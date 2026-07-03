Cinco gastos hormiga que podrían costarte miles de soles al año: Conoce cómo estas salidas de dinero drenan tu presupuesto

Los gastos hormiga se han convertido en una de las principales amenazas para el presupuesto personal. Pequeños desembolsos diarios, que suelen pasar desapercibidos, pueden sumar miles de soles al año y complicar el ahorro para metas importantes. Según especialistas en finanzas, la frecuencia y la falta de control sobre estos consumos dificultan la capacidad de muchas personas para construir un fondo de emergencia o avanzar en inversiones significativas.
La consultora Kantar reportó que el 32% de los hogares destina parte de sus ingresos a cafeterías, restaurantes y patios de comidas, mientras que el 27% consume snacks, piqueos, chocolates y otros dulces. Estos hábitos reflejan la presencia constante de los gastos hormiga en la vida cotidiana y su impacto en la economía familiar.
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El café diario y los snacks: el inicio de una fuga silenciosa
El café matutino y los snacks son ejemplos clásicos de gastos hormiga. Comprar un café, un jugo o un sánguche por la mañana puede representar al menos S/ 10 diarios de lunes a viernes, lo que equivale a unos S/ 2.400 al año. Estos desembolsos, que parecen insignificantes en el momento, alcanzan cifras considerables tras doce meses.
Una persona que adquiere todos los días un café y unas galletas gasta 5 soles diarios, suma 35 soles semanales y llega a 140 soles mensuales. Multiplicado por 12 meses, el resultado es un gasto anual de 1.680 soles. Este ejemplo ayuda a visualizar cómo las decisiones de consumo diario pueden erosionar el ahorro sin que el consumidor lo perciba.
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Bebidas embotelladas y taxis por aplicación: consumos que se acumulan
Otro gasto frecuente es la compra de bebidas y agua embotellada. Gastar S/ 5 diarios en este rubro significan un desembolso anual de S/ 1.200. Además, el uso habitual de taxis por aplicación, en vez de transporte público cuando la distancia lo permite, supone un gasto extra de S/ 20 semanales, lo que se traduce en más de S/ 1.000 al año.
Estos patrones de consumo no suelen formar parte de un presupuesto planificado y, al repetirse casi a diario, afectan la capacidad de ahorrar. Los especialistas recomiendan revisar estos gastos para identificar oportunidades de reducción y evitar que se conviertan en una carga financiera.
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Compras impulsivas y suscripciones olvidadas
Las compras impulsivas, como golosinas, revistas o artículos innecesarios en supermercados y farmacias, constituyen otro frente de fuga de dinero. Adquirir productos por impulso puede sumar una cifra considerable al finalizar el año. A esto se suman las llamadas suscripciones vampiro: plataformas de streaming, aplicaciones premium y membresías de gimnasio no utilizadas, que se mantienen por olvido o desidia.
Un desembolso de 5 soles diarios en café, galletas y otros consumos pequeños puede convertirse en 1.680 soles al año. Este tipo de gastos muestra cómo lo que parece inofensivo en el momento termina perforando el presupuesto mensual y dificultando la consecución de metas financieras.
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Los jóvenes, los más expuestos a los gastos hormiga
Según Jorge Carrillo, especialista en finanzas, los jóvenes que reciben su primer sueldo y los adultos sin cargas familiares son los grupos más propensos a incurrir en estos gastos. Carrillo atribuye esta tendencia al efecto psicológico de manejar un ingreso propio por primera vez y a la falta de mayores responsabilidades económicas.
El experto explicó que entre los consumos cotidianos más habituales se encuentran los chocolates después del almuerzo, una galleta tras el desayuno o un café por la tarde. Los gastos diarios en agua, chicles, dulces o piqueos pueden oscilar entre 6 y 10 soles. “Cuando tienes tu primer sueldo y por primera vez ves tanta plata en tu bolsillo o en tu cuenta de sueldo, empiezas a gastar pensando que nunca se va a acabar”, declaró Carrillo.
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Delivery y apuestas deportivas: nuevos protagonistas del gasto frecuente
En el ranking de gastos hormiga, el café y los antojos de tienda lideran la lista. La comida por delivery ha escalado posiciones gracias al acceso masivo a aplicaciones móviles. Las apuestas deportivas también se han sumado a las fugas constantes del presupuesto, presentando un desafío adicional para quienes buscan controlar sus finanzas personales.
Carrillo sostiene que la suma de estos consumos, aunque parezcan menores de forma individual, termina impactando el ahorro disponible. El especialista recomienda a quienes inician su vida laboral tomar conciencia del efecto acumulativo de estos desembolsos y buscar mecanismos de control.
Estrategias para identificar y reducir los gastos hormiga
El primer paso para frenar el drenaje silencioso del dinero consiste en medir y registrar los consumos diarios. Llevar una lista de pequeños gastos, ordenada desde el monto más bajo hasta el mayor, permite calcular su peso semanal, mensual y anual. Esta práctica ayuda a identificar cuáles pueden reducirse o eliminarse sin afectar la calidad de vida.
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Los especialistas sugieren recortar gradualmente y optar por alternativas más económicas. Elegir un chocolate más pequeño o cambiar una gaseosa de mayor volumen por una presentación menor son ejemplos de ajustes posibles. El dinero que se dispersa en consumos diarios puede redirigirse a objetivos de mayor valor, como la compra de una bicicleta, un televisor, una laptop o incluso un viaje internacional, si se mantiene el hábito de ahorro.
La clave está en transformar el gasto repetido en una oportunidad de ahorro efectivo. Llevar un registro detallado y establecer metas concretas permite visualizar el impacto real de los gastos hormiga y tomar decisiones informadas para fortalecer la salud financiera personal.
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