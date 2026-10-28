Perú

Terrenos y departamentos se subastarán desde S/197 mil en Indecopi: La lista del remate

La lista de inmuebles que se subastan este 30 de octubre incluye departamentos, estacionamientos y locales para comercio

Mujer peruana participando en subasta
En el remate de Indecopi las personas pueden participar en físico y pujar por los inmuebles por los que estén interesados. - Crédito Indecopi
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¿Buscas empezar tu negocio, pero los costos de alquiler de locales son muy caros? ¿O buscas vivienda pero los precios que ofrecen son muy altos? La opción ideal para ti pueden ser los remates de inmuebles de Indecopi.

Estos son actividades donde se subastan inmuebles, perfectos para los peruanos que se quieren ahorrar miles de soles. Y el siguiente será este viernes 30 de octubre desde las 8:40 de la mañana. Estos serán los locales y viviendas a rematar:

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  • Almacén industrial en Ate, de 1.187 metros cuadrados, con precio base de S/4 millones 872 mil 833,33
  • Local comercial en La Victoria, de 293,04 metros cuadrados, con precio base de S/839 mil 480
  • Departamento en Los Olivos, de 175,10 metros cuadrados, con precio base de S/214 mil 854,67
  • Departamento en Pueblo Libre, de 77,66 metros cuadrados, con precio base de S/270 mil 471,33
  • Departamento en Jesús María, de 85,38 metros cuadrados, con precio base de S/267 mil 379,33
  • Terreno en Lurigancho, de 366,34 metros cuadrados, con precio base de S/197 mil 579,33
  • Estacionamiento en Santiago de Surco, de 12,77 metros cuadrados, con precio base de S/34 mil 110,67
  • Estacionamiento en Surquillo, de 14,05 metros cuadrados, con precio base de S/78 mil 86,67
  • Estacionamiento en San Borja, de 14,01 metros cuadrados, con precio base de S/31 mil 213,33
  • Estacionamiento en Miraflores, de 12 metros cuadrados, con precio base de S/38 mil 250,67
  • Estacionamiento en Surco, de 14,68 metros cuadrados, con precio base de S/39 mil 152
  • Closet en Miraflores, de 1,275 metros cuadrados, con precio base de S/14 mil 593,33.
Subasta de Indecopi con foto del martillador y persona levantando un número para ofertar en Perú
Indecopi anunció su primera subasta del 2024, donde se remataran ocho inmuebles. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Indecopi

Nuevo remate de Indecopi este viernes

El Indecopi informó que rematará este 30 de octubre un total de 13 bienes inmuebles ubicados en Lima, que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con pagar multas impuestas por infracciones a los derechos de los consumidores o por vulnerar la propiedad intelectual.

La subasta pública se iniciará a las 8:40 a. m., en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire N.°384, en San Borja, Lima (altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá).

Entre los inmuebles que serán rematados se encuentran un estacionamiento en Miraflores desde S/38.250,67, un terreno en Lurigancho desde S/197.579,33, un departamento en Los Olivos desde S/214.854,67, entre otros. Los interesados pueden revisar previamente el catálogo de los bienes inmuebles que serán subastados en este enlace.

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Otras entidades del Gobierno también realizan subasta. En el caso de Pronabi, se dieron en su momento autos, camionetas, un bus interprovincial y un furgón isotérmico. Fuente: Exitosa Noticias

¿Cómo participar de la subasta?

Las personas interesadas en participar deberán presentarse como mínimo 20 minutos antes de la hora programada y portar su DNI vigente. Además, deberán acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del inmueble por el que deseen participar, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi (el endose se debe realizar de la siguiente manera: INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF).

En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, se deberá presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente. Para realizar consultas adicionales comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, al teléfono 959 600 795, o al correo ejecucion@indecopi.gob.pe.

El Indecopi recuerda a las empresas y emprendedores la importancia de cumplir con las normas que protegen los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual, evitando así sanciones que pueden derivar en embargos y remates de sus bienes.

Martillero de indecopi y gente en subasta con foto de inmuble que se remata
Indecopi anunció una nueva subasta donde se rematan 26 propiedades en Lima. - Crédito Composición Infobae/Andina/indecopi

El anterior remate

Como se recuerda, el Indecopi remató el pasado 29 de setiembre un total de 24 bienes inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con pagar multas impuestas por infracciones a los derechos de los consumidores o por vulnerar la propiedad intelectual.

La subasta pública se inició a las 8:35 a. m., en el Aula N.°2 de la Escuela del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire N.°384, en San Borja, Lima (altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá).

Entre los inmuebles rematados es encontraban un departamento en Lima desde S/141.131,60, otro en Junín desde S/135.181,68 y una casa en Ucayali desde S/36.824,99, entre otros.

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