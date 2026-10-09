La crianza de cuyes crece en Perú: población supera los 25 millones y más familias se dedican a esta actividad

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) mantiene sus estudios para optimizar el rendimiento y la capacidad reproductiva de los cuyes. Foto: Alpaca Expeditions

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La crianza de cuyes continúa ganando presencia en el sector agropecuario peruano. Entre 2022 y 2025, la población nacional de estos animales aumentó de 23,2 millones a más de 25 millones de ejemplares, lo que representa un crecimiento de 7,8%, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta evolución refleja la importancia de la actividad como alternativa productiva para las familias rurales.

La participación de los productores también se incrementó. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, alrededor del 57% de los productores agropecuarios del país se dedica a la crianza de cuyes, una proporción que supera en 2 puntos porcentuales la registrada en 2024. En paralelo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) continúa desarrollando investigaciones para mejorar las características productivas y reproductivas de esta especie.

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Más de seis décadas de investigación genética

El INIA inició en 1964 sus trabajos de mejoramiento genético del cuy, una labor que permitió desarrollar las razas Perú, Andina, Inti y Kuri. Estos animales presentan características que favorecen la producción, como una mayor ganancia de peso, capacidad reproductiva, rendimiento de carcasa y adaptación a distintas condiciones del territorio nacional.

La institución también ha impulsado la distribución de ejemplares para que los avances científicos lleguen a los criadores. Hasta la fecha, ha transferido más de 15.000 reproductores de estas razas, con los que ha beneficiado a aproximadamente 7.000 productores y contribuido al fortalecimiento de sus sistemas de crianza.

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Desde 1964, el INIA impulsa la investigación genética en cuyes, trabajo que dio lugar al desarrollo de las razas Perú, Andina, Inti y Kuri. Foto: Perú Travel

“La innovación tiene sentido cuando llega al productor y se convierte en una herramienta para mejorar su productividad y sus ingresos. En la cadena del cuy, estamos trabajando para acercar el material genético y las tecnologías desarrolladas por el INIA a las familias productoras de las diferentes regiones del país”, señaló el presidente ejecutivo del organismo, Christian Barrantes Bravo.

INIA desarrolla nuevas líneas de cuyes

Durante los últimos cuatro años, el instituto ha trabajado en el desarrollo de las líneas Mantaro, Inka y Merino, concebidas para responder a distintas condiciones productivas. Estos avances forman parte de las investigaciones orientadas a mejorar el desempeño de los animales y ampliar las alternativas disponibles para los criadores.

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Entre las novedades se encuentra Merino, que será presentada oficialmente como una nueva raza de cuy en las próximas semanas. Desarrollada en el Centro Experimental La Molina, destaca por su conformación de carcasa y su aptitud para la producción de carne.

Nuevos centros para fortalecer la reproducción

El INIA también busca ampliar la disponibilidad de animales con calidad genética y sanitaria a través de los Centros de Producción de Reproductores de Cuy. Estas instalaciones están orientadas a fortalecer la reproducción y facilitar el acceso de los productores a ejemplares con características adecuadas para sus sistemas productivos.

En el último cuatrienio, el instituto desarrolló las líneas Mantaro, Inka y Merino, adaptadas a diferentes entornos de producción. Foto: Alpaca Expeditions

En Huarmey, la entidad implementó un centro en alianza con Antamina, con el objetivo de favorecer el incremento de la producción. Además, en Cajamarca se pondrá en funcionamiento el primer centro institucional de este tipo en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, desde donde se continuará trabajando con las razas Perú, Kuri, Andina e Inti.

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El Día Nacional del Cuy y el desarrollo agropecuario

En el marco del Día Nacional del Cuy, el INIA reiteró su compromiso con la investigación y la innovación destinadas a atender las necesidades de quienes se dedican a esta actividad. La institución busca que los avances técnicos respondan a las condiciones de los criadores y contribuyan a mejorar sus sistemas de producción.

El desarrollo de razas mejoradas y de tecnologías para la crianza acompaña el crecimiento de esta actividad en el país. Además de constituir una fuente de alimento, la producción de cuyes representa una alternativa para generar ingresos entre las familias que participan en esta cadena agropecuaria.

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