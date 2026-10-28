Perú Deportes

Tras fichar a Fernanda Tomé, Deportivo Soan suma otra brasileña a su plantel: Izabela Balinhas, la nueva apuesta del club

La atacante opuesta de 28 años y 1.88 metros llega procedente del BNB Rede Cuca Vôlei de Brasil para reforzar al equipo de Puente Piedra en la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Deportivo Soan continúa reforzándose con talento brasileño: Izabela Balinhas, su nueva incorporación.
Deportivo Soan continúa reforzándose con talento brasileño: Izabela Balinhas, su nueva incorporación. Crédito: Instagram
Guardar

Deportivo Soan continúa reforzándose para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Días después de anunciar la contratación de Fernanda Tomé, el equipo de Puente Piedra incorporó un nombre más a sus filas: la atacante opuesta brasileña Izabela Balinhas, quien se suma a la plantilla con el objetivo de fortalecer su ofensiva y contribuir a la recuperación del conjunto en el campeonato nacional.

La voleibolista, de 28 años y 1.88 metros de estatura, llega procedente del BNB Rede Cuca Vôlei, equipo que compite en la segunda división de Brasil. Además, cuenta con experiencia internacional tras jugar en su país y en Albania, trayectoria que buscará aprovechar en su nueva etapa en el vóley peruano.

PUBLICIDAD

Balinhas ya se encuentra en Lima y comenzó sus trabajos con el equipo dirigido por el brasileño Vinícius Fernandes. De acuerdo al portal ‘Puro Vóley’, la jugadora cumplirá este miércoles 28 de octubre su tercer día de entrenamiento con las ‘Panteras’, mientras se adapta a sus nuevas compañeras y a la propuesta de juego del comando técnico.

Deportivo Soan apuesta por el talento brasileño

La incorporación de Balinhas se produce pocos días después del anuncio del fichaje de Fernanda Tomé, una atacante que dejó huella durante su paso por la Universidad San Martín. La brasileña, conocida como ‘Tomezinha’, regresará a la Liga Peruana de Vóley para defender los colores de Deportivo Soan, en una contratación que generó expectativas por su notable experiencia en el campeonato nacional.

PUBLICIDAD

El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

Con estos movimientos, el club continúa ampliando sus alternativas ofensivas para afrontar una temporada exigente. Además de Tomé y Balinhas, el plantel cuenta con las brasileñas Linda Costa, Pâmella Cristina y Ana Caroline Figueredo. A ellas se suma la francesa Fanta Fofana, otra de las jugadoras internacionales que integran el equipo.

La presencia de varias voleibolistas extranjeras evidencia la apuesta de Deportivo Soan por fortalecer su plantel y elevar su competitividad. Ahora, el desafío será integrar a las nuevas incorporaciones y conseguir que aporten soluciones dentro de la cancha, especialmente en un torneo que reúne a equipos con aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

Deportivo Soan busca recuperarse en la Liga Peruana de Vóley

Los refuerzos llegan en un momento en el que Deportivo Soan necesita mejorar sus resultados. El conjunto de Puente Piedra tuvo un inicio complicado en la temporada 2026/27: cayó por 3-0 ante Universitario de Deportes en su debut y posteriormente perdió por 3-1 frente a la Universidad San Martín en la segunda jornada.

Estos resultados adversos obligan al equipo de Vinícius a buscar una reacción en las próximas fechas para recuperar terreno en la primera fase del campeonato. En ese contexto, la llegada de Balinhas representa una nueva alternativa para el ataque, gracias a su posición de opuesta y a sus 1.88 metros de estatura.

Izabela Balinhas llega al Perú proveniente de la segunda división de Brasil.
Izabela Balinhas llega al Perú proveniente de la segunda división de Brasil. Crédito: Puro Vóley

La adaptación de la brasileña será uno de los aspectos a seguir en las siguientes presentaciones del conjunto de las ‘panteras’. Su entendimiento con las armadoras y la conexión con las demás atacantes serán importantes para que pueda trasladar sus condiciones al juego colectivo.

Con Fernanda Tomé e Izabela Balinhas como recientes incorporaciones, Deportivo Soan busca renovar sus opciones ofensivas y dejar atrás las derrotas iniciales. El equipo espera que el talento brasileño contribuya a mejorar su rendimiento y le permita afrontar con mayores herramientas los retos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Temas Relacionados

Deportivo SoanIzabela BalinhasFernanda ToméLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

La hija del exarquero ‘blanquiazul’ mantiene una relación con el mediocampista de la ‘U’. Por ese motivo, ha optado por no referirse al cuadro ‘crema’ en la Liga 1 2026

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘victoriano’ apunta a dar el golpe sobre la mesa ante un conjunto ‘cervecero’ que apelará al apoyo de sus hinchas para seguir en la pelea por el campeonato. Conoce los detalles de este encuentro vital

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

La entrenadora nacional no estuvo en el banco en los partidos ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. ¿Reaparecerá ante San Martín durante la fecha 3 del torneo?

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán: “Es un futbolista totalmente diferente, me hubiese gustado dirigirlo”

El entrenador argentino de Sport Boys se deshizo de halagos por la ‘Foquita’, a quien lamentó no haber podido trabajar con él, pero recordó la vez que lo enfrentó

Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán: “Es un futbolista totalmente diferente, me hubiese gustado dirigirlo”

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

La ‘U’ busca reforzarse con uno de los jugadores que destacó en la Liga 1 durante la presente temporada, luego de cerrar el fichaje de Carlos Gruezo

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

PJ exige a Fiscalía Suprema explicar por qué no acusó a Pedro Castillo por conspiración

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

ENTRETENIMIENTO

Gregorio Pernia ‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su devoción por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Gregorio Pernia ‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su devoción por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

DEPORTES

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán: “Es un futbolista totalmente diferente, me hubiese gustado dirigirlo”

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno