Perú

Ciudadanos vulnerables podrían quedarse sin bono FEN 2026: Falta empadronar a más de 8 millones de peruanos

Son 8,7 millones de peruanos que faltan empadronar en los registros oficiales, dentro de los cuales podrían haber beneficiarios del apoyo económico que planea dar el Gobierno, revela el Midis

Pobreza seguirá creciendo en el Perú tras recesión.
Los más pobres recibirán el bono del gobierno para afrontar los choques como el fenómeno El Niño, pero no si no están empadronados. - Crédito Difusión
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Según cifras del mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hay una brecha en el empadronamiento a los peruanos, en la labor que realiza el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), la institución que administra y consolida la información socioeconómica de la población peruana para una asignación transparente y eficiente de los recursos públicos.

Esto tiene vital importancia, y aún más, porque permite definir cuántos peruanos pobre y pobres extremos hay en el país, y, frente a temporadas de crisis, como la que se viene por el fenómeno El Niño, esto sirve para que se tenga información de cuántos serán impactados por estos choques y a cuántos el Gobierno puede apoyar para evitar la pérdida de capacidad económica.

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La misma titular del Midis, Maritza Canales, durante la exposición de los avances de su gestión ante la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, reveló que la brecha se trata de 8,7 millones de personas que no han sido empadronadas y que, por lo tanto, no se encuentran en los registros oficiales para la asignación de ayudas como bonos.

Mano que recibe billetes de 100 soles en ventanilla
¿Tu familia es vulnerable? Prepárate para cobrar el bono del Gobierno y afrontar el fenómeno El Niño. - Crédito Andina

Bonos podrían no llegar a peruanos que lo necesitan

Vayamos por parte. Según datos del Midis, más de 19 millones de personas forman parte del Registro de Información Social del OFIS y contarían con clasificación socioeconómica. Esto es, que estaría definido si son no pobres, pobres o pobres extremos. Esto es vital para definir a quiénes irían los bonos que planea entregar el gobierno para afrontar el fenómeno El Niño y otros choques de oferta de este al próximo año.

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Así, la ministra del Midis destacó “la importancia de tener una base de datos, primero, que cubra la mayor cantidad de la población. A ese punto estamos al 69% de la población empadronada”.

Además, resalta que “esta información pueda ser recogida y pueda dar verdaderas luces de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el poblador”.

Grabación con el formato gráfico del noticiero de TVPerú Noticias en la que se muestra a Keiko Fujimori presentada como presidenta de la República en un podio de Palacio de Gobierno. Los rótulos en pantalla señalan el anuncio de medidas oficiales frente al fenómeno de El Niño y acciones en materia económica. La emisión cuenta con una intérprete de lengua de señas en el extremo inferior derecho.

“Por tanto, en lo que significa el registro de información social, nosotros contamos con el OFIS, y ahí tenemos que el país ahora mismo tiene 8,7 millones de personas que no hemos empadronado. Es decir, que no se encuentran en nuestros registros”, reveló.

Pero también aclara que “no es un tema menor” y eso uno de los puntos en los cuales se enfocarán en reducir. “Si queremos establecer una medida especifica de bonos o apoyos, es través del registro donde tenemos que identificar a los beneficiarios”, añade.

¿Cómo está dividida esta brecha en las regiones del país? La ministra reveló que a la fecha en Lima se tiene 3,8 millones que todavía no sea han empadronado y en regiones 4,8 millones. Pero también adelantó que el Midis tiene “un proyecto con el Banco Mundial de US$ 50 millones que vienen directamente para fortalecer este punto”.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori y el MEF anunciaron las medidas para defender la economía en los próximos meses de su mandato. - Crédito Difusión

Los bonos se pagarán a los vulnerables

¿Hay algo que puedan hacer los peruanos? Una parte la harán los mismos gobierno regionales, pero también todos pueden cambiar su clasificación socioeconómico si, por ejemplo, han pasado de pobre a no pobre o viceversa.

Por otro lado, la ciudadanía puede acudir a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad distrital donde reside y presentar los siguientes documentos:

  • DNI original o carné de extranjería de todos los miembros del hogar
  • Recibo de luz original de la vivienda, con una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la solicitud (solo si cuenta con ese servicio).

Esta vigencia de la clasificación socioeconómica será de 4 años para hogares en el ámbito urbano, 6 años para hogares en el ámbito rural y 8 años para hogares de pueblos indígenas de la Amazonía.

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