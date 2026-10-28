Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán: “Es un futbolista totalmente diferente, me hubiese gustado dirigirlo”

El técnico argentino de Sport Boys llenó de halagos a la 'Foquita' por su trascendencia en el balompié nacional. (Video: Al Volante)

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Carlos Desio ha sido uno de los técnicos que ha podido palpitar lo que implica dirigir en el fútbol peruano, con experiencias en varios equipos. De hecho, el argentino ha tenido la posibilidad de trabajar con futbolistas de jerarquía, entre ellos Christian Cueva, Carlos Zambrano y otros nombres de recorrido en la Liga 1, sacando lo mejor de cada uno.

El actual entrenador de Sport Boys volvió a poner el foco en otro referente del balompié nacional: Jefferson Farfán. El entrenador afirmó que le habría gustado compartir un vestuario con el exdelantero de Alianza Lima por las condiciones que mostró incluso en los últimos años de su carrera.

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“A Jefferson Farfán me hubiese gustado dirigir. Para mí me parece que es el mejor jugador peruano que enfrenté”, señaló en entrevista para Al Volante.

Desio explicó que aquella impresión se fortaleció en un partido del campeonato nacional que tuvo un desenlace inesperado. Deportivo Binacional ganaba por dos tantos, pero el elenco ‘blanquiazul’ remontó en los minutos finales y selló el resultado con golazo de la ‘Foquita’. “Me metió el gol sobre la hora cuando Alianza Lima le ganó a Deportivo Binacional 3-2. Es un futbolista totalmente diferente. Me hubiese gustado tenerlo a Farfán”, mencionó.

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Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán.

El golazo de Jefferson Farfán en Alianza Lima vs Deportivo Binacional

El encuentro que recordó Carlos Desio se disputó el 12 de septiembre de 2021 en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Alianza Lima recibió a Deportivo Binacional por la décima fecha de la Fase 2 de la Liga 1.

El inicio fue favorable para el equipo de Juliaca. El delantero ecuatoriano Marlon de Jesús marcó dos veces en los primeros seis minutos. El cuadro ‘íntimo’ no encontró respuestas durante el primer tiempo. El técnico Carlos Bustos modificó el equipo en el complemento y envió al campo a Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez y Oslimg Mora.

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Los cambios alteraron el desarrollo del compromiso. Mora anotó el descuento a los 77 minutos y el ‘Zorrito’ igualó en el tiempo añadido, cuando el empate parecía suficiente para cerrar una remontada parcial.

La última acción llegó con un tiro libre cerca del área del ‘poderoso del sur’. ‘Jeffry’ asumió la ejecución y remató con precisión para enviar el balón a un sector imposible para el arquero Raúl Fernández, sellando el 3-2 en los descuentos.

Carlos Desio estaba en el banquillo rival y sufrió ese desenlace que le permitió a Alianza Lima conservar su condición de líder e invicto de la Fase 2, mientras que Deportivo Binacional permaneció complicado en la parte baja de la tabla acumulada.

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Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' por 3-2 en Villa El Salvador por la fecha 10 de la fase 2. (Video: GOLPERU)

¿Carlos Desio seguirá en Sport Boys el 2027?

Por otro lado, la continuidad de Carlos Desio en Sport Boys aparece como uno de los asuntos que el club debe resolver antes de la temporada 2027. El próximo año tendrá un valor especial para la institución ‘chalaca’, que celebrará su centenario.

Recientemente se conoció por parte del entrenador y de la dirigencia que existe predisposición para alinear sus caminos de cara al siguiente curso. Inclusive el argentino admitió que ya firmó y restan otros detalles para cerrar el trato. En tanto, Mario Flores, gerente deportivo del club, planteó una posición más cautelosa al referirse al futuro del entrenador al señalar que pese a la intención de querer contar con él, aún no había nada confirmado.

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Asimismo, el cuadro ‘rosado’ también debe evaluar las renovaciones de jugadores como Christian Cueva y Emilio Saba, así como las decisiones relacionadas con su proyecto de menores y su plaza en la Liga 3.

Todo quedaría oficializado una vez termine la disputa por la Liga 1. La ‘misilera’ pretende dar el golpe sobre la mesa el 2027.