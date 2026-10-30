Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 30 de octubre de 2026

El Centro Sismológico Nacional mantiene la vigilancia de la actividad tectónica en el país. Los últimos registros incluyeron movimientos de magnitud 4,6 en Ucayali e Ica durante la jornada del jueves

Guardar
Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

Mapa satelital de Perú con fronteras marcadas, dos círculos rojos en su territorio y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Una vista satelital del territorio de Perú delimita sus fronteras y ubica dos puntos rojos en las regiones de Ucayali e Ica junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:30 hsHoy

Dos sismos de magnitud 4,6 fueron registrados en Ucayali e Ica

Uno de los reportes difundidos por el IGP corresponde a un sismo de magnitud 4,6 ocurrido a las 03:17 del jueves 29 de octubre. El movimiento tuvo su referencia a 27 kilómetros al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La profundidad fue de 125 kilómetros y la intensidad alcanzó los grados II-III en esa ciudad.

La profundidad del evento explica que la percepción haya sido moderada en la zona urbana. Los sismos profundos pueden sentirse a grandes distancias, aunque suelen producir una sacudida menos intensa en la superficie que aquellos cuyo foco se encuentra cerca del terreno.

  • Reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0757
  • Fecha y hora local: 29 de octubre de 2026, 03:17:32
  • Magnitud: 4,6
  • Profundidad: 125 kilómetros
  • Referencia: 27 kilómetros al sureste de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
  • Intensidad: II-III en Pucallpa
Infografía mapa del Perú, localizando a Ucayali
Desde el 27 de marzo, y en menos de 24 horas, se van registrando cuatro sismos de regular intensidad en diferentes puntos de Ucayali. - Crédito: Composición Infobae Perú

Horas después, el Censis informó otro movimiento de magnitud 4,6, registrado a las 07:04 del mismo jueves frente a la costa de la región Ica. El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, y tuvo una profundidad de 26 kilómetros. La intensidad fue de grado III en esa localidad.

  • Reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0758
  • Fecha y hora local: 29 de octubre de 2026, 07:04:03
  • Magnitud: 4,6
  • Profundidad: 26 kilómetros
  • Referencia: 43 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
  • Intensidad: III en San Juan de Marcona
Sismo en Ica de 4.5
Sismo en Ica
06:22 hsHoy

La actividad sísmica también alcanza zonas de la sierra y la selva

La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico explica la recurrencia de los movimientos telúricos. Una parte importante de los eventos está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas frente a la costa, aunque los epicentros también pueden localizarse en la sierra, la selva y zonas próximas a fallas geológicas locales.

Los reportes de Ucayali e Ica muestran que la actividad sísmica puede presentarse en áreas de características geográficas distintas. Mientras el movimiento de Pucallpa se produjo a gran profundidad, el sismo de San Juan de Marcona tuvo un foco más superficial y se localizó en el océano Pacífico, frente al litoral sur.

Mapa en relieve de Perú con dos luces rojas, lámina plástica con ondas marcadas, un dispositivo con pantalla y una tarjeta con escudo.
Un mapa tridimensional de Perú señala zonas de actividad sísmica junto a un equipo de registro del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profundidad, la magnitud y la distancia al epicentro determinan cómo se percibe un temblor. Un evento de menor magnitud puede sentirse con mayor claridad si ocurre cerca de una localidad o si su foco está a pocos kilómetros de profundidad. A su vez, un sismo de mayor energía puede pasar desapercibido en poblaciones alejadas.

El IGP difunde sus reportes iniciales después de procesar la información de sus estaciones de vigilancia. Las cifras pueden cambiar si el análisis técnico incorpora señales adicionales, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de compartir datos sobre un temblor o una supuesta alerta.

06:02 hsHoy

Las familias deben identificar zonas seguras antes de una emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que las familias reconozcan con anticipación los lugares de menor riesgo dentro de sus viviendas, oficinas, colegios y centros de trabajo. Estas zonas deben estar alejadas de ventanas, mamparas, repisas, bibliotecas, estanterías y otros objetos que puedan caer.

También resulta necesario establecer rutas de evacuación y definir un punto de encuentro fuera de la estructura. Cada integrante de la familia debe conocer el trayecto previsto, las salidas disponibles y las responsabilidades que tendrá si ocurre una emergencia. La preparación previa reduce la desorientación durante los primeros minutos.

Monitores con un mapa de Perú, gráficos de ondas sísmicas y logotipos institucionales junto a una carpeta con un escudo sobre la mesa.
Una sala técnica del Instituto Geofísico del Perú registra la actividad tectónica y la localización de sismos en el territorio peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los simulacros permiten comprobar si los pasadizos se encuentran libres, si las puertas pueden abrirse sin obstáculos y si las rutas son accesibles para todos. La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente.

La mochila de emergencia debe permanecer en un sitio de fácil acceso. Entre los elementos recomendados figuran agua potable, alimentos no perecibles, una linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos personales, abrigo, artículos de higiene, copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo.

Mochila con agua, enlatados, radio y botiquín junto a ropa, documentos, útiles de aseo, un logotipo del IGP y un plano de evacuación en la pared.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y un croquis de evacuación ilustran las medidas de preparación doméstica ante sismos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:02 hsHoy

Durante un sismo se debe evitar correr hacia las salidas

Ante un movimiento telúrico, las autoridades aconsejan mantener la calma y ubicarse en una zona segura. Si no es posible evacuar de inmediato, corresponde proteger la cabeza y el cuello, alejarse de objetos que puedan desprenderse y buscar resguardo junto a elementos estructurales resistentes.

No se debe correr hacia puertas, escaleras o patios mientras el suelo está en movimiento. Tampoco se recomienda utilizar ascensores, debido a que un corte de energía o una falla en el sistema puede dejar a las personas atrapadas. La evacuación debe comenzar cuando termina el sismo y realizarse de forma ordenada.

Alarmas del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 sonarán este viernes 15. Foto: Andina
Alarmas del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 sonarán este viernes 15. Foto: Andina

Al salir de una vivienda, edificio u oficina, las personas deben evitar permanecer cerca de fachadas, muros, postes, cables eléctricos y estructuras que presenten daños visibles. No se aconseja regresar para recoger teléfonos, documentos u otras pertenencias personales.

Después de un sismo, corresponde verificar si existen personas heridas y brindar primeros auxilios de acuerdo con las posibilidades del lugar. También conviene revisar fugas de gas, daños en las instalaciones eléctricas o filtraciones de agua. Los Bomberos atienden emergencias en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en el 106.

Temas Relacionados

IGPINDECISismos en PerúSismoTemblorperu-noticias

Últimas noticias

Mucho más que anchoveta

El informe de Apoyo Consultoría estima que la captura del recurso marino caería 82% frente a 2025, bajo un escenario climático que afectaría a la actividad pesquera y sus encadenamientos

Mucho más que anchoveta

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

La radiación ultravioleta puede alterar las células cutáneas con el paso de los años, por lo que especialistas recomiendan aplicar bloqueador, usar ropa adecuada y consultar ante cambios visibles

Cáncer de piel: Conoce cuándo un lunar requiere una consulta con un dermatólogo y cómo reducir el riesgo ante la alta radiación ultravioleta

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

La plataforma digital permite revisar en tiempo real los cortes de agua reportados en el país y localizar alternativas de abastecimiento en caso de una emergencia

Cómo funciona Cami Yaku, la herramienta para conocer cortes de agua y puntos de abastecimiento en Lima

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Jurel, carajito y cabrilla voladora llegan en cantidades menores, mientras los puestos recortan el volumen de mercadería que adquieren

Pescado más caro por fenómeno El Niño: La escasez de especies altera los precios en el terminal pesquero de Lima

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

La fecha reúne la instauración de la provincia iqueña en 1868 y aniversarios vinculados con Miguel Baca Rossi, Federico Barreto, Mario Testino, Gastón Acurio y Eloísa Angulo

Efemérides 30 de octubre en Perú: Hoy cumple años el chef más prestigioso del país quien catapultó la gastronomía peruana como marca internacional

ÚLTIMAS NOTICIAS

El SMN amplió la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana

El SMN amplió la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana

Crónica de noticias anunciadas: del golpe militar a los 43 años de democracia, el triunfo y la asunción de Alfonsín

El accidente fashion de Nicole Neumann en el vestuario de un club: “Terminé con el dedo ensangrentado”

Petrobras anunció el tercer hallazgo de crudo en una polémica área marina frente a la Amazonía

El temible jefe de la mafia de motochorros de CABA acusada de robar más de $120 millones

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica aprueba fuerte aumento en los combustibles: gasolina regular y diésel costarán ₡808 por litro

Costa Rica aprueba fuerte aumento en los combustibles: gasolina regular y diésel costarán ₡808 por litro

Petrobras anunció el tercer hallazgo de crudo en una polémica área marina frente a la Amazonía

El bono extraordinario que el Organismo Judicial de Guatemala pagará a todos sus empleados, incluidos magistrados de la Corte Suprema

El rastro del dinero ilícito en Guatemala y la red financiera que apunta a China y Hong Kong

El condado de Los Ángeles alcanza un récord de inundaciones costeras en 100 años de historia

DEPORTES

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Estalló la guerra de pilotos en la Fórmula 1 tras las críticas de Fernando Alonso a un sector de la parrilla: “Espero que no nos crucemos en pista”

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Vive en un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1