Perú

Reniec anuncia campaña de DNI electrónico gratis hasta este domingo 25 de octubre: conoce las sedes y los requisitos para ser beneficiario

El DNIe incorpora un chip con información del titular y permite acreditar su identidad, así como acceder a servicios digitales seguros

El cronograma contempla trámites del DNI en 247 intervenciones, entrega de documentos en 150 y asistencia registral en las 253 jornadas previstas - Créditos: Reniec.
El cronograma contempla trámites del DNI en 247 intervenciones, entrega de documentos en 150 y asistencia registral en las 253 jornadas previstas - Créditos: Reniec.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha el lunes 19 de octubre una programación de 253 intervenciones itinerantes que se extenderá hasta el domingo 25 de este mes. Las jornadas, que ya se encuentran en desarrollo, buscan acercar los servicios de identificación a distintas localidades del Perú y facilitar el acceso de la población a trámites del documento nacional de identidad (DNI), recojo de ejemplares y asistencia registral.

La iniciativa comprende actividades en varias regiones y está dirigida a ciudadanos que necesitan obtener su documento, completar una gestión pendiente o recibir orientación sobre procedimientos registrales. A pocos días de que finalice el cronograma semanal, los interesados todavía pueden consultar los puntos de atención previstos para las próximas jornadas y comprobar qué servicios estarán disponibles.

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¿Dónde habrá campañas de Reniec esta semana?

El despliegue incluye Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. También abarca la Provincia Constitucional del Callao, como parte de la estrategia para facilitar el acceso a los servicios de identificación en diferentes zonas del territorio nacional.

Para conocer las fechas, los locales, las direcciones exactas y los horarios, la ciudadanía puede revisar el cronograma publicado en este ENLACE. La consulta permitirá identificar los establecimientos programados para los días restantes de la semana y organizar la visita de acuerdo con las necesidades de cada solicitante.

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Las campañas del DNI electrónico se extienden hasta el 25 de octubre - Créditos: Reniec.
Las campañas del DNI electrónico se extienden hasta el 25 de octubre - Créditos: Reniec.

Según la programación, se contemplan trámites de DNI en 247 intervenciones, entrega de documentos en 150 y asistencia registral en las 253 actividades previstas. Estos servicios pueden coincidir en una misma jornada, por lo que las cifras no representan necesariamente campañas independientes.

Antes de acudir, es importante comprobar qué procedimientos ofrece cada sede. No todas las actividades incluyen las mismas prestaciones, de modo que verificar la información evitará desplazamientos innecesarios y permitirá aprovechar mejor el tiempo.

¿Quiénes pueden tramitar el DNI gratis?

Las campañas itinerantes priorizan la atención de menores de edad, personas adultas mayores, ciudadanos con discapacidad y población en situación de vulnerabilidad. Estas jornadas buscan facilitar el acceso a la identificación, especialmente entre quienes afrontan dificultades para trasladarse hasta una oficina del organismo registral.

Sin embargo, la gratuidad depende de las condiciones establecidas por Reniec para cada campaña. No todos los ciudadanos ni todos los procedimientos están exentos de pago de manera automática. Por ello, se recomienda revisar previamente si el beneficio corresponde al trámite que se desea realizar y cuáles son los requisitos aplicables.

Los solicitantes también deben comprobar la documentación necesaria según su edad y el procedimiento requerido. Esta medida ayudará a reducir inconvenientes durante la atención y permitirá acudir con los documentos correspondientes.

El DNI electrónico es un documento oficial de identificación que incorpora un chip con datos del titular y permite acreditar su identidad tanto de manera presencial como en determinados servicios digitales seguros - Créditos: Reniec.
El DNI electrónico es un documento oficial de identificación que incorpora un chip con datos del titular y permite acreditar su identidad tanto de manera presencial como en determinados servicios digitales seguros - Créditos: Reniec.

¿Cómo consultar si el DNI está listo para recoger?

Las personas que ya iniciaron una solicitud pueden verificar el avance mediante la plataforma este LINK. Esta herramienta permite conocer si el documento continúa en proceso o si alcanzó la etapa final de elaboración.

Cuando el sistema muestra un avance del 100 %, el ejemplar está listo para ser recogido. No obstante, antes de trasladarse, el usuario debe confirmar cuál es la oficina asignada para la entrega, puesto que no necesariamente coincide con el establecimiento donde comenzó la gestión.

Si desea recogerlo durante una campaña itinerante, también tendrá que verificar que la jornada elegida incluya ese servicio. La disponibilidad dependerá de las prestaciones previstas para cada localidad.

Con el cronograma vigente hasta el domingo 25 de octubre, los ciudadanos aún pueden consultar las actividades programadas para los próximos días y elegir el punto de atención que mejor se ajuste a sus necesidades.

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