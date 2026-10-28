Perú Deportes

Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Tras jugarse los duelos de ida, se definirá la serie rumbo a los octavos de final del torneo nacional. Se conocerá el destino de Domingo Dianderas tras igualar con Atlético Torino

Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026
Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026
Guardar

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 ingresó en un tramo decisivo tras los partidos de ida de los dieciseisavos de final. Los equipos afrontarán las revanchas con el objetivo de superar sus llaves y continuar en la disputa por el ascenso al fútbol profesional.

La primera jornada dejó eliminatorias con escenarios distintos. Algunos clubes lograron una ventaja que les permitirá encarar la vuelta con mayor margen, mientras que varias series quedaron igualadas y deberán resolverse en los próximos encuentros.

PUBLICIDAD

Programación de los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026

Sábado 31 de octubre

  • Shanao FC (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:00 horas
  • Vinicunca FC (Cusco) vs.  Virgen de las Nieves (Arequipa) | 15:00 horas
  • CESA (Junín) vs. Bad Boys (Ida) | 15:30 horas

Domingo 1 de noviembre

  • Deportivo Cachorro (Lambayeque) vs. Sport Machete (Huancavelica) | 13:00 horas
  • Unión Minas Pamputa (Apurímac) vs. Defensor Patibamba (Ayacucho) | 14:00 horas
  • ADEVIL FC (Madre de Dios) vs. Sport Huaja (San Martín) | 14:00 horas
  • ADA Cajabamba (Cajamarca) vs. Alianza Arenal (Áncash) | 15:00 horas
  • Deportivo Bancos (Ucayali) vs. Heraldos Negros (Huancavelica) | 15:00 horas
  • Sociedad Tiro N° 28 (Pasco) vs. Por La Santa FC (Ayacucho) | 15:00 horas
  • Bella Esperanza (Lima) vs. El Combe FC (Cajamarca) | 15:00 horas
  • Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) vs. CEFUT Juliaca (Puno) | 15:00 horas
  • Viargoca FC (Arequipa) vs. Sport Áncash (Áncash) | 15:00 horas
  • Virgen de la Natividad (Tacna) vs. Cruz de Chalpón (Lambayeque) | 15:00 horas
  • Juventud Palmeiras (Callao) vs. Arsenal Lawn Tennis (Lima) | 16:00 horas
  • Domingo Dianderas (Ica) vs. Atlético Torino (Piura) | 18:00 horas

Lunes 02 de noviembre

  • Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Atlético Evza (Huánuco) | 15:00 horas
Así se jugarán los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026. (linfa_fpf)
Así se jugarán los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026. (linfa_fpf)

Canal TV para ver los partidos vuelta por 16avos de final por la Copa Perú 2026

La Copa Perú 2026 no cuenta con una transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable durante los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.

Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante coberturas locales y emisiones digitales. Las radios, productoras y páginas deportivas de distintas regiones transmiten en vivo desde los estadios de provincia a través de Facebook.

Los propios clubes y los colectivos vinculados al fútbol departamental también pueden difundir los partidos por esa red social, tanto en los compromisos de ida como en las revanchas.

PUBLICIDAD

YouTube representa otra opción para acceder a la cobertura de la competencia. Los canales regionales y medios independientes de cada departamento suelen emitir partidos o realizar seguimientos en directo de los equipos que representan a sus respectivas ligas.

Los portales deportivos, a su vez, complementan la información con relatos minuto a minuto, resultados y la programación de cada fecha.

Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026
Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026

Resultados de los partidos de ida de los 16avos de final por la Copa Perú 2026

  • Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | Resultado: 3-0
  • Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | Resultado: 2-2
  • Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | Resultado: 1-1
  • Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | Resultado: 4-2
  • Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | Resultado: 2-3
  • Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | Resultado: 2-0
  • Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | Resultado: 1-1
  • El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | Resultado: 2-0
  • Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | Resultado: 4-0
  • Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | Resultado: 0-0
  • CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | Resultado: 5-0
  • Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | Resultado: 1-1
  • Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | Resultado: 5-0
  • Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | Resultado: 2-2
  • Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | Resultado: 0-1
  • Sport Áncash (Áncash) vs. Viargoca F.C. (Arequipa) | Resultado: pendiente
Así quedaron los partidos de ida por los 16avos de final de la Copa Perú 2026.
Así quedaron los partidos de ida por los 16avos de final de la Copa Perú 2026.

Temas Relacionados

Copa PerúDomingo DianderasAtlético Torinoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

La ‘U’ busca reforzarse con uno de los jugadores que destacó en la Liga 1 durante la presente temporada, luego de cerrar el fichaje de Carlos Gruezo

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

La hija del exarquero ‘blanquiazul’ mantiene una relación con el mediocampista de la ‘U’. Por ese motivo, ha optado por no referirse al cuadro ‘crema’ en la Liga 1 2026

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Alfredo Arosemena se pronunció por la nueva etapa que atraviesa la Federación con la selección peruana y de la gestión de los exdirigentes de Universitario. También habló de Agustín Lozano

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

Pese a las dos victorias por 3-2 ante Rebaza Acosta y Regatas, la exvoleibolista consideró que el equipo de Alejandro Schneider todavía no muestra el juego imponente que lo caracterizó en campañas anteriores

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

La central dominicana aseguró que aún no tuvo contacto con la entrenadora peruana, aunque destacó su admiración por la líder del club de Comas, quien se sumará este domingo

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

ENTRETENIMIENTO

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

DEPORTES

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”