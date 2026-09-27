Perú

Indecopi rematará casas y departamentos embargados por multas: conoce los precios base

La subasta se realizará el 29 de setiembre en San Borja e incluirá 24 inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali. Conoce los requisitos para participar y los montos que deberán acreditar los interesados

Entre los inmuebles que serán subastados figura un departamento en Lima con un precio base de S/ 141.131,60.
Entre los inmuebles que serán subastados figura un departamento en Lima con un precio base de S/ 141.131,60. Foto: difusión
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El Indecopi realizará este 29 de setiembre una subasta pública de 24 inmuebles que fueron embargados a personas naturales y empresas por deudas relacionadas con multas impuestas tras infracciones a los derechos de los consumidores o por vulneraciones a la propiedad intelectual. Los bienes están ubicados en Lima, Junín y Ucayali.

La jornada comenzará a las 8:35 a. m. en el Aula N.° 2 de la Escuela del Indecopi, situada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá. Entre los inmuebles figuran departamentos y casas con precios base que parten desde poco más de S/ 36.000.

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¿Qué inmuebles serán subastados este 29 de septiembre?

Uno de los bienes considerados en la subasta es un departamento en Lima, cuyo precio base ha sido fijado en S/ 141.131,60. En Junín se ofrecerá otro departamento desde S/ 135.181,68, mientras que una casa ubicada en Ucayali tendrá un valor inicial de S/ 36.824,99.

En total, son 24 bienes inmuebles los que serán puestos a disposición de los participantes. El catálogo de la subasta permite conocer las propiedades incluidas en la convocatoria y revisar previamente las características de los predios que serán ofrecidos.

En Junín, otro departamento tendrá un precio base de S/ 135.181,68, mientras que una casa en Ucayali partirá de S/ 36.824,99.
En Junín, otro departamento tendrá un precio base de S/ 135.181,68, mientras que una casa en Ucayali partirá de S/ 36.824,99. Foto: Urbana Perú

Requisitos para participar en el remate de Indecopi

Las personas interesadas deberán acudir al lugar de la subasta con al menos 20 minutos de anticipación respecto de la hora establecida. También tendrán que presentar su DNI vigente y acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10% del valor de tasación del inmueble por el que deseen realizar una oferta.

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Este importe podrá ser presentado en efectivo o mediante un cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi. La acreditación del dinero forma parte de las condiciones establecidas para participar en el procedimiento de remate de los inmuebles.

¿Qué deben presentar quienes quieran participar de la subasta?

En caso de que una persona participe en nombre de otra persona natural o de una empresa, deberá acreditar que cuenta con un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente. Este documento será necesario para demostrar que tiene facultades para intervenir en la subasta en representación del titular.

Para realizar consultas relacionadas con el proceso, los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, responsable de la diligencia. El contacto telefónico habilitado es el 959 600 795 y también se pueden enviar consultas a los correos jochies2002@hotmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.

Los interesados deberán llegar al menos 20 minutos antes, presentar su DNI vigente y acreditar como mínimo el 10% del valor de tasación del inmueble.
Los interesados deberán llegar al menos 20 minutos antes, presentar su DNI vigente y acreditar como mínimo el 10% del valor de tasación del inmueble. Foto: Indecopi

¿Por qué los inmuebles llegaron a remate?

Los predios incluidos en la convocatoria fueron objeto de embargos debido al incumplimiento en el pago de multas impuestas por el Indecopi. Las sanciones están vinculadas con infracciones a las normas de protección al consumidor o con vulneraciones relacionadas con la propiedad intelectual.

El procedimiento de ejecución coactiva permite llevar adelante el remate de bienes cuando las obligaciones derivadas de las sanciones no han sido cumplidas. De esta manera, los inmuebles embargados pasan a una subasta pública, en la que los participantes pueden formular sus respectivas ofertas bajo las condiciones establecidas por la entidad.

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