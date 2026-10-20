Perú

Caso Sharol Cortés: Los últimos mensajes de la exreina de belleza antes de ser hallada muerta

La joven de 24 años le escribió a su madre horas antes de ser encontrada sin vida y narró lo que le pasaba a menudo sobre su relación con Junior Jonathan Rodríguez Arista

Los mensajes de texto de Sharol a su madre ofrecen una ventana a su desesperación antes de su muerte. Descubre los detalles de su difícil situación y las señales de advertencia que se pasaron por alto.| Video: Willax
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La causa de la muerte de Sharol Abigail Cortés Cruz continúa siendo una interrogante. El pasado 4 de octubre la exreina de belleza fue encontrada sin vida en su habitación en Bagua Grande. Sin embargo, horas antes, envió mensajes a su madre en los que relató presuntos maltratos de su pareja, Junior Jonathan Rodríguez Arista, y dijo que creía estar atravesando un problema de salud.

En las conversaciones, la joven de 24 años afirmó que sufría sangrado abundante y vinculó su estado con una pelea previa con su pareja.

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“Creo que estaba gestando. No sé. La pelea que tuve con Junior creo que fue el detonante para estar así”, señaló en otro de los mensajes dirigidos a su madre.

Chats enviados durante el 3 y el 4 de octubre exponen presuntas humillaciones, amenazas y el temor de la joven por una posible pérdida gestacional
Chats enviados durante el 3 y el 4 de octubre exponen presuntas humillaciones, amenazas y el temor de la joven por una posible pérdida gestacional| Foto: Difusión

Joven relató presuntas humillaciones y agresiones en su relación

Los chats revisados incluyen mensajes enviados el 3 y el 4 de octubre. En ellos, Sharol Cortés describió una relación marcada, según su relato, por descalificaciones y episodios de violencia.

“No voy a seguir humillándome. Menosprecia mi trabajo. Me menosprecia a mí”, escribió. También afirmó que su pareja le dijo que los ingresos que ella obtenía en un mes equivalían a lo que él ganaba en un día.

La madre le respondió que tenía que tomar una decisión y le advirtió que no podría cambiar el comportamiento de su pareja. “Al parecer tiene doble personalidad y es inestable y por más que lo quieras hacer cambiar, no lo vas a lograr”, le dijo.

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Las conversaciones del domingo 4 de octubre comenzaron a las 08:24. Sharol escribió que su pareja conocía el daño que le había causado y que, pese a sus promesas de cambio, los hechos se repetían.

“Cuando lo dejo, llega pidiendo perdón, prometiendo que ya va a cambiar y de nuevo la misma cochinada. Yo ya no puedo más”, manifestó en uno de los chats.

Caso Sharon Cortés: la necropsia no descartó un embarazo y analiza una posible asfixia
Caso Sharon Cortés: la necropsia no descartó un embarazo y analiza una posible asfixia| Foto: Difusión

Elver Cruz, tío de la joven, sostuvo que la familia tomó conocimiento de parte de estas conversaciones tras revisar el teléfono. También afirmó que Sharol y su madre habían recibido amenazas para que no hablaran ni presentaran una denuncia.

Segunda necropsia no descartó una gestación y ordenó nuevos exámenes

Un segundo informe médico-legal, fechado el 7 de octubre, señaló que existía una “gestación incipiente no descartable”. Los médicos legistas solicitaron una nueva prueba y un estudio histológico para determinar si Sharol estaba embarazada. De esta manera, la situación para el investigado podría ser más grave.

El documento también consignó un “síndrome morfológico asfíctico inespecífico de etiología a determinar” y planteó la necesidad de descartar una asfixia tóxica o una asfixia mecánica por sofocación.

La necropsia no estableció aún cuál fue la causa específica de la asfixia. Ese resultado dependerá de los exámenes complementarios y de las diligencias que desarrolle la Fiscalía.

El abogado penalista Luis Lamas indicó que los mensajes podrían incorporarse a la teoría del caso si son validados dentro de la investigación. La causa permanece en etapa de investigación, pero contra el médico anestesiólogo, Junior Rodríguez Arista ya pesa una prisión preventiva por nueve meses.

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