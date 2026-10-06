Gobierno de Perú pide al Congreso un crédito suplementario de 2.300 millones de dólares

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Lima, 5 oct (EFE).- El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, sustentó este lunes una propuesta de ley para que el Congreso apruebe un crédito suplementario de 8.228 millones de soles (2.391 millones de dólares) para financiar las acciones frente al impacto del fenómeno climático de El Niño y otras necesidades del presupuesto estatal.

La petición fue detallada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República del Congreso, que preside el senador fujimorista José Arista.

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Cuba señaló que el gobierno de la derechista Fujimori, que asumió el pasado 28 de julio, se ha encontrado con gastos que no figuraban en el presupuesto estatal aprobado para este año y con otras necesidades vinculadas a la atención del fenómeno de El Niño, que se anuncia que tendrá un fuerte impacto en la costa y la sierra del país en los siguiente meses.

A pesar de ello, el ministro remarcó que la economía peruana está mostrando un comportamiento favorable ya que, según dijo, el país registró entre enero y julio pasado un crecimiento de 3,1 % y la demanda interna está creciendo en cerca de 6 %, mientras que la inversión privada lo hace en alrededor de 15 %.

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"Estamos viviendo uno de los peores fenómenos de El Niño de los últimos 70 años; y, en este marco, el país no solo se puede estancar, sino que puede entrar en recesión, y, aun así, es posible que la economía cierre con un 3,4 % a fin de año", acotó.

Al referirse al crédito suplementario, indicó aproximadamente el 54 % estará destinado a gastos corrientes y el 46 % a gastos de capital en los diferentes sectores.

En ese sentido, detalló que será financiado mediante recursos ordinarios y con la emisión de bonos soberanos.

Tras la exposición de Cuba, también intervinieron los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Interior, César Astudillo; Educación, José Chang; Salud, Luis Dyer; Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; y Producción, Juan Requejo.

En el caso de Defensa, Belaunde precisó que su sector requiere recursos para atender a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), la segunda fase de la compra de una flota de aviones caza F-16, comprar combustible para la Marina de Guerra, adquirir equipos mecánicos de ingeniería para el Ejército y financiar la expedición científica anual hacia la Antártida.

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A su turno, Astudillo dijo que su sector requiere de 1.097 millones de soles (328,4 millones de dólares) adicionales para el pago de pensiones, el equipamiento de la Policía en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y las acciones de lucha contra la criminalidad.

Al término de la exposición del proyecto, que luego tendrá que ser debatido y votado por el pleno, los diputados y senadores presentes manifestaron sus posiciones, hicieron preguntas y plantearon pedidos para que sean incorporados en la norma. EFE