Tras fichar a Fernanda Tomé, Deportivo Soan suma otra brasileña a su plantel: Izabela Balinhas, la nueva apuesta del club

Deportivo Soan continúa reforzándose con talento brasileño: Izabela Balinhas, su nueva incorporación. Crédito: Instagram

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Deportivo Soan continúa reforzándose para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Días después de anunciar la contratación de Fernanda Tomé, el equipo de Puente Piedra incorporó un nombre más a sus filas: la atacante opuesta brasileña Izabela Balinhas, quien se suma a la plantilla con el objetivo de fortalecer su ofensiva y contribuir a la recuperación del conjunto en el campeonato nacional.

La voleibolista, de 28 años y 1.88 metros de estatura, llega procedente del BNB Rede Cuca Vôlei, equipo que compite en la segunda división de Brasil. Además, cuenta con experiencia internacional tras jugar en su país y en Albania, trayectoria que buscará aprovechar en su nueva etapa en el vóley peruano.

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Balinhas ya se encuentra en Lima y comenzó sus trabajos con el equipo dirigido por el brasileño Vinícius Fernandes. De acuerdo al portal ‘Puro Vóley’, la jugadora cumplirá este miércoles 28 de octubre su tercer día de entrenamiento con las ‘Panteras’, mientras se adapta a sus nuevas compañeras y a la propuesta de juego del comando técnico.

Deportivo Soan apuesta por el talento brasileño

La incorporación de Balinhas se produce pocos días después del anuncio del fichaje de Fernanda Tomé, una atacante que dejó huella durante su paso por la Universidad San Martín. La brasileña, conocida como ‘Tomezinha’, regresará a la Liga Peruana de Vóley para defender los colores de Deportivo Soan, en una contratación que generó expectativas por su notable experiencia en el campeonato nacional.

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El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

Con estos movimientos, el club continúa ampliando sus alternativas ofensivas para afrontar una temporada exigente. Además de Tomé y Balinhas, el plantel cuenta con las brasileñas Linda Costa, Pâmella Cristina y Ana Caroline Figueredo. A ellas se suma la francesa Fanta Fofana, otra de las jugadoras internacionales que integran el equipo.

La presencia de varias voleibolistas extranjeras evidencia la apuesta de Deportivo Soan por fortalecer su plantel y elevar su competitividad. Ahora, el desafío será integrar a las nuevas incorporaciones y conseguir que aporten soluciones dentro de la cancha, especialmente en un torneo que reúne a equipos con aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

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Deportivo Soan busca recuperarse en la Liga Peruana de Vóley

Los refuerzos llegan en un momento en el que Deportivo Soan necesita mejorar sus resultados. El conjunto de Puente Piedra tuvo un inicio complicado en la temporada 2026/27: cayó por 3-0 ante Universitario de Deportes en su debut y posteriormente perdió por 3-1 frente a la Universidad San Martín en la segunda jornada.

Estos resultados adversos obligan al equipo de Vinícius a buscar una reacción en las próximas fechas para recuperar terreno en la primera fase del campeonato. En ese contexto, la llegada de Balinhas representa una nueva alternativa para el ataque, gracias a su posición de opuesta y a sus 1.88 metros de estatura.

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Izabela Balinhas llega al Perú proveniente de la segunda división de Brasil. Crédito: Puro Vóley

La adaptación de la brasileña será uno de los aspectos a seguir en las siguientes presentaciones del conjunto de las ‘panteras’. Su entendimiento con las armadoras y la conexión con las demás atacantes serán importantes para que pueda trasladar sus condiciones al juego colectivo.

Con Fernanda Tomé e Izabela Balinhas como recientes incorporaciones, Deportivo Soan busca renovar sus opciones ofensivas y dejar atrás las derrotas iniciales. El equipo espera que el talento brasileño contribuya a mejorar su rendimiento y le permita afrontar con mayores herramientas los retos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.