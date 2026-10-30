Perú

Torre Trecca de EsSalud dejará atrás más de 50 años de abandono: será un centro médico con más de 145 consultorios

La inversión de S/ 490 millones permitirá recuperar la infraestructura de 26 pisos, incorporar cerca de 300 equipos biomédicos y ampliar la oferta de atención ambulatoria especializada para los asegurados

La obra, iniciada en 1969 y paralizada en 1973, tendrá más de 145 consultorios, 300 equipos biomédicos y atención en más de 20 especialidades.
La obra, iniciada en 1969 y paralizada en 1973, tendrá más de 145 consultorios, 300 equipos biomédicos y atención en más de 20 especialidades. Foto: difusión
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Después de más de cinco décadas sin entrar en funcionamiento, la Torre Trecca de EsSalud se prepara para convertirse en un establecimiento dedicado a la atención médica especializada. El proyecto, ubicado en la avenida Arenales, en Jesús María, avanzará con la ejecución de las obras a cargo de HV Salfacorp, empresa contratada por el Consorcio Trecca S.A.C. para recuperar y acondicionar la infraestructura.

El edificio, cuya construcción comenzó en 1969 y quedó paralizada cuatro años después, contará con más de 145 consultorios, aproximadamente 300 equipos biomédicos y servicios correspondientes a más de 20 especialidades. La iniciativa demandará una inversión de S/ 490 millones y forma parte de una asociación público-privada en la que Auna tendrá a su cargo tanto la implementación como la operación del complejo.

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¿Cómo será la nueva Torre Trecca?

La recuperación del inmueble comprende una intervención sobre 59.140 m², distribuidos en 26 pisos, incluidos tres niveles subterráneos. Para adaptar sus instalaciones a los requerimientos de un establecimiento sanitario, se realizarán trabajos de reforzamiento estructural, remodelación, ampliación y rehabilitación, además de la demolición parcial de determinados componentes de la edificación.

Uno de los principales cambios estará relacionado con su equipamiento. La nueva infraestructura dispondrá de cerca de 300 equipos biomédicos, entre los que se encuentran tres resonadores magnéticos, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos. Estos dispositivos permitirán desarrollar evaluaciones y procedimientos de diagnóstico mediante tecnología especializada.

El Senador Daniel Barragán rompe su silencio y explica las circunstancias que llevaron a la renuncia de su hermana de un cargo en EsSalud. Asegura que fue una decisión personal ante la presión mediática y para evitar cuestionamientos.

En cuanto a la oferta médica, el establecimiento tendrá más de 145 consultorios y servicios distribuidos en más de 20 especialidades. La cartera incluirá cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría, entre otras áreas destinadas a la atención de los asegurados.

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También se brindarán consultas ambulatorias, atención de urgencias, evaluaciones previas a intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos. A estos servicios se sumarán el diagnóstico por imágenes y las prestaciones vinculadas con la prevención oncológica, con lo que el complejo concentrará diferentes tipos de atención especializada.

Auna asumirá la inversión y operación

La iniciativa se ejecuta mediante una asociación público-privada (APP) gestionada por el Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, grupo empresarial propietario de Clínica Delgado y Oncosalud. Sin embargo, el desarrollo del proyecto estuvo marcado por diversos inconvenientes que impidieron avanzar con las obras durante varios años.

Entre los problemas registrados figura la anulación de la licencia de habilitación urbana por parte de la Municipalidad de Jesús María, situación que mantuvo suspendido el contrato durante ocho años. Posteriormente, la pandemia, los cambios de gestión y el intento de cambiar la denominación del inmueble por Torre del Bicentenario también formaron parte de los obstáculos que enfrentó la iniciativa.

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El proyecto está a cargo del Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), aunque enfrentó diversos obstáculos que retrasaron su ejecución.
El proyecto está a cargo del Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), aunque enfrentó diversos obstáculos que retrasaron su ejecución. Foto: difusión

En febrero de 2026, EsSalud y el concesionario firmaron la Adenda N.° 2 al contrato de asociación público-privada, con el propósito de resolver los asuntos técnicos, económicos y contractuales que permanecían pendientes. Tras este acuerdo, el Consorcio Trecca suscribió el contrato con HV Salfacorp para dar paso a la ejecución de los trabajos. ProInversión participó brindando asistencia técnica y coordinando con las instituciones involucradas.

El presupuesto establecido para recuperar la infraestructura asciende a S/ 490 millones. El financiamiento será asumido por el concesionario, mientras que EsSalud realizará el reembolso durante un periodo de 10 años. La concesión estará vigente hasta 2046 y contempla la posibilidad de extenderse hasta 2064.

El esquema elegido corresponde al modelo de bata blanca, mediante el cual Auna tendrá responsabilidades que van más allá de la construcción y el equipamiento. También administrará los servicios internos y se encargará de la gestión y prestación de las atenciones médicas especializadas.

Buscan duplicar capacidad de atención

La incorporación de este establecimiento a la red asistencial permitirá a EsSalud duplicar su capacidad de atención ambulatoria especializada en Lima. Uno de los objetivos es disminuir la demanda que actualmente reciben los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal, mediante una mayor disponibilidad de consultorios y servicios de diagnóstico.

La presidenta ejecutiva Zulema Tomás sostuvo que la incorporación fue una decisión personal, basada en la trayectoria de la abogada, y descartó que el ministro de Trabajo hubiera influido en el nombramiento

De acuerdo con el cronograma previsto, el inicio de las operaciones está proyectado para mediados de 2028. Además, según la comunicación de Auna dirigida a sus inversionistas, el complejo tendría capacidad para superar los 3 millones de atenciones anuales una vez que se encuentre en funcionamiento.

Los servicios estarán disponibles para los asegurados de EsSalud como parte de su cobertura habitual. Por ello, los pacientes no tendrán que realizar pagos adicionales por recibir atención en la Torre Trecca.

Con esta intervención, la institución busca incorporar una nueva infraestructura a su red de establecimientos especializados y ampliar la disponibilidad de consultas y procedimientos médicos en la capital. La puesta en marcha del complejo marcará el final de más de 50 años de paralización de un edificio que, desde su construcción, nunca llegó a recibir pacientes.

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