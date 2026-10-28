Programación de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 ingresó en un tramo decisivo tras los partidos de ida de los dieciseisavos de final. Los equipos afrontarán las revanchas con el objetivo de superar sus llaves y continuar en la disputa por el ascenso al fútbol profesional.
La primera jornada dejó eliminatorias con escenarios distintos. Algunos clubes lograron una ventaja que les permitirá encarar la vuelta con mayor margen, mientras que varias series quedaron igualadas y deberán resolverse en los próximos encuentros.
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Programación de los 16avos de final vuelta de la Copa Perú 2026
Sábado 31 de octubre
- Shanao FC (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:00 horas
- Vinicunca FC (Cusco) vs. Virgen de las Nieves (Arequipa) | 15:00 horas
- CESA (Junín) vs. Bad Boys (Ida) | 15:30 horas
Domingo 1 de noviembre
- Deportivo Cachorro (Lambayeque) vs. Sport Machete (Huancavelica) | 13:00 horas
- Unión Minas Pamputa (Apurímac) vs. Defensor Patibamba (Ayacucho) | 14:00 horas
- ADEVIL FC (Madre de Dios) vs. Sport Huaja (San Martín) | 14:00 horas
- ADA Cajabamba (Cajamarca) vs. Alianza Arenal (Áncash) | 15:00 horas
- Deportivo Bancos (Ucayali) vs. Heraldos Negros (Huancavelica) | 15:00 horas
- Sociedad Tiro N° 28 (Pasco) vs. Por La Santa FC (Ayacucho) | 15:00 horas
- Bella Esperanza (Lima) vs. El Combe FC (Cajamarca) | 15:00 horas
- Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) vs. CEFUT Juliaca (Puno) | 15:00 horas
- Viargoca FC (Arequipa) vs. Sport Áncash (Áncash) | 15:00 horas
- Virgen de la Natividad (Tacna) vs. Cruz de Chalpón (Lambayeque) | 15:00 horas
- Juventud Palmeiras (Callao) vs. Arsenal Lawn Tennis (Lima) | 16:00 horas
- Domingo Dianderas (Ica) vs. Atlético Torino (Piura) | 18:00 horas
Lunes 02 de noviembre
- Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Atlético Evza (Huánuco) | 15:00 horas
Canal TV para ver los partidos vuelta por 16avos de final por la Copa Perú 2026
La Copa Perú 2026 no cuenta con una transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable durante los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.
Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante coberturas locales y emisiones digitales. Las radios, productoras y páginas deportivas de distintas regiones transmiten en vivo desde los estadios de provincia a través de Facebook.
Los propios clubes y los colectivos vinculados al fútbol departamental también pueden difundir los partidos por esa red social, tanto en los compromisos de ida como en las revanchas.
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YouTube representa otra opción para acceder a la cobertura de la competencia. Los canales regionales y medios independientes de cada departamento suelen emitir partidos o realizar seguimientos en directo de los equipos que representan a sus respectivas ligas.
Los portales deportivos, a su vez, complementan la información con relatos minuto a minuto, resultados y la programación de cada fecha.
Resultados de los partidos de ida de los 16avos de final por la Copa Perú 2026
- Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | Resultado: 3-0
- Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | Resultado: 2-2
- Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | Resultado: 1-1
- Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | Resultado: 4-2
- Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | Resultado: 2-3
- Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | Resultado: 2-0
- Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | Resultado: 1-1
- El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | Resultado: 2-0
- Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | Resultado: 4-0
- Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | Resultado: 0-0
- CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | Resultado: 5-0
- Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | Resultado: 1-1
- Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | Resultado: 5-0
- Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | Resultado: 2-2
- Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | Resultado: 0-1
- Sport Áncash (Áncash) vs. Viargoca F.C. (Arequipa) | Resultado: pendiente
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