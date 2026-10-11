¿Su turrón favorito tiene registro? El sabor del mes morado: estas son las 130 marcas inscritas ante Indecopi

Un total de 130 marcas de turrón mantienen registros vigentes ante Indecopi durante la temporada del Señor de los Milagros.

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El turrón de Doña Pepa vuelve a ocupar vitrinas, mercados y mesas familiares durante octubre, mes de las procesiones en honor al Señor de los Milagros. En medio de esa demanda estacional, 130 marcas vinculadas a los turrones cuentan con registros vigentes ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), según información de la Dirección de Signos Distintivos.

El registro permite que empresas y emprendedores diferencien sus productos frente a la competencia y obtengan el derecho exclusivo de usar una marca para los bienes o servicios que hayan declarado. En el caso del turrón, la protección no recae necesariamente sobre palabras de uso común como “turrón” o “turrón de Doña Pepa”, sino sobre la combinación completa del nombre, logotipo y otros elementos que identifican al producto.

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La lista incluye marcas industriales, negocios especializados y pastelerías de larga trayectoria. Algunas se enfocan de manera exclusiva en el dulce de octubre, mientras otras lo incorporan dentro de un portafolio de panadería, confitería, chocolates y productos de pastelería.

La Ibérica, Club Nacional y Santa Natura figuran entre las marcas inscritas

Entre las marcas registradas figura Turrón La Ibérica, de Fábrica de Chocolates La Ibérica S.A., que cuenta con el certificado P00119693, vigente hasta el 21 de septiembre de 2026. El registro declara exclusivamente turrones como producto protegido.

También aparece Club Nacional Turrón de Doña Pepa CN 1855 – Receta de Siempre, una marca inscrita para pan, turrones, productos de pastelería, confitería y otros artículos de la clase 30. Su certificado, P00369580, tiene vigencia indicada hasta el 25 de febrero de 2035.

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En esa misma categoría se encuentra Santa Natura Turrón de Doña Pepa Integral, registrada por Agroindustrias Kapak Huayta S.A.C. La marca incluye productos de pastelería, confitería, miel y derivados, y su vigencia llega hasta el 22 de octubre de 2031.

Estos registros muestran que el mercado del turrón abarca propuestas distintas: desde productos de distribución amplia hasta opciones que se presentan como integrales o vinculadas a ingredientes específicos.

El mercado peruano del dulce tradicional reúne a fabricantes industriales, negocios especializados y pastelerías.

Las marcas especializadas conservan la tradición del turrón de Doña Pepa

El registro de Indecopi también reúne marcas que ponen el foco en recetas tradicionales y en la venta especializada de turrones. Entre ellas está Turrón de Doña Pepa Elmer Calderón – El Auténtico, inscrita a nombre de Elmer Calderón Villanueva. El certificado P00224831, vigente hasta el 12 de marzo de 2035, distingue únicamente turrones.

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Otra marca del rubro es Turrones D’Miel – Suaves y Deliciosos, de Industria Peruana Dulzura S.A.C. Su registro cubre pan, productos de pastelería y confitería, y tiene vigencia hasta el 3 de noviembre de 2027.

También figura Turrones Doña Pepa de Jaramillo, de Dulces Tradicionales Doña Pepa S.A.C. Esta marca protege productos de pastelería, confitería, chocolate y turrones. El certificado P00285336 tiene vigencia hasta el 14 de octubre de 2029.

El Indecopi destacó, además, a Antigua Pastelería y Panadería Huérfanos, con más de 120 años de trayectoria; Pastelería San Martín, con más de nueve décadas; San José, con cerca de 60 años; y Belgravia, con más de medio siglo en el mercado. Turrones Doña Pepa de Jaramillo se comercializa desde 1973.

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Los certificados de marcas registradas ante la entidad alcanzan vigencias que se extienden hasta el año 2035.

Registrar una marca cuesta S/ 534,90

Para registrar una marca, Indecopi recomienda primero identificar la clase en la que se encuentra el producto o servicio. En el caso de turrones, panadería y confitería, corresponde revisar la clase 30 de la clasificación de productos y servicios.

El segundo paso consiste en comprobar que la denominación esté disponible mediante el buscador gratuito “Busca tu marca”. La consulta permite identificar si existen registros iguales o parecidos que podrían impedir la inscripción.

Luego, el solicitante debe pagar una tasa de S/ 534,90 a través de Págalo.pe o en entidades bancarias autorizadas y presentar el pedido en la Plataforma de Registro de Marcas de Indecopi. La entidad también ofrece orientación técnica para emprendedores que buscan conocer si su propuesta tiene posibilidades de ser registrada.

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El turrón es uno de los productos más asociados a octubre en Perú. Detrás de sus barras de miel, anís, ajonjolí, grageas y frutas confitadas existe un mercado en el que cada negocio busca conservar una receta, distinguirse y proteger su identidad comercial.

Conozca en este enlace cuáles son algunas de las marcas de turrón registradas ante Indecopi y cómo verificar si un nombre está disponible para su negocio. https://servicio.indecopi.gob.pe/sel/login.jsf