Pensión 65: Keiko Fujimori anuncia entrega de S/700 bimestrales para adultos mayores en situación de pobreza extrema

Pensión 65 pasará de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema en Perú. Créditos: Pensión 65

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de la República del Perú para el periodo 2026-2031, inició su mandato con un mensaje ante el Congreso cargado de anuncios económicos, entre los que destacó la duplicación del monto de Pensión 65 para adultos mayores en situación de pobreza extrema.

“Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, declaró Fujimori en la parte central de su discurso, remarcando el inicio de una política de protección integral para la tercera edad bajo el lema “Cuidando la experiencia”.

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Pensión 65 sube a S/700 para adultos mayores

La mandataria explicó que este incremento irá acompañado de una estrategia activa de inclusión, que movilizará brigadas a zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas para garantizar la afiliación de todos los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

“Quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública”, subrayó Fujimori.

Keiko Fujimori, con traje azul y banda presidencial, pronuncia su primer mensaje a la Nación desde un podio en el Congreso.

El mensaje recogió datos de la Contraloría General de la República, que en 2023 reportó pérdidas superiores a 24 mil millones de soles por corrupción e ineficiencia, lo que, según la presidenta, refleja la urgencia de mejorar la gestión pública y redirigir los recursos a quienes más lo necesitan.

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La nueva política para adultos mayores se complementará con otras acciones, como la mejora en la cobertura de salud, el acompañamiento social y la integración comunitaria.

El compromiso, reiteró Fujimori, es avanzar hacia una pensión universal para quienes se encuentran en situación de pobreza, con la meta de que ningún peruano quede desprotegido por el lugar donde nació o por la ausencia del Estado.

Sueldo mínimo aumenta a S/1,300

En el mismo mensaje, la presidenta anunció el aumento de la Remuneración Mínima Vital, que pasará de S/ 1.025 a S/ 1.300. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”, afirmó.

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Para evitar impactos negativos en el sector de las micro y pequeñas empresas, el gobierno otorgará un bono compensatorio por única vez, con el objetivo de facilitar el proceso de adaptación y fomentar la formalización laboral.

Keiko Fujimori inició el período 2026-2031 con anuncios económicos orientados a ampliar la protección social y elevar ingresos en Perú.

El discurso presidencial también abordó la necesidad de eficiencia y transparencia en la administración pública. “Cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”, enfatizó.

Fujimori también recalcó que las compras públicas representan el 24% del gasto nacional, por lo que el gobierno impulsará reformas para reducir la dispersión de procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que los recursos beneficien directamente a la población.

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Keiko Fujimori: Mypes recibirán bono compensatorio

En el plano productivo y empresarial, el gobierno adelantó la reactivación de PROMYPE y el acceso expandido al crédito mediante COFIDE, así como nuevas políticas para reducir la informalidad laboral sin afectar derechos adquiridos.

“Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, expresó la mandataria, quien también hizo un llamado a la unidad nacional, a la confianza y al trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

El mensaje finalizó con un llamado a la reconciliación nacional y al compromiso de trabajar durante los próximos 1826 días “con método, disciplina y metas medibles”, asegurando que la “gratitud, la justicia y la dignidad de cada peruano serán el centro de mi gobierno”.

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