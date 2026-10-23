Reniec lanza alerta nacional: dejar fotografiar tu DNI puede costarte tu identidad y abrir la puerta a estafadores

La difusión del documento de identidad puede facilitar la suplantación de identidad y permitir que delincuentes se hagan pasar por otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de compartir fotografías del documento nacional de identidad (DNI) sin una justificación válida. La entidad alertó que la exposición de estos datos personales puede facilitar delitos como la suplantación de identidad, las estafas financieras y la creación de cuentas falsas, situaciones que podrían comprometer la seguridad de los ciudadanos.

La advertencia también recoge las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), organismo que alertó sobre las consecuencias de entregar este documento a terceros y permitir que registren su imagen.

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Publicar o enviar fotografías del DNI sin precaución puede dificultar el control sobre su circulación, almacenamiento y difusión por terceros. (Reniec)

¿Qué riesgos existen al compartir una fotografía del DNI?

El documento de identidad contiene información personal que puede ser utilizada por delincuentes para intentar hacerse pasar por otra persona. Cuando una imagen llega a manos equivocadas, los datos consignados podrían servir como parte de una estrategia para cometer actividades ilícitas o engañar a otras víctimas.

Entre los principales riesgos identificados por Reniec figuran los siguientes:

Suplantación de identidad: terceros podrían utilizar los datos del titular para hacerse pasar por él ante otras personas o entidades.

Estafas y fraudes financieros: la información expuesta puede ser aprovechada en intentos de engaño relacionados con operaciones económicas o servicios financieros.

Creación de cuentas falsas: los datos personales podrían emplearse para registrar perfiles fraudulentos o respaldar actividades engañosas en plataformas digitales.

Fraudes informáticos: la información obtenida puede formar parte de maniobras delictivas que buscan aprovecharse de la confianza de los usuarios.

Estos escenarios no significan que toda fotografía compartida vaya a ocasionar necesariamente un delito. Sin embargo, la circulación de información identificatoria fuera de los canales autorizados puede incrementar la exposición del titular frente a posibles usos indebidos.

Un usuario fotografía con la cámara de un teléfono móvil el documento de identidad de otra persona sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde denunciar el uso indebido de datos personales?

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales permite reportar situaciones relacionadas con el uso inadecuado de información personal. Según la orientación difundida por Reniec, quienes sean víctimas o testigos de estos hechos pueden comunicar lo ocurrido cuando involucre a instituciones públicas o empresas privadas.

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Para conocer el procedimiento y los canales disponibles, los ciudadanos pueden consultar la plataforma oficial del Estado peruano: https://www.gob.pe/9271.

La denuncia permite poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que sean evaluados conforme a las disposiciones aplicables. Es recomendable conservar mensajes, capturas de pantalla, correos electrónicos y otros elementos que ayuden a explicar lo sucedido, siempre que sea posible hacerlo de manera segura.

Las personas que sean víctimas o testigos del uso indebido de datos personales pueden reportar los hechos ante la ANPD, cuando involucren a instituciones públicas o empresas privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos en que una institución o empresa necesite verificar la identidad de una persona, es recomendable consultar si dispone de un procedimiento seguro para realizar esa gestión. Asimismo, se debe evitar publicar imágenes del DNI en espacios abiertos de internet, debido a que pueden ser copiadas, almacenadas o difundidas por terceros.

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La prevención adquiere especial importancia cuando desconocidos solicitan fotografías del documento mediante mensajes, llamadas o enlaces que no permiten comprobar su autenticidad. Si el requerimiento genera dudas, lo más prudente es verificarlo directamente con la entidad correspondiente antes de proporcionar información.

También conviene tener precaución al enviar imágenes mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales o plataformas digitales. Compartir una fotografía sin comprobar la identidad del destinatario puede dificultar el control sobre su circulación posterior.

En ese contexto, Reniec recordó que proteger el DNI también implica cuidar la información que contiene. Por ello, la entidad exhortó a la población a actuar con cautela frente a solicitudes innecesarias de fotografías y a evitar compartir datos identificatorios sin verificar previamente el motivo y el destino de esa información.

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Funciones del Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es un organismo autónomo del Estado peruano encargado de identificar a los ciudadanos, registrar los hechos vitales y mantener actualizada la información de identificación de la población.

Sus principales funciones son las siguientes:

Identificar a los ciudadanos: Emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) y gestionar su renovación, actualización y duplicado.

Registrar nacimientos: Inscribir los nacimientos y garantizar el registro de identidad de las personas.

Registrar matrimonios y defunciones: Mantener actualizada la información sobre estos hechos civiles.

Emitir actas y partidas: Proporcionar copias certificadas de documentos de nacimiento, matrimonio y defunción que se encuentren en sus registros.

Mantener actualizado el padrón electoral: Elaborar y proporcionar a los organismos electorales la información necesaria para los procesos electorales, según sus competencias legales.

Proteger la información registral: Administrar y resguardar los datos personales contenidos en sus bases de datos, conforme a la normativa vigente.

Verificar la identidad de las personas: Brindar servicios de consulta y validación de identidad a entidades autorizadas.

Promover el acceso a la identificación: Desarrollar campañas y facilitar trámites para que más ciudadanos cuenten con un documento de identidad.