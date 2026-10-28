Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

El exarquero de Alianza Lima tiene al mediocampista de Universitario como novio de su hija. Créditos: Fútbol Satélite.

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Leao Butrón participó recientemente en el podcast Fútbol Satélite, en la previa del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Allí dejó un comentario sobre Jairo Concha, actual pareja de su hija Daniela, que no estuvo vinculado de forma directa con el nuevo clásico.

La conversación surgió cuando los panelistas analizaron fallos arbitrales y recordaron la agresión de Luis Advíncula contra Concha en el último partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El exarquero bromeó al considerar que la jugada debió terminar con la expulsión del lateral.

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“Yo no puedo. Tengo que defender”, dijo Butrón entre risas, en alusión a ‘Jairoco’, como suelen llamar al volante crema.

Luego, el exjugador de Alianza Lima comentó que ha optado por no referirse a Universitario a partir de la relación familiar con el futbolista. “Oye, más allá de que los hinchas de la U deberían estar agradecidos, ¿no te das cuenta de que me he callado? Ya casi ni hablo”, señaló.

Butrón aclaró que Concha no le pidió moderar sus opiniones, aunque reconoció que procura evitar conflictos. “No me lo han pedido, pero entiendo que ya está bien. No puedo dispararme a los pies”, afirmó.

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Por último, dio detalles sobre el vínculo que mantiene con el mediocampista de Universitario. “Lo veo seguido. Hemos salido con la familia. La verdad, es muy fácil hablar de él porque es novio de mi hija, pero es muy profesional y sus objetivos están claros. Pienso que le va a ir bien donde vaya”, expresó.

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima de nuevo.

¿Lo quiere en Alianza Lima de vuelta?

Minutos después, Leao Butrón fue consultado sobre la posibilidad de que Jairo Concha regrese a Alianza Lima. El mediocampista jugó tres temporadas en La Victoria y consiguió el bicampeonato nacional de 2021 y 2022.

“Ya tú sabes. No depende de mí, porque es un área que no me corresponde. Pero me extrañó cuando se fue de Alianza”, respondió el exarquero cuando le preguntaron si llevaría a ‘Jairoco’ de vuelta a Matute.

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Butrón reconoció que le sorprendió la salida de Concha rumbo a Universitario de Deportes en 2024. Además, dejó entrever que la decisión no habría partido del jugador.

“Yo más bien pensaba que Alianza no le había… que él había decidido irse. No puedo contar más, pero esa historia no era tan cierta como yo creía”, sostuvo.

El exarquero reveló charla con el volante de Universitario y la posibilidad de que vuelva al club 'blanquiazul'. (Video: Sin Falta)

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan en el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan con 25 puntos, por lo que el resultado puede alterar la disputa por los primeros lugares del certamen.

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El cuadro ‘celeste’ volverá a ser local ante los ‘blanquiazules’ en el recinto de San Martín de Porres, que albergará este clásico por primera vez desde 2016. El encuentro comenzará a las 15:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay iniciará a las 17:30 horas.

El partido se transmitirá por L1 MAX, señal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse por la plataforma Liga 1 Play, que ofrece una suscripción mensual de S/22,99.

Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. (Liga 1)

Leao Butrón dio su pronóstico para el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El exarquero consideró que los ‘blanquiazules’ se impondrán en el estadio Alberto Gallardo, pues han mostrado mayor regularidad durante el campeonato nacional.

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