Perú

¿Qué restaurantes sirven turrón? Esta es la ‘ruta’ que recomienda la Municipalidad de Lima

El turrón no solo se compra en tiendas. También se comparte en establecimientos que usan recetas tradicionales y también innovadoras

Toma de cerca de un turrón de doña pepa
En octubre se come turrón, ¿pero dónde comerlo más fresco? - Crédito Andina/Daniel Bracamonte
Guardar

Es mes morado y las actividades para comer turrón han aumentado. No solo se están vendiendo ya más turrones de Doña Pepa en tiendas, sino también hay ferias que se están instalando para probar este postre clásico de octubre.

¿Pero sabías que también hay restaurantes que se especializan en turrón? Se trata de lugares que apuestan por recetas tradicionales y también innovadores que ponen al turrón ‘en el centro del plato’.

PUBLICIDAD

La iniciativa reúne establecimientos de Lima Metropolitana que ofrecen desde recetas tradicionales hasta variedades innovadoras. Además, el 30 y 31 de octubre se realizará el III Festival del Turrón frente a la Plaza Mayor de Lima.

Inicia el mes morado con este tradicional postre limeño. Video: Carlos Diaz / Infobae.

La ruta del turrón

“En el marco de la festividad del Señor de los Milagros, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, invita a vecinos y visitantes a recorrer la Ruta del Turrón, una propuesta que reúne establecimientos de Lima Metropolitana dedicados a la elaboración de este dulce tradicional, cuyo consumo forma parte de las costumbres limeñas durante octubre”, anuncia la MML.

PUBLICIDAD

Así, la ruta comprende establecimientos distribuidos en distintos puntos de Lima Metropolitana. Estas son sus ubicaciones:

En Lima Norte:

  • El Secreto de Doña Tila: jirón Darío Valdizán 109, San Martín de Porres. Ofrece turrones tradicionales y variedades con jaleas de aguaymanto, maracuyá, naranja, limón y café orgánico
  • Turrones Don Víctor: jirón Pacasmayo 3639, San Martín de Porres. Negocio familiar con más de 75 años de tradición en la elaboración de turrones
  • El Chalay: jirón La Justicia 695, urbanización Pro, Los Olivos. Destaca por su trayectoria en la elaboración artesanal de este dulce
  • La Casa del Chantilly: lote 176, interior B2, Fundo Chacra Cerro, Comas, a tres cuadras de la parada Acuario de la avenida Universitaria. Pastelería que combina tradición y creatividad en sus productos.

En Lima Centro:

  • Turrones La Abuelita Isabel: jirón Huancavelica 607, Cercado de Lima. Un negocio con tradición desde 1947
  • Turrones D’Isabella: jirón Ica 529, Cercado de Lima, a la altura de la cuadra 3 de la avenida Tacna. Ofrece turrones artesanales de tres leches con jarabes de frutas naturales
  • Productos Moical: avenida Felipe Arancibia 625, Rímac. Elabora turrones tradicionales, de ajonjolí e integrales con miel de arándanos
  • Deligis Pastelería Artesanal: San Luis 1768, San Borja. Cuenta con una trayectoria de diez años en la elaboración artesanal de turrones tradicionales e incorpora nuevas propuestas, como el turrón keto.
¿Dónde comer los mejores turrones en Lima? Sigue la ruta de la dulce tradición de octubre.
¿Dónde comer los mejores turrones en Lima? Sigue la ruta de la dulce tradición de octubre.

En Lima Sur:

  • Pastelería Lifta: asociación San Juan de Miraflores, manzana A, lote 10, Villa El Salvador. Entre sus propuestas destaca el turrón de maracuyá
  • DCAO: calle Torres Paz 266, interior 2, Barranco. Su propuesta innovadora incluye un turrón elaborado con cacao y fibra de la mazorca de este fruto

En Lima Este:

  • Benapastel: avenida Simón Bolívar, manzana E, lote 1, centro poblado Tambo Viejo, zona E, Cieneguilla. Elabora turrones artesanales tradicionales y de maíz morado

La MML resalta que la iniciativa busca poner en valor esta tradición gastronómica y promover los negocios que la mantienen viva, desde aquellos que conservan las recetas clásicas hasta los que innovan con nuevos sabores e ingredientes.

De esta manera, la comuna limeña contribuye a dar visibilidad a los emprendedores y generar oportunidades para el desarrollo de sus negocios durante una de las temporadas más representativas de la gastronomía local.

Turrón del Señorío de Sulco es el favorito de los peruanos, según encuesta de Taste Atlas
Turrón del Señorío de Sulco es el favorito de los peruanos, según encuesta de Taste Atlas

III Festival del Turrón 2026

Asimismo, como parte de las acciones para impulsar estos negocios, la Municipalidad de Lima realizará el III Festival del Turrón 2026 los días 30 y 31 de octubre, de 10 a. m. a 6 p. m., en el jirón Huallaga, cuadra 1, frente a la Plaza Mayor de Lima.

La actividad reunirá a empresas y emprendimientos dedicados a la elaboración de este dulce tradicional, que ofrecerán diversas variedades, desde las recetas clásicas hasta propuestas con ajonjolí, tres leches, miel de arándanos, maracuyá y cacao.

El festival brindará a los participantes un espacio para exhibir y comercializar sus productos, ampliar su alcance entre los consumidores y generar nuevas oportunidades de venta en el Centro Histórico.

Temas Relacionados

TurrónTurrón de Doña PepaMes Moradoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

La candidata nacional desfiló en la apertura y en ropa de baño durante la competencia, donde Perú superó el primer corte entre 80 participantes

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la jornada tras el receso por fecha FIFA: Universitario recibirá a Melgar, Sporting Cristal chocará con UTC, Alianza Lima visitará a Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Luego de que Ruth Luque dijera que el titular del Interior tendría miedo de reformar la Policía, Astudillo la habría interrumpido “de manera insolente”, según Maraví

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Encuentran sin vida a montañista australiano que desapareció durante una travesía en la cordillera Huayhuash

El turista había partido desde Huaraz para completar en solitario un circuito de aproximadamente diez días, pero no regresó en la fecha prevista ni abordó su vuelo hacia Cusco

Encuentran sin vida a montañista australiano que desapareció durante una travesía en la cordillera Huayhuash

BTS en Lima hoy: Puertas del Estado San Marcos abrirán más temprano para evitar aglomeraciones

El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció un nuevo horario para la entrada al último concierto de los surcoreanos

BTS en Lima hoy: Puertas del Estado San Marcos abrirán más temprano para evitar aglomeraciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

Benedicto Jiménez Bacca pide ayuda estatal: ¿Cuál es el clamor que solicita el exjefe del GEIN?

ENTRETENIMIENTO

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Miss Grand International 2026: peruana Zuliet Seminario llegó al Top 25, pero Tanzania se coronó como ganadora

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: ¿qué necesita para clasificar al Mundial?

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026