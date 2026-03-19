¿Empresa Vipusa se va del país?: choferes migrarán a España ante amenazas de muerte de extorsionadores

La delincuencia está diezmando el transporte público en Pachacámac. Conductores aterrorizados por extorsionadores renuncian y buscan refugio en el extranjero, dejando un vacío en el servicio y en sus familias. (Crédito: Latina Noticias)

La creciente ola de extorsiones en el transporte público generó un escenario de alta tensión entre los conductores de la empresa Vipusa, quienes denuncian recibir constantes amenazas de muerte a través de mensajes. Esta situación ha provocado temor generalizado entre los trabajadores, quienes evitan brindar declaraciones públicas por posibles represalias.

Según informó Latina Noticias, las amenazas recientes obligaron a la empresa a paralizar temporalmente sus operaciones. La medida respondió al riesgo que enfrentan los choferes ante la posibilidad de que sean los próximas víctimas mortales de las bandas de extorsionadores que afectan a distintas empresas de transporte público en Lima.

Amenazas paralizan a Vipusa: choferes abandonan rutas y buscan salir del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/)

Paralizan operaciones y reducen flota

De acuerdo con el citado medio, el patio de maniobras de Vipusa, que cubre la ruta Ancón – Villa El Salvador, luce actualmente con una presencia mínima de unidades. En contraste con periodos anteriores, cuando se registraban cerca de 400 vehículos en funcionamiento, hoy no se alcanzan ni las 50 unidades disponibles.

La drástica reducción de la flota responde directamente al impacto de la inseguridad. La paralización parcial del servicio no solo afecta a los conductores, sino también a los usuarios que dependen diariamente de esta ruta para trasladarse entre el norte y sur de la capital.

Flota de Vipusa se reduce drásticamente: de 400 unidades a menos de 50 por extorsiones. (Foto: Captura video: Latina Noticias)

Renuncias masivas y cambio de rubro

Dirigentes del sector confirmaron que aproximadamente el 30% de los conductores renunciaron ante el temor de convertirse en víctimas de ataques. De acuerdo con el citado medio, la salida masiva ha debilitado la operatividad de la empresa y evidencia la magnitud de la crisis que atraviesa el transporte público.

Ante este panorama, un grupo de choferes ha decidido migrar hacia otros rubros, principalmente el transporte de carga pesada. Esta alternativa es percibida como una opción más segura frente a la exposición constante a amenazas en el servicio de transporte urbano.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Migración al extranjero

Otra de las decisiones adoptadas por los conductores es abandonar el país. España se ha convertido en uno de los principales destinos debido a la demanda laboral en el sector transporte. Según testimonios recogidos, cada mes llegan grupos de conductores peruanos en busca de nuevas oportunidades.

Algunos trabajadores incluso evalúan trasladar a sus familias de manera definitiva, en un intento por alejarse del clima de inseguridad. La migración se presenta como una salida frente a la imposibilidad de continuar laborando en condiciones seguras en el país.

Buses de la empresa VIPUSA tienen instaladas placas de metal para blindar las unidades y proteger a los choferes ante posibles ataques de extorsionadores y sicarios. (Foto: Composición - Infobae/Latina)

Conductores peruanos ganan el triple en España

La escasez de conductores profesionales en España se ha convertido en una oportunidad laboral para trabajadores extranjeros, entre ellos peruanos que vienen incorporándose al sector transporte. Según cifras del rubro, el déficit supera los 35.000 choferes, con una mayor concentración en el transporte de carga y una menor, pero relevante, en el servicio de autobuses. Esta situación se ha visto agravada por el incremento de usuarios en rutas interurbanas, especialmente en regiones como Cataluña, donde el sistema ferroviario presenta altos niveles de saturación.

Ante este panorama, diversas empresas han optado por contratar conductores peruanos para sostener sus operaciones. Es el caso de compañías que han incorporado decenas de trabajadores en distintas regiones, quienes reciben capacitación en rutas, normativa local y uso de herramientas tecnológicas. La falta de relevo generacional y la limitada disponibilidad de conductores locales han dificultado cubrir la demanda, en especial en trayectos de larga distancia, que requieren mayor experiencia.

Chóferes peruanos migran a España para trabajar. Foto: Andina / Billiken

En este contexto, los ingresos se convierten en uno de los principales incentivos. Mientras en Perú los conductores percibían entre S/3.000 y S/3.500 mensuales, en España pueden alcanzar salarios de entre 2.000 y 2.500 euros. Esta diferencia equivale a casi triplicar sus ingresos, a lo que se suma una mayor estabilidad laboral y la posibilidad de reagrupar a sus familias, factores que impulsan la migración hacia el país europeo.