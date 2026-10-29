Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Facilito permite comparar los valores declarados por las estaciones de servicio, verificar su ubicación y revisar la disponibilidad de combustibles antes de salir

Pantalla con gráfico de barras de Osinergmin y Facilito junto a un surtidor con mangueras de colores y varios automóviles en fila.
Una pantalla digital con la aplicación Facilito de Osinergmin presenta una comparativa de combustibles junto a un surtidor en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios declarados por los grifos de Lima mantienen diferencias que pueden alterar el gasto de los conductores al momento de cargar combustible este jueves 29 de octubre. La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los importes por tipo de producto y localizar los establecimientos más cercanos.

Las referencias disponibles muestran que el diésel B5 S-50 UV concentra una brecha de hasta S/ 4,54 por galón entre los valores más bajos y más altos informados por las estaciones de servicio. En una carga de 15 galones, esa distancia puede representar un gasto adicional de S/ 68,10, sin considerar el costo del traslado hacia otro distrito.

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Los montos no constituyen una tarifa única para toda la ciudad. Cada grifo registra sus propios precios ante la plataforma, por lo que dos establecimientos ubicados a pocas cuadras pueden exhibir importes distintos para el mismo combustible. Además, las tarifas y la disponibilidad pueden modificarse durante el día, según las actualizaciones de los operadores.

Una boquilla de combustible verde y metálica frente a la pantalla de un surtidor que tiene un ícono azul de ubicación.
Una pistola de combustible suministra diésel frente a la pantalla de costos en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 puede variar más de S/ 68 en una carga de 15 galones

El diésel B5 S-50 UV, utilizado por autos, camionetas, buses y camiones, figura entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los registros generales revisados. La diferencia alcanza S/ 4,54 por galón y tiene mayor impacto para quienes utilizan vehículos de trabajo o recorren trayectos prolongados.

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Un conductor que necesite cargar 15 galones puede pagar desde S/ 351,75 hasta S/ 419,85, según el establecimiento elegido. La diferencia llega a S/ 68,10. Ese cálculo sirve como referencia, aunque el ahorro final depende de la distancia, la congestión vehicular y el consumo que demande llegar a un grifo más económico.

Pantalla de teléfono inteligente con un mapa de Lima, marcadores de estaciones de servicio y logotipos de Facilito y Osinergmin.
La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos distritos se registran valores menores para este producto. En Carabayllo, el diésel B5 apareció desde S/ 23,29 por galón; en Comas, desde S/ 24,10; y en el Rímac, desde S/ 24,94. Estos importes corresponden a establecimientos específicos, por lo que deben comprobarse antes de iniciar el recorrido.

  • Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón.
  • Diferencia máxima identificada: S/ 4,54 por galón.
  • Costo de 15 galones: entre S/ 351,75 y S/ 419,85.
  • Variación posible en esa carga: hasta S/ 68,10.
Interior de un automóvil donde una persona sostiene un teléfono con un mapa de precios, frente al parabrisas y una estación de servicio.
Un conductor consulta los precios de la gasolina en una aplicación móvil frente a una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium registran precios distintos según el grifo

El gasohol regular se ubica entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón, de acuerdo con los valores generales disponibles. La brecha llega a S/ 3 por galón. Para una carga de 12 galones, la diferencia puede ascender a S/ 36 entre el menor y el mayor precio informado.

El gasohol premium presenta una dispersión más amplia. Las tarifas registradas van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90. En una carga de 12 galones, la distancia entre ambos extremos puede alcanzar S/ 58,80, aunque no siempre conviene desplazarse hacia el precio más bajo si implica un desvío extenso.

Panel informativo con precios de gasohol, diésel y GLP junto a un letrero de Osinergmin y Facilito.
Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación de la estación resulta determinante. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue consignado desde S/ 20,09 por galón y el premium desde S/ 21,39. En Los Olivos, el regular apareció desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho la referencia mínima fue de S/ 20,65. Para el premium, uno de los valores menores se encontró en San Miguel, con S/ 21,99 por galón.

  • Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.
  • Diferencia en gasohol regular: S/ 3 por galón.
  • Ahorro potencial en 12 galones de regular: S/ 36.
  • Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón.
  • Diferencia en gasohol premium: S/ 4,90 por galón.
Mapa de distritos de Lima con divisiones en colores, íconos de surtidores de combustible, cifras numéricas y un emblema circular azul.
Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La consulta en Facilito incluye otros combustibles además del diésel y los gasoholes. Los usuarios pueden buscar grifos que comercialicen Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para vehículos, además de conocer la dirección, la distancia desde su ubicación y la condición operativa del local.

El GNV se comercializa por metro cúbico, por lo que su precio no debe compararse de manera directa con el valor por galón del diésel, los gasoholes o el GLP. El GLP vehicular, en cambio, se despacha por galón. Cada conductor debe revisar la alternativa autorizada para su vehículo y confirmar que el producto se encuentre disponible antes de acudir al establecimiento.

Tres mangueras de combustible frente a medidores digitales en galones y metros cúbicos, junto a un mapa esquemático y un cartel de Osinergmin.
Un módulo de estación de servicio con información de Osinergmin ilustra la diferencia de medición entre galones para diésel y gasolina y metros cúbicos para gas natural vehicular en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los grifos ofrecen la misma variedad de combustibles. Algunos venden gasolina, gasohol y diésel; otros cuentan con GLP, GNV o una oferta limitada. La información publicada sirve como guía previa, pero el importe final debe coincidir con el que figura en el surtidor al momento de efectuar el pago.

  • Verificar que el grifo figure como operativo.
  • Confirmar que el combustible requerido esté disponible.
  • Revisar que el importe publicado coincida con el surtidor.
  • Calcular si el traslado reduce o elimina el ahorro previsto.
  • Comprobar que el combustible cumpla con las especificaciones del vehículo.
  • Actualizar la búsqueda si transcurrieron varias horas desde la primera consulta.
Mapa de Lima con miniaturas de estaciones de servicio, una tableta digital, boquillas de combustible, un cilindro de gas y un icono molecular.
Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio por galón o metro cúbico representa una parte del gasto mensual de un vehículo. El consumo también está sujeto al estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, la carga transportada y la forma de conducción. La consulta previa permite comparar alternativas antes de salir y evaluar si una diferencia de precio compensa el desplazamiento.

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