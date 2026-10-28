Beca 18-2027: conoce cómo prepararte gratis antes del examen nacional de preselección

La plataforma “Prepárate con Pronabec” permite consultar el temario oficial de la convocatoria y organizar el estudio de las competencias lectoras y matemáticas que serán evaluadas - Créditos: Andina.

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Los postulantes de Beca 18-2027 tienen a su disposición herramientas virtuales para practicar antes de la evaluación nacional de preselección, prevista para el domingo 22 de noviembre. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación, habilitó materiales gratuitos que incluyen pruebas de convocatorias anteriores, ejercicios de razonamiento y un simulacro cronometrado. La iniciativa busca facilitar el repaso de los contenidos y ayudar a los aspirantes a competir por una de las 6000 becas disponibles.

Una de las alternativas para prepararse es resolver el simulacro habilitado en la sección “Prepárate” de la versión web del aplicativo de Pronabec, disponible en https://pronabec-app.pronabec.gob.pe/. Esta herramienta reúne preguntas vinculadas con las competencias lectoras y matemáticas que serán evaluadas en el concurso. Los participantes disponen de 60 minutos para completar la práctica y, una vez terminada, pueden consultar las respuestas correctas para revisar su desempeño.

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El ejercicio permite familiarizarse con las exigencias de la prueba y practicar la distribución del tiempo entre las preguntas. Además, quienes deseen utilizar el servicio desde sus teléfonos móviles pueden ingresar al enlace correspondiente y acceder a la tienda virtual Play Store para descargar gratuitamente el aplicativo. La plataforma también incluye recomendaciones de especialistas sobre alimentación antes de la evaluación.

El simulacro virtual disponible en el aplicativo de Pronabec dura 60 minutos, reúne preguntas de las competencias evaluadas y permite revisar las respuestas correctas al finalizar - Créditos: Pronabec.

¿Dónde encontrar los exámenes y el temario oficial?

Otra opción es ingresar a “Prepárate con Pronabec”, espacio digital de acceso público disponible en www.pronabec.gob.pe/preparate/. Allí se encuentra el temario de la convocatoria 2027, que permitirá a los estudiantes identificar los contenidos considerados en el examen y organizar sus repasos de acuerdo con las materias previstas.

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El portal también ofrece las evaluaciones de Beca 18 correspondientes a los procesos de selección de 2023, 2024 y 2025. Cada prueba incluye su respectiva clave de respuestas y puede descargarse sin costo en formato PDF para conservarla en una computadora o dispositivo móvil.

Debido a que estos cuestionarios mantienen el formato de la próxima evaluación, su resolución constituye una oportunidad para reconocer la estructura de las preguntas y familiarizarse con su dificultad. Los aspirantes pueden utilizarlos para comprobar sus conocimientos, detectar errores frecuentes y dedicar más tiempo a los temas que les resulten complicados.

Entre los recursos complementarios figura un libro digital con explicaciones teóricas y ejercicios prácticos sobre 24 temas de razonamiento verbal y otros 24 de razonamiento matemático. El documento incorpora, además, seis contenidos del módulo de ciencia y tecnología. Aunque estos últimos no serán evaluados en el examen de preselección, pueden servir como material de consulta para quienes posteriormente participen en procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas.

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Beca 18 financia los gastos académicos de una carrera profesional y contempla el apoyo para alimentación, alojamiento, movilidad local y computadora portátil para beneficiarios en situación de pobreza o pobreza extrema, según las condiciones del programa - Créditos: Pronabec.

¿Qué se evaluará y cuándo se conocerá la lista de aptos?

La prueba nacional de preselección se realizará el domingo 22 de noviembre y medirá las competencias lectoras y matemáticas. Sin embargo, no todos los inscritos podrán rendirla: únicamente estarán habilitados quienes hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso.

La relación oficial de postulantes aptos se publicará el 11 de noviembre. Por ello, los participantes deberán consultar los canales institucionales para verificar si cumplen las condiciones necesarias para continuar en el proceso.

Además de superar las etapas correspondientes, los aspirantes tendrán que alcanzar una calificación mínima para avanzar a la siguiente fase. En la modalidad Ordinaria, el requisito será de 84 puntos; en las modalidades especiales, se exigirá un mínimo de 66. El puntaje máximo establecido para el examen es de 120 puntos.

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¿Qué gastos cubre la beca?

Beca 18 permite acceder a estudios superiores mediante el financiamiento de los gastos académicos correspondientes a una carrera profesional. En el caso de los beneficiarios que acrediten encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, también se contempla la cobertura de conceptos no académicos, como alimentación, alojamiento, movilidad local y computadora portátil, entre otros.

Los interesados pueden consultar las condiciones del concurso en www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Para resolver dudas, también tienen a su disposición la página oficial de Facebook www.facebook.com/PRONABEC, el WhatsApp 914 121 106 y la línea gratuita 0800 000 18.

Asimismo, Pronabec atiende consultas mediante su central telefónica (01) 612 8230 y el servicio gratuito de Aló MAC, al número 1800. Revisar estos canales y aprovechar los materiales disponibles permitirá a los postulantes organizar su preparación con anticipación, conocer las características de la evaluación y comprobar si reúnen las condiciones para participar en el proceso de selección.

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