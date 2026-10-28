Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

El reporte del Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro se localizó frente al litoral de Moquegua, con una profundidad de 22 kilómetros y percepción leve en la ciudad de Ilo

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad telúrica en todo el territorio nacional para informar de manera rápida y precisa a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo de hoy, martes 27 de octubre, te brindamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos sismos registrados, detallando su magnitud, epicentro y profundidad focal en las diversas regiones del país.

Estar ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica convivir diariamente con la liberación de energía en el litoral y las fallas tectónicas activas del interior. Sigue en directo los reportes oficiales emitidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), acompañados de pautas de prevención y recomendaciones de Indeci para fortalecer la preparación en el hogar y centros de trabajo.

Sismógrafo con aguja sobre papel milimetrado con trazo oscilante, pantalla digital al fondo y mapa con un punto rojo iluminado.
Un sismógrafo del IGP registra oscilaciones sobre papel continuo junto a un mapa que señala un movimiento telúrico frente a la costa de Ilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:36 hsHoy

La subducción de la placa de Nazca explica gran parte de la actividad sísmica

Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica frecuente por el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese desplazamiento ocurre frente al litoral y genera liberación de energía en diferentes puntos del territorio nacional.

La ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico explica la recurrencia de estos fenómenos. Los epicentros no se concentran únicamente frente a la costa, ya que también se registran movimientos en la sierra, la selva y zonas cercanas a fallas geológicas locales.

El IGP mantiene una red de estaciones para detectar y analizar las señales sísmicas. A partir de esos registros, el Censis determina los parámetros preliminares de cada evento y difunde la información para autoridades, servicios de emergencia y ciudadanos.

Mapa de relieve de América y océanos adyacentes, con líneas rojas y flechas que señalan las placas del Pacífico, Cocos, Caribe, Nazca, Sudamericana y Scotia.
Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:08 hsHoy

Las familias deben identificar zonas seguras y rutas de evacuación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja identificar con anticipación los espacios de menor riesgo dentro de viviendas, oficinas, colegios y otros inmuebles. También recomienda definir rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro fuera de la estructura.

La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente. Los simulacros permiten detectar obstáculos en los recorridos, comprobar los tiempos de salida y corregir problemas antes de una emergencia.

Entre las medidas preventivas, las autoridades sugieren revisar el estado de la vivienda, consultar a especialistas si existen daños estructurales y participar en actividades de preparación organizadas por colegios, empresas, municipios o comunidades. La prevención empieza antes de que ocurra un temblor.

Vista nocturna de una costa con luces urbanas, ondas concéntricas sobre el agua y una pantalla con gráficos de ondas y un logotipo circular.
Un gráfico de ondas sobre el mar frente a la costa iluminada de Ilo ilustra la actividad sísmica junto a una pantalla con un sismograma. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:23 hsHoy

Durante un movimiento telúrico se debe evitar correr y usar ascensores

Durante un sismo, la recomendación es mantener la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas, mamparas, estanterías, cables y objetos suspendidos. Si no es posible salir de inmediato, se debe aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse para proteger la cabeza y el cuello.

Las personas no deben correr hacia las salidas ni utilizar ascensores. Un corte de energía o una afectación en la estructura puede dejar los elevadores detenidos. Si las llamadas presentan congestión, los mensajes de texto pueden facilitar la comunicación con familiares.

Cuando termine el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada por las rutas establecidas. No se aconseja volver por objetos personales ni permanecer junto a fachadas, postes, muros, cables eléctricos o construcciones con riesgo de desprendimientos.

Sala de control con pantallas que exhiben un mapa de Perú, gráficos de ondas sísmicas, computadoras y los logotipos de IGP e INDECI.
Las pantallas del centro de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú presentan datos y sismogramas de un evento registrado en Limatambo, Cusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:10 hsHoy

La mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos y medicamentos

Después de un sismo, es necesario revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También corresponde verificar posibles fugas de gas, daños eléctricos o filtraciones de agua. Si se detecta un riesgo, el suministro solo debe cortarse cuando esa acción no implique otro peligro.

Mochila abierta sobre una mesa con botellas de agua, radio, linterna, botiquín, documentos, dinero y una señal de zona segura en la pared.
Una mochila de emergencia equipada con víveres, botiquín y herramientas reúne los suministros recomendados para la respuesta familiar frente a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población debe permanecer atenta ante eventuales réplicas. Quienes viven cerca del litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta por un posible maremoto. No se debe ingresar a inmuebles que presenten grietas, inclinaciones o desprendimientos visibles sin una evaluación técnica.

Mano guardando una bolsa transparente con dinero, un pasaporte y papeles en una mochila roja junto a un botiquín de primeros auxilios.
Una persona guarda documentos personales, un pasaporte y dinero en efectivo dentro de una bolsa hermética en una mochila de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible e incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos, abrigo, copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo. Para emergencias, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.

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