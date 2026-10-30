Perú

DNI electrónico gratuito para este 31 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los trámites disponibles?

La actualización de los datos personales del documento permite evitar inconvenientes en trámites ante instituciones públicas y privadas, así como mantener vigente la información de identificación

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La campaña contará con el apoyo de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Ventanilla - Créditos: Andina.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a los vecinos del distrito de Ventanilla. La jornada se realizará este sábado 31 de octubre en la Plaza Cívica de Pachacútec, con atención desde las 9:30 a. m. hasta las 2 p. m. Los ciudadanos podrán gestionar diferentes procedimientos relacionados con su identificación sin efectuar ningún pago.

La iniciativa contará con el apoyo de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Ventanilla, con el propósito de acercar los servicios registrales a más habitantes de esta zona del Callao. La convocatoria contempla seis tipos de solicitudes, entre ellas la inscripción por primera vez, la renovación por caducidad y la actualización de información personal.

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¿Qué trámites estarán disponibles durante la campaña?

Según el anuncio del organismo registral, los asistentes podrán solicitar los siguientes procedimientos:

  • Inscripción por primera vez: permite gestionar la expedición del documento para quienes todavía no cuentan con una identificación registrada.
  • Renovación por caducidad: está destinada a las personas cuyo DNI venció y necesitan tramitar un nuevo ejemplar.
  • Rectificación de imágenes y datos: comprende las solicitudes para corregir información personal o actualizar la fotografía incorporada en el registro.
  • Duplicado de DNI: permite obtener otro ejemplar cuando el documento original se perdió, fue robado o presenta algún inconveniente que impide utilizarlo.
  • Cambio de estado civil: posibilita modificar la información correspondiente a esta condición en los registros del Reniec.
  • Cambio de domicilio: permite actualizar la dirección consignada en el documento cuando el titular se ha mudado.

Estos procedimientos responden a distintas necesidades de identificación. Por ello, los interesados deberán reconocer cuál corresponde a su situación y considerar las condiciones establecidas para cada solicitud.

La jornada permitirá realizar seis trámites: inscripción por primera vez, renovación por caducidad, rectificación de datos e imágenes, duplicado, cambio de estado civil y actualización de domicilio - Créditos: Reniec.
La jornada permitirá realizar seis trámites: inscripción por primera vez, renovación por caducidad, rectificación de datos e imágenes, duplicado, cambio de estado civil y actualización de domicilio - Créditos: Reniec.

¿Qué requisitos se necesitan para cambiar la dirección del DNI?

Uno de los procedimientos contemplados en la jornada es la actualización del domicilio. Sin embargo, los documentos que deberán presentar los ciudadanos dependerán de su edad y condición socioeconómica, de acuerdo con las indicaciones difundidas por la Municipalidad de Ventanilla.

Los requisitos comunicados para este trámite son los siguientes:

  • Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años: deberán presentar un recibo de algún servicio básico, como agua, electricidad, teléfono o gas, entre otros.
  • Personas de 18 a 59 años: tendrán que mostrar su ficha socioeconómica vigente del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), con clasificación de pobre o pobre extremo.
  • Adultos mayores de 60 años: deberán presentar un recibo de algún servicio básico para acreditar su dirección.
  • Personas con discapacidad: tendrán que llevar un recibo de un servicio básico y, adicionalmente, su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

La documentación solicitada busca acreditar el lugar de residencia de quienes necesitan modificar la información consignada en su identificación. En particular, para los ciudadanos de 18 a 59 años, la convocatoria establece una condición socioeconómica específica que deberán acreditar mediante el documento correspondiente.

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Los adultos mayores de 60 años podrán gestionar la actualización de su dirección presentando un recibo de un servicio básico - Créditos: Andina.
Los adultos mayores de 60 años podrán gestionar la actualización de su dirección presentando un recibo de un servicio básico - Créditos: Andina.

¿Por qué es importante mantener actualizado el DNI electrónico?

El DNI electrónico constituye el principal instrumento para acreditar la identidad de los ciudadanos peruanos. Su información permite realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas, acceder a determinados servicios y verificar los datos personales del titular cuando un procedimiento lo requiere.

Por esa razón, mantener actualizados los datos registrales resulta importante para evitar inconvenientes durante diferentes diligencias. Una dirección que ya no corresponde al lugar de residencia o información personal incorrecta puede generar dificultades cuando se necesita acreditar determinados datos.

La campaña permitirá que los habitantes de Pachacútec accedan a los procedimientos anunciados sin asumir el costo de la atención. Los interesados deberán identificar el trámite que necesitan y llevar la documentación correspondiente, especialmente quienes soliciten modificar su dirección domiciliaria.

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