¿Qué restaurantes sirven turrón? Esta es la ‘ruta’ que recomienda la Municipalidad de Lima

En octubre se come turrón, ¿pero dónde comerlo más fresco? - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

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Es mes morado y las actividades para comer turrón han aumentado. No solo se están vendiendo ya más turrones de Doña Pepa en tiendas, sino también hay ferias que se están instalando para probar este postre clásico de octubre.

¿Pero sabías que también hay restaurantes que se especializan en turrón? Se trata de lugares que apuestan por recetas tradicionales y también innovadores que ponen al turrón ‘en el centro del plato’.

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La iniciativa reúne establecimientos de Lima Metropolitana que ofrecen desde recetas tradicionales hasta variedades innovadoras. Además, el 30 y 31 de octubre se realizará el III Festival del Turrón frente a la Plaza Mayor de Lima.

Inicia el mes morado con este tradicional postre limeño. Video: Carlos Diaz / Infobae.

La ruta del turrón

“En el marco de la festividad del Señor de los Milagros, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, invita a vecinos y visitantes a recorrer la Ruta del Turrón, una propuesta que reúne establecimientos de Lima Metropolitana dedicados a la elaboración de este dulce tradicional, cuyo consumo forma parte de las costumbres limeñas durante octubre”, anuncia la MML.

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Así, la ruta comprende establecimientos distribuidos en distintos puntos de Lima Metropolitana. Estas son sus ubicaciones:

En Lima Norte:

El Secreto de Doña Tila: jirón Darío Valdizán 109, San Martín de Porres. Ofrece turrones tradicionales y variedades con jaleas de aguaymanto, maracuyá, naranja, limón y café orgánico

Turrones Don Víctor: jirón Pacasmayo 3639, San Martín de Porres. Negocio familiar con más de 75 años de tradición en la elaboración de turrones

El Chalay: jirón La Justicia 695, urbanización Pro, Los Olivos. Destaca por su trayectoria en la elaboración artesanal de este dulce

La Casa del Chantilly: lote 176, interior B2, Fundo Chacra Cerro, Comas, a tres cuadras de la parada Acuario de la avenida Universitaria. Pastelería que combina tradición y creatividad en sus productos.

En Lima Centro:

Turrones La Abuelita Isabel: jirón Huancavelica 607, Cercado de Lima. Un negocio con tradición desde 1947

Turrones D’Isabella: jirón Ica 529, Cercado de Lima, a la altura de la cuadra 3 de la avenida Tacna. Ofrece turrones artesanales de tres leches con jarabes de frutas naturales

Productos Moical: avenida Felipe Arancibia 625, Rímac. Elabora turrones tradicionales, de ajonjolí e integrales con miel de arándanos

Deligis Pastelería Artesanal: San Luis 1768, San Borja. Cuenta con una trayectoria de diez años en la elaboración artesanal de turrones tradicionales e incorpora nuevas propuestas, como el turrón keto.

¿Dónde comer los mejores turrones en Lima? Sigue la ruta de la dulce tradición de octubre.

En Lima Sur:

Pastelería Lifta: asociación San Juan de Miraflores, manzana A, lote 10, Villa El Salvador. Entre sus propuestas destaca el turrón de maracuyá

DCAO: calle Torres Paz 266, interior 2, Barranco. Su propuesta innovadora incluye un turrón elaborado con cacao y fibra de la mazorca de este fruto

En Lima Este:

Benapastel: avenida Simón Bolívar, manzana E, lote 1, centro poblado Tambo Viejo, zona E, Cieneguilla. Elabora turrones artesanales tradicionales y de maíz morado

La MML resalta que la iniciativa busca poner en valor esta tradición gastronómica y promover los negocios que la mantienen viva, desde aquellos que conservan las recetas clásicas hasta los que innovan con nuevos sabores e ingredientes.

De esta manera, la comuna limeña contribuye a dar visibilidad a los emprendedores y generar oportunidades para el desarrollo de sus negocios durante una de las temporadas más representativas de la gastronomía local.

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III Festival del Turrón 2026

Asimismo, como parte de las acciones para impulsar estos negocios, la Municipalidad de Lima realizará el III Festival del Turrón 2026 los días 30 y 31 de octubre, de 10 a. m. a 6 p. m., en el jirón Huallaga, cuadra 1, frente a la Plaza Mayor de Lima.

La actividad reunirá a empresas y emprendimientos dedicados a la elaboración de este dulce tradicional, que ofrecerán diversas variedades, desde las recetas clásicas hasta propuestas con ajonjolí, tres leches, miel de arándanos, maracuyá y cacao.

El festival brindará a los participantes un espacio para exhibir y comercializar sus productos, ampliar su alcance entre los consumidores y generar nuevas oportunidades de venta en el Centro Histórico.

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