Perú
Agregar Infobae enGoogle

Banco Mundial: proyectos con riesgo social en Perú enfrentan tasas más altas y problemas de financiamiento internacional

La sostenibilidad social y ambiental incide de forma directa en la aprobación de los préstamos y en las condiciones de crédito para los proyectos en el país, según el IFC

Dólares
La IFC sostuvo que un proyecto con fallas en su gestión social o ambiental puede obtener financiamiento solo a un costo mayor. (Foto: Shutterstock)
Guardar

Los proyectos empresariales y de infraestructura en Perú con déficits en la gestión social y ambiental enfrentan tasas de interés más elevadas y mayores obstáculos para obtener financiamiento internacional, advirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Banco Mundial dedicado al sector privado.

Las condiciones para acceder a créditos ya no dependen exclusivamente de la rentabilidad financiera, sino que la sostenibilidad social y ambiental ahora influye de manera directa en las tasas y en la aprobación de los préstamos.

La calidad social y ambiental define el acceso al crédito

Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026) en Lima, la directora de país de la IFC, Ivana Fernandes Duarte, explicó que la evaluación social y ambiental debe ser parte integral de cualquier proyecto desde su etapa inicial.

PUBLICIDAD

“La preparación social y ambiental no debe comenzar después de que el proyecto ya salga, sino ser parte desde el principio”, afirmó la ejecutiva. Esta condición, recalcó, es determinante en el proceso de análisis y aprobación de financiamiento de la IFC.

Banco Mundial
Banco Mundial. Los inversionistas internacionales priorizan proyectos integrados al desarrollo territorial, con empleo local y beneficios para proveedores del entorno.

Fernandes Duarte detalló que los proyectos que presentan deficiencias en su gestión social o ambiental no solo corren el riesgo de ser rechazados, sino que, en caso de que accedan a financiamiento, lo harán bajo tasas de interés más altas que aquellas ofrecidas a iniciativas con estándares adecuados.

“La calidad de la gestión social y ambiental de un proyecto influye en la decisión de IFC de invertir y en las condiciones de financiamiento, como la tasa de interés”, precisó ante empresarios, autoridades y especialistas reunidos en el evento.

PUBLICIDAD

Proyectos responsables acceden a mejores condiciones

El proceso de “due diligence” de la IFC exige que los proyectos contemplen desde el inicio el diálogo con comunidades locales, la coordinación con los gobiernos subnacionales y la capacidad de los territorios para sostener acuerdos.

“No se puede financiar un proyecto que es deficiente en la parte social y ambiental”, insistió Fernandes Duarte. El organismo internacional exige el cumplimiento de compromisos asumidos y la gestión activa de riesgos sociales y ambientales como requisitos clave para acceder a tasas competitivas.

mineria - Las Bambas
La IFC advirtió que los proyectos de Perú con déficits sociales y ambientales enfrentan tasas de interés más altas y más barreras para acceder al financiamiento internacional.

La ejecutiva subrayó la importancia de estructurar los proyectos no como iniciativas aisladas, sino dentro de estrategias territoriales integrales, que consideren la infraestructura y el fortalecimiento de capacidades locales.

“En el IFC tenemos normas de desempeño internacionalmente reconocidas como estándares muy altos, que se utilizan globalmente para desarrollar proyectos y que abarcan condiciones ambientales y sociales. Son un buen punto de referencia para preparar un proyecto y aumentar la probabilidad de atraer financiación”, indicó Fernandes Duarte.

El mercado internacional exige proyectos integrados y sostenibles

Para la IFC, los inversionistas internacionales priorizan proyectos que formen parte del desarrollo territorial, generen empleo y aporten beneficios a proveedores locales. La evaluación social y ambiental tiene el mismo peso que la evaluación financiera o técnica al momento de determinar si un proyecto resulta financiable y bajo qué condiciones.

“La evaluación social y ambiental es transversal y tan relevante como la evaluación financiera o técnica para definir si un proyecto es financiable y bajo qué condiciones”, puntualizó la autoridad de la IFC.

La debida diligencia de la IFC exige diálogo con las comunidades locales, coordinación con gobiernos subnacionales y capacidad territorial para sostener acuerdos. REUTERS/Johannes P. Christo
La debida diligencia de la IFC exige diálogo con las comunidades locales, coordinación con gobiernos subnacionales y capacidad territorial para sostener acuerdos. REUTERS/Johannes P. Christo

Finalmente, Fernandes Duarte recomendó mantener reglas claras, procesos predecibles y una coordinación sólida entre los distintos niveles del Estado y las empresas. Esto, aseguró, es clave para fortalecer la capacidad local de ejecutar y sostener los acuerdos que permiten acceder a mejores condiciones de crédito.

La representante del Banco Mundial concluyó que sólo los proyectos que cumplen con altos estándares sociales y ambientales pueden aspirar a tasas de interés competitivas y a los recursos financieros del mercado internacional.

Temas Relacionados

Banco Mundialmineríacréditosmedio ambienteperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terremoto 7.2 en Ayacucho: Autoridades reportan los primeros daños en zona del epicentro tras fuerte sismo

Los primeros reportes oficiales informan sobre colapsos y afectaciones en inmuebles de Coracora. El monitoreo de zonas vulnerables continúa

Terremoto 7.2 en Ayacucho: Autoridades reportan los primeros daños en zona del epicentro tras fuerte sismo

El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

El cuadro arequipeño cuestionó formalmente la terna arbitral designada para la sexta fecha del Torneo Clausura, citando antecedentes polémicos de ambos jueces en partidos anteriores del equipo rojinegro

El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

El alcalde de Surco, ahora con licencia, cuestionó la ausencia del líder de Renovación Popular y sostuvo que refleja desinterés por el “debate electoral y la democracia”

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Las tres primeras raquetas nacionales han asegurado su presencia en el último Grand Slam del año que se disputa en el distrito neoyorquino de Queens

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier no nombrarlo en el MTC

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Carpeta 364-2024: La conexión entre Andrés Hurtado, Magaly Medina y la expresidenta de la Corte de Lima, según Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

Korina Rivadeneira llora tras contar su verdad en redes y hace un pedido a sus seguidores: “Quiero dejar de ser juzgada”

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

DEPORTES

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

Tras el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú: conoce la lista oficial

Gianluca Lapadula no le cierra la puerta a la selección peruana y espera el llamado de Mano Menezes: “Siempre será un orgullo”