Buscan que CAS puedan seguir trabajando luego de los 70 años para acceder al 100% de CTS

Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una gratificación equivalente a su sueldo en julio y diciembre. - Crédito Andina

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Los trabajadores CAS sí recibirán gratificación y CTS al 10% este 2026. Ya el Gobierno ha incluido en el proyecto de presupuesto para el 2027 los montos para asegurar los siguientes pago, del 20% en 2027, dándole continuidad a la medida aprobada por el gobierno anterior.

Pero, como se sabe, los trabajadores que cumplan 70 años, solo podrán trabajar hasta el final de ese año en cumplan esa edad. Dado que los CAS no recibían CTS anteriormente, con la última Ley aprobada los que cumplan o hayan cumplido 70 años este 2026, al cesar sus labores solo recibirán el 10% de la CTS.

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Pero, según señala César Espinoza, el comunicador experto en temas sindicales y del sector público, Diego Bazán, diputado de Renovación Popular, estaría preparando una medida para permitir que, a decisión suya, los trabajadores que tienen 70 años puedan seguir trabajando hasta conseguir el 100% de CTS. Como se sabe, la CTS del 100% estará vigente recién el 2030.

Los CAS se movilizarán nuevamente por el recorte de la CTS y gratificación. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Trabajadores CAS reciben 10% de CTS este 2026

Como se sabe, según el Decreto Supremo 142-2026-EF, que estableció el cronograma para la progresividad del pago de la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, estos derechos se pagarán gradualmente hacia el 100% durante los siguientes años.

Esto se hará del siguiente modo:

Este 2026, se paga la gratificación y CTS al 10% de la remuneración a los CAS . En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300 de ‘grati’, la CTS se paga al cese de las labores

En 2027, los monto serán del 20% de la remuneración mensual

En 2028, será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, será del 100% de la remuneración mensual.

Como se sabe, la CTS se paga al cese de labores, y se calcula con respecto al sueldo y por los años de servicios del trabajador. Es decir, si un empleado CAS cumple 70 años y cesa de labores este 2026, recibirá su CTS calculada al 10%.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Así, solo los trabajadores que cumplan 70 años al 2030, y se jubilen ese año, podrían acceder a la CTS de 100%. Esto es lo que busca cambiar en el debate del Presupuesto Público 2027 el diputado Diego Bazán.

“Frente a la reciente Ley y Decreto Supremo que disponen el cese de los trabajadores CAS al cumplir 70 años, con una CTS de apenas del 10% de su sueldo, el diputado Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, impulsara una propuesta en la Ley de Presupuesto 2027 para permitirles continuar laborando de forma voluntaria hasta alcanzar el 100% de su CTS.

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Es decir, se buscará que los CAS que tienen 70 años puedan seguir laborando hasta jubilarse con una CTS del 100%. Esto haría que trabajadores que tienen 70 años actualmente, pueda seguir laborando hasta el 2030, y se jubilen con 74 años y CTS completa.

Rodolfo Acuña Namihas en el MEF dio la medida que hasta ahora no ha sido cuestionada formalmente por el MEF actual. Es más, se ha asegurado presupuesto para el pago de 2027. - Crédito MEF

¿CTS de 100% al 2028?

Pero se debe recordar también que el diputado Diego Bazán había presentado ante la Comisión de Presupuesto otra medida en la legislatura anterior.

Esta buscaba que la gradualidad del pago de la CTS y gratificación para los CAS sea considerada con un porcentaje más alto y con un cronograma más acotado.

Así, proponía que la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad y la CTS sea implementada en un periodo de solo tres años, conforme a los siguiente:

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En 2026 se debería pagar el 50% de la remuneración como gratificación y CTS

En 2027, el monto sería del 70% de la remuneración

En 2028 se pagaría el 100% de la remuneración como gratificación en julio y diciembre y la CTS.