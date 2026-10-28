Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad telúrica en todo el territorio nacional para informar de manera rápida y precisa a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo de hoy, martes 27 de octubre, te brindamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos sismos registrados, detallando su magnitud, epicentro y profundidad focal en las diversas regiones del país.
Estar ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica convivir diariamente con la liberación de energía en el litoral y las fallas tectónicas activas del interior. Sigue en directo los reportes oficiales emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), acompañados de pautas de prevención y recomendaciones de Indeci para fortalecer la preparación en el hogar y centros de trabajo.
La subducción de la placa de Nazca explica gran parte de la actividad sísmica
Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica frecuente por el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese desplazamiento ocurre frente al litoral y genera liberación de energía en diferentes puntos del territorio nacional.
La ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico explica la recurrencia de estos fenómenos. Los epicentros no se concentran únicamente frente a la costa, ya que también se registran movimientos en la sierra, la selva y zonas cercanas a fallas geológicas locales.
El IGP mantiene una red de estaciones para detectar y analizar las señales sísmicas. A partir de esos registros, el Censis determina los parámetros preliminares de cada evento y difunde la información para autoridades, servicios de emergencia y ciudadanos.
Las familias deben identificar zonas seguras y rutas de evacuación
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja identificar con anticipación los espacios de menor riesgo dentro de viviendas, oficinas, colegios y otros inmuebles. También recomienda definir rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro fuera de la estructura.
La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente. Los simulacros permiten detectar obstáculos en los recorridos, comprobar los tiempos de salida y corregir problemas antes de una emergencia.
Entre las medidas preventivas, las autoridades sugieren revisar el estado de la vivienda, consultar a especialistas si existen daños estructurales y participar en actividades de preparación organizadas por colegios, empresas, municipios o comunidades. La prevención empieza antes de que ocurra un temblor.
Durante un movimiento telúrico se debe evitar correr y usar ascensores
Durante un sismo, la recomendación es mantener la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas, mamparas, estanterías, cables y objetos suspendidos. Si no es posible salir de inmediato, se debe aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse para proteger la cabeza y el cuello.
Las personas no deben correr hacia las salidas ni utilizar ascensores. Un corte de energía o una afectación en la estructura puede dejar los elevadores detenidos. Si las llamadas presentan congestión, los mensajes de texto pueden facilitar la comunicación con familiares.
Cuando termine el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada por las rutas establecidas. No se aconseja volver por objetos personales ni permanecer junto a fachadas, postes, muros, cables eléctricos o construcciones con riesgo de desprendimientos.
La mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos y medicamentos
Después de un sismo, es necesario revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También corresponde verificar posibles fugas de gas, daños eléctricos o filtraciones de agua. Si se detecta un riesgo, el suministro solo debe cortarse cuando esa acción no implique otro peligro.
La población debe permanecer atenta ante eventuales réplicas. Quienes viven cerca del litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta por un posible maremoto. No se debe ingresar a inmuebles que presenten grietas, inclinaciones o desprendimientos visibles sin una evaluación técnica.
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible e incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos, abrigo, copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo. Para emergencias, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.