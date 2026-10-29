Paul Michael lanza tajante advertencia a Pamela López tras decir que se sintió usada: “No busques que hable mal de ti”

Paul Michael posa en la pista de un aeropuerto junto a un avión comercial, al lado de un retrato de Pamela López. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Paul Michael respondió con evidente fastidio a las declaraciones de Pamela López, quien confesó en el pódcast de Magaly Medina que se sintió utilizada durante la relación sentimental que mantuvieron. El cantante de salsa rechazó esa versión, defendió la sinceridad de sus sentimientos y lanzó un mensaje directo a su expareja, dejando en claro que no tiene intención de hablar mal de ella, aunque tampoco quiere que continúe provocándolo.

La controversia volvió a poner en el centro de la atención el romance que ambos protagonizaron y que llegó a su fin después de un año y dos meses. Las declaraciones de la influencer sobre cómo vivió esa relación motivaron la reacción del artista, quien decidió pronunciarse ante las cámaras de América Hoy para cuestionar su versión de los hechos.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

Durante la entrevista, el salsero sostuvo que la todavía esposa de Christian Cueva conoce mejor que nadie lo que ocurrió entre ambos y consideró contradictorio que ella reconociera el cariño y el respaldo emocional que recibió durante el noviazgo y, al mismo tiempo, manifestara haberse sentido utilizada. El salsero también aseguró que suele ver los videos que publica su expareja en redes sociales y que algunas de sus declaraciones le causan risa.

Tras escuchar las declaraciones de la influencer sobre su relación, el artista sostuvo que su cariño fue sincero y aseguró que no necesita explicar públicamente lo que ambos vivieron. TikTok.

Paul Michael cuestiona las declaraciones de Pamela López sobre su relación

Uno de los puntos que más incomodó al cantante fue que, según explicó, Pamela López reconociera que él le había dado el cariño que necesitaba en un momento complicado, para después afirmar que se sintió utilizada. Para Paul Michael, ambas declaraciones resultan contradictorias y no reflejan lo que considera que ocurrió durante su relación sentimental.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

El artista hizo referencia a las propias palabras que, según su relato, había escuchado de su expareja en anteriores ocasiones. Desde su perspectiva, la influencer había reconocido que el vínculo le proporcionó afecto y apoyo moral, aspectos que él consideró importantes durante el tiempo que compartieron.

“Me causa fastidio que ella misma lo dice: ‘Paul me daba el amor que yo necesitaba en ese momento, que no era económico’. Siempre lo recalca, no sé por qué, pero ella dice que le daba amor, apoyo moral y no solo eso, yo la ayudaba en muchas cosas. Pero después dice que se sintió usada, no entiendo, que se ponga de acuerdo, pues”, expresó.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

El cantante asegura que su amor por Pamela López y sus hijos fue sincero

Paul Michael también respondió directamente a la idea de que Pamela López se hubiera sentido utilizada y defendió la autenticidad de los sentimientos que desarrolló durante el noviazgo. El artista aseguró que nunca tuvo una intención oculta al iniciar la relación y destacó que su cariño no estuvo dirigido únicamente a la influencer, sino también a sus hijos y al entorno familiar de ella.

“¿Cómo se va a sentir usada, pues, si yo fui real con mis sentimientos? Mi amor fue real por ella, por sus hijos, su familia. Yo no actúo, no soy actor, no sé cómo reemplazar algún sentimiento. Yo fui real, yo fluí con ella, ella lo sabe”, sostuvo ante las cámaras de América Hoy.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

En esa parte de la entrevista, el cantante remarcó que no considera que haya fingido sus emociones ni que haya construido una relación con el propósito de obtener algún beneficio. Por el contrario, afirmó que se dejó llevar por lo que sentía y que su comportamiento durante el romance fue coherente con sus sentimientos.

En esa misma línea, dejó claro que no tiene intención de explicar cada detalle de su relación ante los medios. Para el cantante, las experiencias que vivieron juntos no necesitan ser justificadas frente a terceros, especialmente porque ambos fueron protagonistas de ese vínculo. “No tengo por qué estarle explicando a todo el mundo. Ella sabe lo que vivimos, sabe que no la usé”, agregó.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

Paul Michael revela si le interesa saber si Pamela López estuvo enamorada de él

Durante la entrevista con América Hoy, la reportera también le preguntó al cantante si consideraba que Pamela López realmente había estado enamorada de él. La interrogante apuntó a los sentimientos de la influencer durante el tiempo que estuvieron juntos, en medio de las nuevas declaraciones sobre la relación.

A diferencia de sus respuestas anteriores, en las que defendió su comportamiento y explicó por qué rechazaba haberse aprovechado de ella, Paul Michael evitó profundizar en lo que Pamela López pudo haber sentido. El artista respondió de manera breve y dejó entrever que ya no considera importante conocer la respuesta. “No sé ya, ni tampoco me interesa en estos momentos”, contestó tajantemente.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Pamela López y Paul Michael?

La relación sentimental entre Pamela López y Paul Michael duró un año y dos meses. El romance se hizo público en abril de 2025 y, durante ese periodo, ambos compartieron distintos momentos de su vida personal, además de proyectos musicales, viajes y apariciones en televisión.

La pareja se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo peruano debido a la exposición de su vínculo y a las situaciones que atravesaron durante el noviazgo. Sin embargo, la relación también estuvo marcada por discusiones y dificultades que terminaron afectando su continuidad.

De acuerdo con la información proporcionada, el romance llegó a su fin definitivo a mediados de junio de 2026. Desde entonces, ambos siguieron sus respectivos caminos, aunque sus declaraciones públicas han vuelto a poner su historia en el centro de la atención.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.