios: Se modifica el artículo 42 del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, con el siguiente texto ‘Artículo 42.- El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos’“, señalaba el texto aún vigente.

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El 100% seguirá, pero para otros casos

Eso no es todo. Desde 2027 sí seguirá existiendo el retiro del 100% de los montos de CTS, pero bajo una condición: “el trabajador en caso de ser diagnosticado con enfermedad terminal o cáncer, debidamente acreditados ante el empleador, podrá efectuar, en cualquier momento, el retiro del 100% de su depósito CTS e intereses acumulados. El cálculo se efectúa a la fecha en que el trabajador solicita dicho retiro total”, aclara el texto.

Entonces, vamos por parte:

El retiro de CTS del 100% para todos los trabajadores estará vigente todo este 2026

Desde 2027 se podrá acceder al 50% de estos siempre

Desde 2027 se podrá acceder al 100% solo por motivos de cáncer o enfermedad terminal.

Prepárate para sacar el monto de tu CTS, o solo mantenerlo como tu seguro en caso de desempleo. - Crédito Andina

CTS se deposita en noviembre

El segundo monto de la CTS se deposita hasta el 15 de noviembre. Esto es lo normal, pero en noviembre de 2026, el 15 cae domingo, por lo que este depósito se tendrá que realizar antes.

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Los empleadores tienen hasta el viernes 13 de noviembre para hacer el pago de la segunda CTS del 2026. Con esto, los trabajadores también accederían a poder sacar el 100% de su dinero en menor tiempo.