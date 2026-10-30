Perú

Estudiantes de Derecho, Economía e Ingeniería pueden postular a 60 becas hasta este 31 de octubre

El Programa de Extensión Universitaria está dirigido a estudiantes y egresados de Derecho, Economía e Ingeniería; la formación comenzará en enero de 2027

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene una nueva página para realizar el registro en línea durante esta convocatoria que estará disponible hasta el próximo miércoles 30 de septiembre (Gobierno de México)
Jóvenes estudiantes tienen hasta el 31 de octubre.
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Las postulaciones para las 60 becas integrales del Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) cierran este 31 de octubre de 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes del último año, egresados y bachilleres sin título de Derecho, Economía e Ingeniería que busquen formación en regulación de telecomunicaciones y gestión pública.

El proceso de admisión será nacional y se definirá exclusivamente por orden de mérito. La entidad ofrece tres grupos de 20 vacantes, uno para Derecho, otro para Economía e Ingeniería Económica y un tercero para carreras de Ingeniería vinculadas con el sector. Las personas interesadas pueden revisar requisitos y completar el registro en la convocatoria oficial del PEU OSIPTEL.

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El examen virtual será el 8 de noviembre en todo el país

La evaluación de ingreso está prevista para el 8 de noviembre de 2026 y se realizará de forma virtual. La prueba medirá conocimientos de acuerdo con la especialidad de cada postulante y competencias lógico-analíticas. Después del examen, OSIPTEL difundirá los resultados el 10 de noviembre y publicará la lista de los 60 becarios admitidos el 23 de noviembre, según el cronograma de la convocatoria.

Pueden postular alumnos que cursen el último año de pregrado, egresados o bachilleres del semestre 2026-I, siempre que no cuenten con título profesional. Para el bloque de Ingeniería se admiten las especialidades de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Informática, Software, Redes y Comunicaciones, Información e Industrial.

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Un hombre y una mujer frente a monitores de computadora en un aula, con el logotipo de OSIPTEL en la esquina inferior derecha
Estudiantes participan en el Programa de Extensión Universitaria de OSIPTEL en Perú, entidad que ofrece 60 becas integrales para jóvenes profesionales. (Composición: Infobae Perú )

Los seleccionados deberán cumplir con los requisitos documentales y suscribir un compromiso de dedicación exclusiva durante el periodo de formación. El programa corresponde a la edición 31 del PEU, iniciativa que busca preparar profesionales en materias relacionadas con el funcionamiento y la supervisión del mercado de telecomunicaciones.

Treinta vacantes estarán reservadas para universidades fuera de Lima y Callao

La distribución de las becas contempla un criterio de representación territorial. El 50 % de las plazas, equivalente a 30 vacantes, será para estudiantes de universidades ubicadas fuera de Lima y Callao. El otro 50 % corresponderá a postulantes de instituciones de educación superior de la capital y el Callao.

La división por especialidades se mantendrá en partes iguales. Habrá 20 cupos para Derecho, 20 para Economía o Ingeniería Económica y 20 para las ingenierías incluidas en las bases. La selección considerará los puntajes obtenidos en cada grupo y el orden de mérito de los participantes.

Este esquema permite que aspirantes de diversas regiones accedan a un proceso de admisión común, con apoyo para su permanencia en Lima en caso de obtener una beca. La convocatoria tiene alcance nacional y exige que los interesados completen la inscripción dentro del plazo establecido.

El programa presencial tendrá 320 horas de formación entre enero y marzo

Las actividades académicas se desarrollarán de manera presencial en Lima, entre el 11 de enero y el 19 de marzo de 2027. El PEU contempla 320 horas de formación sobre regulación de telecomunicaciones, gestión pública, habilidades profesionales, innovación, inteligencia artificial, análisis de casos y una semana internacional.

La beca cubre el 100 % de los costos de estudio y los materiales académicos. También incluye alimentación, movilidad local y seguro contra accidentes durante la etapa presencial. Para los becarios procedentes de otras regiones, el beneficio incorpora traslado y alojamiento en la capital.

Al concluir la formación, quienes ocupen los tres primeros puestos de cada especialidad podrán acceder a convenios de prácticas preprofesionales o profesionales en OSIPTEL. El organismo prevé además un incentivo económico adicional a la subvención mínima que corresponda a esas prácticas.

El CAS N.° 047 ofrece cuatro plazas de Asistente II en Orientación en Lima, dirigidas a bachilleres de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración o Ciencias de la Comunicación, con un sueldo de S/ 3.800.
Foto: Osiptel

OSIPTEL supervisa a las operadoras y atiende reclamos de usuarios

El OSIPTEL es un organismo público especializado, regulador y descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera para ejercer sus funciones en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Entre sus tareas se encuentran la emisión de normas, la regulación del mercado, la supervisión y fiscalización de las empresas operadoras, la solución de controversias y la atención de reclamos de usuarios. También puede imponer sanciones cuando identifica incumplimientos de las obligaciones aplicables a las compañías del sector.

La entidad orienta a usuarios que tengan consultas o problemas con servicios de telefonía, internet, televisión por suscripción u otras prestaciones de telecomunicaciones. Para esos casos está disponible el FonoAyuda 1844, de lunes a sábado, entre las 8:00 y las 20:00. La central de atención administrativa es el (01) 225-1313, de lunes a viernes, de 8:45 a 17:45.

Además, OSIPTEL recibe consultas en el correo usuarios@osiptel.gob.pe. La atención en quechua se brinda a través de los números 940 709 422 y 940 722 578, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:00.

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