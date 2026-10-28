Perú

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
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En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este jueves, 29 de octubre es:

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Lluvia irregular en las cercanías

Además se espera que la temperatura máxima sea de 22ºC mientras que la mínima de 10ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

¿Cómo suele ser el clima en Ayacucho?

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

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Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

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