Perú

La ruta del turrón en la avenida Tacna: un recorrido entre tradición familiar y nuevos sabores en el mes del Señor de los Milagros

Infobae Perú recorrió los puestos del Cercado de Lima donde comerciantes con décadas de experiencia y emprendimientos familiares ofrecen turrones tradicionales, de ajonjolí, con frutos secos y sin caramelo

Ruta Del turrón: un recorrido para disfrutar del tradicional postre de octubre. Video: Paula Elizalde

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Cada octubre, la avenida Tacna se convierte en una de las rutas obligadas para quienes buscan turrón durante las celebraciones del Señor de los Milagros. Entre puestos tradicionales, panaderías y vendedores ambulantes, este dulce de miel, grageas y masa se impone como uno de los sabores más presentes del mes morado.

Infobae Perú recorrió esta vía del Cercado de Lima para conocer dónde se vende, cuánto cuesta y qué historias acompañan a un postre que, para muchos, no puede faltar en el mes morado.

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Avenida Tacna: tres décadas de venta de turrones y nuevas opciones para octubre| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)
Avenida Tacna: tres décadas de venta de turrones y nuevas opciones para octubre| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)

Marisol Flores lleva 33 años vendiendo turrones en la avenida Tacna

La vendedora Marisol Flores recordó que llegó a la avenida Tacna cuando tenía 23 años y que han pasado 10 años desde que decidió quedarse en esta zona del Centro de Lima. En el puesto vende turrones de una marca familiar con más de medio siglo de presencia.

La comerciante explicó que el turrón tradicional se elabora con harina de trigo y miel de frutas como piña, limón, higo, membrillo y naranja. Para quienes reducen el consumo de azúcar, ofrece versiones de ajonjolí y sin caramelo.

También cuenta con una presentación tipo exportación, hecha con harina especial, mantequilla, leche descremada y miel de naranja. Su precio es de S/ 25 el kilo y S/ 12,50 el medio kilo. El turrón de ajonjolí y el producto sin caramelo cuestan S/ 20.

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Flores señaló que el movimiento comercial aumentó al inicio de octubre y que parte de sus clientes compra al por mayor para revender en otras regiones.

Los precios de los turrones varían según el peso que solicita el cliente. Los puestos están ubicados en la avenida Tacna| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)
Los precios de los turrones varían según el peso que solicita el cliente. Los puestos están ubicados en la avenida Tacna| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)

D’ Isabella, el emprendimiento de una familia vinculada al turrón Calderón

En el puesto de D’ Isabella, la venta de turrones tiene un componente familiar. La marca nació hace 21 años como un emprendimiento propio de integrantes de la familia Calderón, conocida por su vínculo con la elaboración de este dulce en Lima.

La representante del negocio explicó que su familia se dedicaba a la panadería antes de que cada rama comenzara a desarrollar sus propios productos y marcas. En ese proceso, decidió formar D’ Isabella junto con su hermana, Gianella Isabel Calderón, con el objetivo de abrir un espacio propio dentro de un rubro que ya conocían desde cerca.

“Somos familia de Calderón, pero ya cada uno sacó como que su propia marca. Entonces, Joel es el abuelo y Calderón el hijo”, manifestó.

Así nació D’ Isabella, una marca que conserva recetas asociadas al turrón tradicional, pero que también incorporó nuevas presentaciones ante los cambios en las preferencias de los consumidores. En su puesto se ofrecen versiones clásicas, con ajonjolí, sin caramelo y con frutos secos.

Comerciantes del Cercado de Lima ampliaron sus catálogos con opciones sin caramelos, frutos secos y menor carga de miel durante las celebraciones religiosas de octubre| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)
Comerciantes del Cercado de Lima ampliaron sus catálogos con opciones sin caramelos, frutos secos y menor carga de miel durante las celebraciones religiosas de octubre| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)

El comerciante señaló que el turrón de ajonjolí tuvo mayor salida durante octubre, debido a que algunos clientes buscan alternativas con una menor sensación de dulzor. El producto tradicional y el de ajonjolí cuestan S/ 20 por kilo y S/ 10 por medio kilo. La versión con frutos secos se vende a S/ 23 el kilo y S/ 13 el medio kilo.

Las diversas presentaciones de turrones

En otro de los puestos ubicados en la avenida Tacna, los vendedores de Turrones San José mostraron productos de cuarto, medio y un kilo. Entre ellos se encuentra el turrón tradicional, una versión denominada exportación, otra premium con frutos secos y una alternativa con ajonjolí.

El turrón tradicional se prepara con miel de naranja y tiene tres capas. La presentación de exportación, en cambio, suma una cuarta capa y combina miel de higo con miel de frutas. Esa diferencia en la receta también se refleja en el precio.

La avenida Tacna se llena de turrones durante octubre, con precios desde S/ 8,50
La avenida Tacna se llena de turrones durante octubre, con precios desde S/ 8,50| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)

La variedad de exportación cuesta S/ 30 el kilo, S/ 16 el medio kilo y S/ 8,50 el cuarto de kilo.

El puesto también ofrece una versión premium para clientes que prefieren evitar los caramelos y las grageas. Este producto contiene pasas, pecanas y castañas. A la lista se suma el turrón de ajonjolí, que se vende en una presentación de S/ 15.

Los vendedores señalaron que la receta de ajonjolí surgió ante los pedidos de compradores que buscaban una opción distinta a la tradicional. La propuesta combina esa semilla con un baño de frutas.

Cada marca ha buscado satisfacer a los clientes, por lo que crearon diversos sabores| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)
Cada marca ha buscado satisfacer a los clientes, por lo que crearon diversos sabores| Foto: Carlos Díaz (Infobae Perú)

En el mercado existen diversos tipos de sabores y precios, pero dependerá de su preferencia para consumirlos en este mes morado.

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