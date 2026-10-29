Perú

Se hizo pasar por enfermera para robar a un bebé en Ica: la condenaron a más de 29 años de prisión

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando la acusada salió del establecimiento médico por la puerta de emergencias y abordó un taxi rumbo a Parcona

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre de 2025 cuando la acusada salió del establecimiento médico por la puerta de emergencias y abordó un taxi rumbo a Parcona (Créditos: Panamericana TV)
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El Poder Judicial condenó a 29 años y dos meses de prisión efectiva a Shaira Sandy Hernández Pusa por el secuestro agravado de un recién nacido en un hospital de EsSalud, en Ica. La acusada ingresó al área de maternidad vestida con indumentaria similar a la del personal sanitario y convenció a la madre de entregarle a su hijo bajo el pretexto de cambiarle los pañales. Horas después, agentes policiales localizaron al pequeño en una vivienda del distrito de Parcona y consiguieron rescatarlo.

Según el programa 24 horas de Panamericana TV, la sentencia se dictó mediante el mecanismo de terminación anticipada, luego de que Hernández Pusa admitiera los cargos formulados por el Ministerio Público. Actualmente, permanece recluida en el establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche, donde cumplirá la pena impuesta por la justicia.

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Así ocurrió el secuestro del recién nacido en Ica

Los hechos se remontan al 18 de noviembre de 2025 cuando la sentenciada ingresó al área de maternidad del Hospital Augusto Hernández Mendoza. Según la investigación fiscal, llevaba prendas que la hacían parecer una trabajadora sanitaria y se acercó a una progenitora que descansaba junto a su bebé.

El padre del menor relató al medio de comunicación que la desconocida le anunció a su pareja que se llevaría al pequeño para cambiarlo. Aunque la mujer cuestionó esa decisión, porque ya habían atendido al recién nacido, la visitante insistió en que debía trasladarlo y le pidió que permaneciera tranquila.

Hernández Pusa engañó a la progenitora con el argumento de que debía cambiarle los pañales al bebé, pese a que ya había recibido esa atención - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Hernández Pusa engañó a la progenitora con el argumento de que debía cambiarle los pañales al bebé, pese a que ya había recibido esa atención - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Con ese argumento, Hernández Pusa consiguió que la madre le entregara a su hijo. Posteriormente, abandonó las instalaciones por la puerta de emergencias y abordó un taxi con dirección a su domicilio, ubicado en Parcona.

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La salida de la acusada con el pequeño desencadenó las acciones destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar su paradero. Las diligencias permitieron reconstruir sus movimientos desde el ingreso al centro médico hasta su llegada al inmueble donde finalmente fue ubicada.

La Policía recuperó al bebé en Parcona

Tras conocerse la desaparición, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) activaron los protocolos de búsqueda y realizaron las diligencias correspondientes. Las labores permitieron identificar la vivienda de Hernández Pusa, donde encontraron al niño y concretaron su rescate.

La intervención puso fin a la búsqueda y permitió que el menor regresara con sus familiares. Sin embargo, el episodio dejó consecuencias emocionales en la madre, quien manifestó sentirse afectada psicológicamente por la experiencia.

La condena se dictó mediante terminación anticipada, luego de que Hernández Pusa admitiera los cargos presentados por el Ministerio Público - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La condena se dictó mediante terminación anticipada, luego de que Hernández Pusa admitiera los cargos presentados por el Ministerio Público - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En declaraciones difundidas sobre el caso, la progenitora aseguró que nunca había visto a la acusada antes del encuentro en el hospital. También explicó que permaneció despierta durante la interacción, circunstancia que le permitió observar el rostro de la mujer e identificarla posteriormente.

La madre expresó su preocupación por lo sucedido y señaló que necesitaba regresar a su vivienda para sentirse más segura. Sus palabras reflejaron el impacto provocado por la sustracción de su hijo mientras ambos permanecían en un establecimiento destinado a brindar atención médica.

Una condena por secuestro agravado

La resolución judicial establece una pena privativa de libertad efectiva de 29 años y dos meses por el delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro agravado, en perjuicio del recién nacido. La admisión de los cargos por parte de Hernández Pusa permitió que el proceso concluyera mediante terminación anticipada.

Con esta decisión, la justicia impuso una sanción por la sustracción del pequeño, ejecutada mediante el engaño a su progenitora y la simulación de funciones sanitarias dentro del centro asistencial.

El caso pone de relieve la importancia de los controles de identificación y vigilancia en las áreas de maternidad, donde permanecen pacientes que requieren cuidados especiales junto con sus hijos. Las actuaciones policiales permitieron recuperar al menor y reunir los elementos necesarios para que el Ministerio Público formulara los cargos que derivaron en la sentencia.

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