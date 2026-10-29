Perú

SBS simplifica controles para 17 tipos de seguros, ¿cuáles son y qué cambia para los clientes?

La Superintendencia aprobó reglas para que las aseguradoras apliquen una revisión menos intensa de sus clientes en seguros de bajo riesgo, como los de accidentes personales, sepelio y garantía extendida

lavado de activos - dinero
La medida permite a las aseguradoras aplicar una revisión simplificada de sus clientes en pólizas con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó una norma que permite aplicar medidas simplificadas de conocimiento del cliente a 17 tipos de seguros que, según su evaluación, tienen menor exposición al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

La Resolución SBS N.° 02580-2026 reemplaza la Circular N.° S-661-2016, que hasta ahora regulaba los productos de seguros sujetos a un régimen simplificado de debida diligencia.

PUBLICIDAD

La medida no elimina los controles para contratar una póliza. Las aseguradoras deberán seguir identificando a sus clientes y evaluando los riesgos.

La diferencia es que podrán aplicar procedimientos menos exigentes en los productos que, por sus características, tienen menor posibilidad de ser utilizados para ocultar, transferir o integrar dinero de origen ilícito.

Fachada de la SBS
El nuevo régimen de SBS comprende seguros escolares, colectivos, de asistencia médica y de sepelio sin componentes de ahorro.

Los seguros obligatorios, colectivos y de vida sin ahorro están incluidos

La norma incorpora al régimen simplificado productos que tienen coberturas estandarizadas, montos limitados o una finalidad definida, como proteger frente a accidentes, enfermedades, deudas, riesgos laborales o daños a cultivos.

La lista aprobada por la SBS incluye:

  1. Seguros obligatorios.
  2. Seguros contratados por personas jurídicas y naturales a favor de sus trabajadores.
  3. Seguros de grupo o colectivos.
  4. Seguros masivos.
  5. Seguros escolares.
  6. Seguros de accidentes personales y/o asistencia médica.
  7. Seguros de gastos de sepelio.
  8. Seguros previsionales y rentas vitalicias asociadas al Sistema Privado de Pensiones.
  9. Microseguros registrados ante la SBS.
  10. Seguros de garantía extendida.
  11. Seguros de vida sin componente de ahorro o inversión.
  12. Seguros de responsabilidad civil profesional.
  13. Seguro agrícola catastrófico.
  14. Seguro agrícola de rendimiento.
  15. Seguro agrícola de plantaciones.
  16. Seguro agrícola de daño directo.
  17. Seguro pecuario.

Además, la resolución incluye en el régimen simplificado a los seguros asociados a créditos comercializados mediante bancaseguros, cuando la entidad financiera sea la beneficiaria.

PUBLICIDAD

Seguros, Libra Seguros, solo para uso de Inhouse
Las pólizas previsionales y los microseguros registrados ante la SBS forman parte del catálogo con debida diligencia reducida.

SBS considera que productos tienen menor riesgo de lavado de activos

La resolución señala que varios productos de seguros tienen condiciones que reducen la posibilidad de que sean utilizados para operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre esas características se encuentran la ausencia de componentes de ahorro o inversión, la dificultad para rescatar fondos, las restricciones para transferir valor y la existencia de beneficiarios previamente identificados.

También influye que muchos seguros se contratan para colectivos definidos, como trabajadores de una empresa, estudiantes de un colegio o deudores de un crédito.

agricultura - agroexportacion - esparragos
Las coberturas agrícolas y pecuarias subsidiadas por el FOGASA integran la lista por sus restricciones operativas.

En el caso de los seguros de vida sin ahorro o inversión, la SBS indica que no permiten acumular ni movilizar fondos para fines distintos a la cobertura del riesgo asegurado. Para los seguros vinculados a préstamos, el pago está destinado a respaldar una obligación crediticia previamente identificada.

Los seguros agrícolas, por su parte, ingresan al régimen cuando reciben subsidios del FOGASA, administrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Estos productos buscan reducir la vulnerabilidad de pequeños y medianos agricultores frente a eventos climáticos y otros daños en sus cultivos o actividades pecuarias.

Aseguradoras deberán reforzar controles si detectan señales de alerta

La inclusión de un seguro en el régimen simplificado no impide que las empresas apliquen verificaciones adicionales. La SBS precisa que las aseguradoras deberán utilizar medidas normales o reforzadas si detectan operaciones inusuales, sospechosas o factores de mayor riesgo.

Por ejemplo, si el perfil de un cliente, el monto de una operación o la forma de pago no coincide con las características habituales del seguro contratado, la compañía deberá elevar sus controles.

Las empresas de seguros también podrán solicitar a la SBS que otros productos sean incorporados al régimen simplificado. Para ello, deberán presentar una propuesta y sustentar que la póliza tiene una exposición reducida a riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Temas Relacionados

segurosSBSlavado de activosterrorismobancosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Fabrizio Acerbi dejó entrever que su relación con los dirigentes de otros equipos del campeonato se deterioró tras la contratación de la exvoleibolista de la Universidad San Martín

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Paro indefinido de transportistas es evaluado por dirigentes ante nuevos atentados contra buses: “Ahora amenazan a gerentes y sus hijos”

Gremios del transporte urbano evalúan una medida radical tras una serie de ataques contra unidades en Lima durante octubre. Un dirigente denunció que las amenazas alcanzan a gerentes y familiares de las empresas

Paro indefinido de transportistas es evaluado por dirigentes ante nuevos atentados contra buses: “Ahora amenazan a gerentes y sus hijos”

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

La gerenta comercial de Miss Perú compartió un texto sobre la paz y las prioridades luego del anuncio que confirmó a Luciana Fuster al frente de la franquicia nacional

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano Marko conversó con Infobae Perú sobre su regreso a la actuación, el camino que recorrió desde sus primeros trabajos y el vínculo que mantiene con Perú. También explicó por qué considera referentes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Será la primera vez que la ‘bicolor’ enfrente a un rival europeo y a una selección campeona del mundo. Conoce todos los detalles de este amistoso

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

El TC ya tomó una decisión sobre la ley de amnistía a policías y militares

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Leslie Stewart se pronuncia tras atropello de su hijo a anciana de 82 años y asegura que la familia le pide 50 mil soles

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Bruno Odar habla de la vigencia de ‘Al Fondo hay Sitio’ y asegura que la historia ‘ya murió’: “Está ahí porque es un clásico”

Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

DEPORTES

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026