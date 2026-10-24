Perú

Perú presenta oficialmente al cuy Merino, la nueva raza con más carne y mejor sabor

El nuevo cuy es el cuarto experimento del Gobierno se presenta con mejor calidad de carne y promete tener alta demanda

Cuy de raza merino, alzado en granja
Un nuevo supercuy llega al mercado peruano. Se trata del cuy Merino, una raza que promete tener alta demanda. - Crédito Andina
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El Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha presentado finalmente a nueva raza de cuy, el nuevo experimento del Perú.

Se trata del cuy Merino, la cuarta raza de cuy peruana, genéticamente desarrollado por el INIA para ser un supercuy por su adaptabilidad y por su carne extra nutritiva.

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En pocas palabras, se trata de un espécimen que promete tener más carne, mejor sabor y que se espera que tenga gran demanda en el mercado en cuyes.

Reconocida por sus altos niveles de proteínas y bajos niveles de grasa y colesterol, la carne de cuy se destaca por su valor nutritivo esencial para una dieta equilibrada. | Midagri

Nace el cuy Merino

Como se sabe, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha venido trabajando desde hace muchos años en el desarrollo de razas de cuyes.

“Somos la única entidad en el país que ha logrado sacar adelante cuatro razas de cuyes diferentes”, señala Christian Barrantes, presidente ejecutivo del INIA.

Así, este cuy es la raza Merino, “que es un cuy que ha sido seleccionado porque tiene una mejor condición de calidad de carne, tiene una mayor masa muscular y sobre todo una infiltración grasa que le da una mayor calidad y un mejor sabor”.

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Cuy de raza Andina
El cuy 'de los huevos de oro'. Un cuy destaca por sobre otras razas por su alta rentabilidad, según destaca el Midagri. - Crédito Midagri

“Este cuy tiene un pelaje diferente. No es un pelo lacio, sino es un pelo más hirsuto. Pero lo más importante es que tiene una buena velocidad de crecimiento. Tiene un buen número de crías por parto, pero sobre todo tiene una mejor calidad de carne. Es un animal de, que se adapta muy fácilmente a diferentes condiciones. La única condición climática donde no se puede adaptar es a las condiciones de trópico, de exceso de temperatura”, revelan.

Por eso, promete ser de los más demandados. El Gobierno confía también en el aporte alimenticio que supone. “El cuy tiene, como toda carne, tiene un nivel de hierro también importante”, agregan.

También cada vez más hay una mayor disposición a consumir esta carne por su calidad, por su sabor y también por lo que se está haciendo desde la gastronomía. Es decir, los nuevos diferentes platos que se generan. “Ahora tenemos caldo de cuy, tenemos el cuy broaster y en diferentes presentaciones, lo que hace que cada vez tenga mayor aceptación”, revela Barrantes.

cuy
Los cuyes suponen un negocio rentable para las familias peruanas. - Crédito Difusión

Midagri avanza con nuevas razas

La crianza de cuyes es un negocio que puede llegar a ser bastante rentable? Así lo asegura el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). “Más de 80 mil familias de productores a nivel nacional han mejorado en un 40% su rentabilidad económica, con la crianza y comercialización de cuyes de la raza Andina con alta calidad genética, desarrollado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)”, revelaron desde este ministerio.

Así, en el marco de la ceremonia de celebración por los 20 años de nacimiento de esta raza de cuy en la ciudad de Huarmey (Ancash), se destacó “la liberación de Andina, que es el resultado de un proceso de mejoramiento genético, orientado a fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad de los productores”.

Como se recuerda, el avance de los cuyes tiene su último hito con la raza Merino, el cual se une a las dos líneas de cuy presentadas anteriormente como son Inka en la región de Cajamarca y Mantaro en Junín, las cuales destacan por su buen nivel de camada, tamaño adecuado de carcasa, prolificidad, precocidad y adaptabilidad a tipos de clima.

cuy
El precio internacional de la carne de cuy peruano alcanza entre US$ 15 y US$ 18 por kilogramo, impulsado por la demanda en Estados Unidos y Europa.

¿Qué razas de cuyes hay?

Estas son algunas de las razas principales para la producción de carne de cuy que son consideradas entre las más rentables.

  • Cuy Perú
  • Cuy Inti
  • Cuy Andina
  • Cuy Kuri.

Se recomienda que a la hora de escoger se tenga en cuenta la capacidad de alcanzar el peso de comercialización en un tiempo corto, el número de crías que una hembra puede tener por parto, y la cantidad de carne que se obtiene de un animal, es decir, el tamaño y la estructura muscular.

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