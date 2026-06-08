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Cómo renovar el DNI vencido en Perú: requisitos, costos y procedimientos en Reniec

Tramitar la obtención de la credencial oficial habilita el acceso a servicios públicos y permite realizar gestiones bancarias, educativas y electorales sin restricciones en todo el territorio nacional

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Los ciudadanos peruanos pueden iniciar la actualización de su documento de identidad hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento, accediendo a modalidades presenciales o digitales
Los ciudadanos peruanos pueden iniciar la actualización de su documento de identidad hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento, accediendo a modalidades presenciales o digitales| Foto: Gemini IA

Renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido representa un trámite obligatorio para todos los ciudadanos peruanos a partir de los 17 años. La actualización del DNI, gestionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), permite acceder a servicios públicos y ejercer derechos civiles sin restricciones. El proceso puede realizarse de forma presencial o digital, según el tipo de documento actual y las necesidades del solicitante.

Este trámite puede iniciarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad. La recomendación busca evitar inconvenientes que puedan surgir por la pérdida de vigencia, especialmente en trámites bancarios, electorales o de salud.

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A partir de los 17 años, el trámite se realiza de manera presencial en las oficinas de Reniec, ya que se requiere la actualización de huellas dactilares y una nueva fotografía. Este procedimiento permite migrar del DNI azul al DNI electrónico (DNIe), que tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de emisión.

Larga fila de personas en la acera frente al edificio de RENIEC. Ciudadanos esperan en la calle mientras otros transitan; algunos sostienen documentos de identidad.
Numerosos ciudadanos forman una extensa fila frente a la sede de RENIEC en Lima para gestionar el Documento Nacional de Identidad y otros trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los requisitos para renovar el DNI?

Reniec establece una serie de requisitos que varían según la situación particular de cada solicitante:

  • Personas con discapacidad permanente: deben presentar el carné de Conadis para acceder al trámite gratuito y presencial.
  • Actualización de domicilio: se requiere un recibo original de servicio público o tributo municipal con una antigüedad no mayor a seis meses.
  • Modificación del estado civil: para quienes han cambiado su estado civil, se solicita una declaración jurada y, en algunos casos, la copia certificada del acta de matrimonio, divorcio o defunción, salvo que el acto ya figure en la base de datos de Reniec.
  • Actualización de grado de instrucción: se debe presentar una declaración jurada o constancia de estudios, según corresponda.
  • Cambio de firma: basta con informar al registrador durante el trámite.
  • Corrección de datos personales: se deben presentar los documentos sustentatorios, como el acta de nacimiento.

El trámite también contempla condiciones especiales. Las personas mayores de 60 años reciben un DNI con la indicación “No caduca” y quienes residen en el extranjero deben realizar el procedimiento en el consulado peruano respectivo.

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DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)
DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Modalidades y costos del trámite

Reniec permite renovar el DNI a través de canales digitales o de manera presencial, dependiendo del caso

Renovación digital

Quienes ya cuentan con el DNIe pueden hacer la renovación en línea. El pago por este servicio es de 41 soles, que debe abonarse al código de tributo 00525. En caso de migrar del DNI azul al electrónico, el costo es de 30 soles, válido hasta el 31 de diciembre de 2026, bajo el código 02121.

El pago puede realizarse usando las siguientes modalidades:

  • Plataforma digital de Reniec: se genera un ticket de pago en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
  • Aplicaciones móviles como Yape (opción “Yapear servicios” > Reniec) o en agentes BCP afiliados, presentando el ticket correspondiente.
  • Banco de la Nación: mediante la web Pagalo.pe, agencias o agentes, siempre con el comprobante respectivo.

Después del pago, se debe descargar la aplicación DNI Bio Facial (disponible solo para Android), donde se toma una foto para validar la identidad. Finalmente, se completa el proceso en el portal de Reniec, seleccionando un centro de atención para la entrega del nuevo documento. El avance del trámite puede consultarse en línea y, una vez que llega al 100%, el ciudadano puede acercarse a la agencia sin necesidad de cita previa.

Renovación presencial

La renovación presencial continúa siendo obligatoria si el ciudadano solo ha tenido DNI de menor o si requiere registrar huellas y fotografía nuevas. En estos casos, la atención se realiza en las oficinas de Reniec, donde también es posible solicitar actualizaciones de domicilio, estado civil, grado de instrucción o datos personales.

Para las personas con discapacidad permanente, el trámite es gratuito y presencial, siempre que presenten el carné de Conadis.

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