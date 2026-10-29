César Acuña sorprende por sus retoques faciales y Magaly Medina lo critica: “De terror. Le hicieron una monstruosidad”

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

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César Acuña Peralta volvió a captar la atención pública, esta vez por su apariencia durante un viaje a España, donde se fotografió junto a reconocidas figuras del fútbol. Las imágenes del político, excandidato presidencial, llegaron al programa Magaly TV, La Firme, donde Magaly Medina reaccionó con sorpresa ante los cambios que percibió en su rostro y cuestionó el resultado de los posibles procedimientos estéticos a los que se habría sometido.

La conductora no ocultó su impresión al comentar las fotografías y puso en duda la calidad de una eventual intervención facial. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de críticas al aspecto del político y de recomendaciones para quienes consideran realizarse una cirugía estética. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación directa de César Acuña sobre las intervenciones que supuestamente se habría realizado.

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El tema se convirtió en uno de los puntos comentados del espacio televisivo debido a la contundencia con la que Medina describió el rostro del líder político. La presentadora cuestionó tanto los resultados visibles como la elección del profesional que habría estado a cargo del procedimiento, en caso de que efectivamente se haya sometido a una operación.

“¿Con qué cirujano se fue? ¿Han visto la cara que tiene César Acuña, que le han hecho una monstruosidad, le han llenado de grasa? No sabemos, los ojos hundidos o se le han inflado con inflador de bicicleta, dice que le han hecho posiblemente una blefaroplastia, pero una mala. Con tanta plata no ha podido irse a un buen cirujano, siempre hay que pedir recomendaciones”, expresó Magaly Medina al inicio de sus comentarios.

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¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista hizo referencia a una posible blefaroplastia, procedimiento quirúrgico que se realiza en los párpados, aunque no presentó esa intervención como un hecho confirmado. Su crítica se centró en la apariencia que observó en las imágenes y en la posibilidad de que el resultado no hubiera sido el esperado.

Además de cuestionar el aspecto de Acuña, la conductora aprovechó el tema para insistir en la importancia de elegir cuidadosamente a los profesionales que realizan cirugías estéticas. En su opinión, revisar la experiencia de un especialista y conocer los resultados de intervenciones anteriores es fundamental antes de tomar una decisión que puede tener consecuencias sobre la apariencia física.

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“Miren lo que uno no se debe hacer, pidan antecedentes, fotos de resultados anteriores, para que no lo dejen como él, con toda la plata como cancha que tiene pudo irse a operar con los mejores del mundo... Pero a él, no sé, yo creo que todos lo desconocerán... Es una cosa enorme, es una cara de papa enorme, con los ojos metidos, ¿Quién fue el enemigo que le hizo eso?”, manifestó.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

César Acuña habría viajado a Madrid para someterse a retoques estéticos

Durante el informe de Magaly TV, La Firme, una fuente cercana al programa señaló que César Acuña habría viajado a Madrid, España, para realizarse retoques en una clínica. Según esa versión, el político se habría sometido a un lifting total, una posibilidad que fue mencionada durante la emisión, pero que no se presentó con una confirmación del propio Acuña.

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Para abordar el tema desde una perspectiva especializada, el programa consultó al cirujano plástico Juan José Rospigliosi, quien analizó las imágenes y planteó cuáles serían algunas de las intervenciones posibles.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

El especialista explicó que los cambios observados podrían corresponder a un lifting cervicofacial, procedimiento que busca tratar los signos del envejecimiento en el rostro y el cuello. También señaló que habría indicios de posibles mejoras en la zona de los párpados, aunque sus observaciones se basaron en el aspecto visible en las imágenes y no en una evaluación médica directa del político.

“Lo más probable es que se haya realizado un lifting cervicofacial, esta es una cirugía... está muy de moda... pero también podemos ver ciertas mejoras a nivel de los párpados, el párpado superior hay una mejor definición, vemos también que la piel del párpado inferior está un poquito más tensa, entonces lo más probable es que haya sido acompañado por un rejuvenecimiento completo”, explicó Rospigliosi.

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¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Cirujano explica qué procedimientos podrían explicar los cambios en el rostro de Acuña

Juan José Rospigliosi también señaló que un lifting cervicofacial puede acompañarse de un levantamiento de cejas, una intervención que busca modificar la posición de esta zona del rostro. Según explicó, existen distintas técnicas para realizar el procedimiento, dependiendo de las características del paciente y de las decisiones del cirujano.

El especialista detalló que, en algunos casos, el levantamiento de cejas puede efectuarse mediante el mismo corte utilizado en otra intervención, mientras que existen alternativas que implican incisiones en zonas diferentes.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando realizamos este procedimiento en un paciente normalmente va acompañada de un levantamiento de cejas, ahora el levantamiento de cejas puede ser a través del mismo corte, en algunos casos los varones generalmente no queremos cicatrices, las cicatrices del levantamiento de cejas suelen ser en el borde superior de la ceja, esa es una cirugía abierta, también pudo hacerse un lifting endoscópico, y el corte viene a nivel del cuero cabelludo…”, señaló.

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¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Especialista señala un posible aumento de volumen por rellenos faciales

La doctora Diana Cuellar comentó que, en las imágenes presentadas por el programa, apreciaba un incremento del volumen en el rostro de César Acuña. Según su explicación, este aspecto podría estar relacionado con el uso de sustancias de relleno, como el ácido hialurónico, o con un injerto graso, aunque no confirmó que el político hubiera recibido alguno de estos tratamientos.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hay un aumento de volumen por algún relleno, puede ser por ácido hialurónico o injerto graso que es la técnica... en la zona de los ojos cuando ponemos un exceso de relleno podemos hacer que los ojitos se hagan más pequeños y eso nos hace ver de más edad... siempre es preferible dejar un surco o una línea natural”, expresó.

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La especialista hizo referencia a dos alternativas utilizadas en procedimientos estéticos para modificar el volumen de determinadas zonas del rostro. El ácido hialurónico se emplea en tratamientos de relleno, mientras que el injerto graso consiste en utilizar grasa del propio paciente para aportar volumen.

Cuellar también advirtió que, cuando se utiliza una cantidad excesiva de relleno alrededor de los ojos, la apariencia de esa zona puede cambiar y dar la impresión de que la abertura ocular es menor. Por ello, destacó la importancia de preservar las líneas naturales del rostro al realizar este tipo de procedimientos.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina vuelve a criticar la apariencia de César Acuña

Después de presentar las explicaciones de los especialistas, Magaly Medina retomó el tema y volvió a cuestionar el resultado que percibía en el rostro de César Acuña. La conductora comparó su apariencia actual con imágenes anteriores y consideró que, desde su punto de vista, el cambio no habría justificado someterse a un procedimiento estético.

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Medina insistió en que las personas deben informarse antes de elegir a un cirujano y volvió a cuestionar la posibilidad de que el político hubiera recurrido a un profesional que no obtuvo el resultado esperado. Sus comentarios mantuvieron el tono crítico con el que había iniciado el segmento.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las comparaciones, lo hubieran dejado como estaba, parece que el cirujano exageró... ¿Qué es esto? No han querido ser malosos con quien lo operó, ¿para qué lo han operado si no te han quitado nada? Mal cirujano, de repente le cobró barato, cuando se trata de nuestro cuerpo, uno no tiene que ser tacaño, ¿qué es esto?... Los buenos cirujanos no deforman las caras, en fin, ya no quiero verlo porque me da terror”, sentenció la popular ‘Urraca’.

La presentadora cuestionó nuevamente el supuesto resultado de la intervención y planteó que el profesional podría haber exagerado con algún procedimiento. Sin embargo, esa afirmación también correspondió a su apreciación personal, pues no se cuenta con información confirmada sobre las técnicas que se habrían utilizado ni sobre la existencia de una operación.

¿Qué se habría hecho César Acuña en el rostro? Magaly Medina reacciona y especialistas analizan su apariencia. Captura: Magaly TV La Firme.