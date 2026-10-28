Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026

Guardar

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 ingresó en un tramo decisivo tras los partidos de ida de los dieciseisavos de final. Los equipos afrontarán las revanchas con el objetivo de superar sus llaves y continuar en la disputa por el ascenso al fútbol profesional.

La primera jornada dejó eliminatorias con escenarios distintos. Algunos clubes lograron una ventaja que les permitirá encarar la vuelta con mayor margen, mientras que varias series quedaron igualadas y deberán resolverse en los próximos encuentros.

PUBLICIDAD

Programación de los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026

Sábado 31 de octubre

Shanao FC (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:00 horas

Vinicunca FC (Cusco) vs. Virgen de las Nieves (Arequipa) | 15:00 horas

CESA (Junín) vs. Bad Boys (Ida) | 15:30 horas

Domingo 1 de noviembre

Deportivo Cachorro (Lambayeque) vs. Sport Machete (Huancavelica) | 13:00 horas

Unión Minas Pamputa (Apurímac) vs. Defensor Patibamba (Ayacucho) | 14:00 horas

ADEVIL FC (Madre de Dios) vs. Sport Huaja (San Martín) | 14:00 horas

ADA Cajabamba (Cajamarca) vs. Alianza Arenal (Áncash) | 15:00 horas

Deportivo Bancos (Ucayali) vs. Heraldos Negros (Huancavelica) | 15:00 horas

Sociedad Tiro N° 28 (Pasco) vs. Por La Santa FC (Ayacucho) | 15:00 horas

Bella Esperanza (Lima) vs. El Combe FC (Cajamarca) | 15:00 horas

Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) vs. CEFUT Juliaca (Puno) | 15:00 horas

Viargoca FC (Arequipa) vs. Sport Áncash (Áncash) | 15:00 horas

Virgen de la Natividad (Tacna) vs. Cruz de Chalpón (Lambayeque) | 15:00 horas

Juventud Palmeiras (Callao) vs. Arsenal Lawn Tennis (Lima) | 16:00 horas

Domingo Dianderas (Ica) vs. Atlético Torino (Piura) | 18:00 horas

Lunes 02 de noviembre

Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Atlético Evza (Huánuco) | 15:00 horas

Así se jugarán los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026. (linfa_fpf)

Canal TV para ver los partidos vuelta por 16avos de final por la Copa Perú 2026

La Copa Perú 2026 no cuenta con una transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable durante los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.

Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante coberturas locales y emisiones digitales. Las radios, productoras y páginas deportivas de distintas regiones transmiten en vivo desde los estadios de provincia a través de Facebook.

Los propios clubes y los colectivos vinculados al fútbol departamental también pueden difundir los partidos por esa red social, tanto en los compromisos de ida como en las revanchas.

PUBLICIDAD

YouTube representa otra opción para acceder a la cobertura de la competencia. Los canales regionales y medios independientes de cada departamento suelen emitir partidos o realizar seguimientos en directo de los equipos que representan a sus respectivas ligas.

Los portales deportivos, a su vez, complementan la información con relatos minuto a minuto, resultados y la programación de cada fecha.

Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026

Resultados de los partidos de ida de los 16avos de final por la Copa Perú 2026

Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | Resultado: 3-0

Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | Resultado: 2-2

Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | Resultado: 1-1

Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | Resultado: 4-2

Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | Resultado: 2-3

Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | Resultado: 2-0

Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | Resultado: 1-1

El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | Resultado: 2-0

Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | Resultado: 4-0

Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | Resultado: 0-0

CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | Resultado: 5-0

Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | Resultado: 1-1

Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | Resultado: 5-0

Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | Resultado: 2-2

Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | Resultado: 0-1

Sport Áncash (Áncash) vs. Viargoca F.C. (Arequipa) | Resultado: pendiente

Así quedaron los partidos de ida por los 16avos de final de la Copa Perú 2026.