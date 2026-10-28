Perú

Bolsa de Lima: la BVL cambia de rostro y se alinea con Chile y Colombia en su integración a nuam

La Bolsa de Valores de Lima adopta la denominación “Bolsa de Lima” a partir del 28 de octubre dentro de la estrategia de integración regional del grupo nuam

Bolsa de Lima
Los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia suman una capitalización conjunta de 539.000 millones de dólares y más de 428 emisores.
Guardar

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) dejará de presentarse bajo esa denominación y pasará a llamarse Bolsa de Lima, como parte de la estrategia regional de nuam, el grupo que integra los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia.

El cambio coincide con una renovación de identidad de la Bolsa de Santiago y con la adopción del nombre Bolsa de Colombia por parte de la Bolsa de Valores de Colombia.

PUBLICIDAD

La modificación de marca busca expresar una integración que va más allá de la imagen institucional. Los tres mercados suman una capitalización bursátil de USD 539.000 millones, más de 428 emisores y 58 intermediarios.

La escala regional plantea el desafío de ampliar la liquidez, atraer inversionistas y facilitar el financiamiento de empresas en países cuyos mercados de capitales todavía presentan un margen de crecimiento frente a otras plazas de América Latina.

El cambio fue anunciado este 28 de octubre, en una jornada coordinada entre las tres bolsas que conforman nuam. La integración reúne infraestructuras que hasta hace pocos años operaban de manera independiente, con reglas, plataformas y condiciones de negociación propias.

PUBLICIDAD

La nueva identidad acompaña la búsqueda de un mercado regional más integrado

La Bolsa de Lima mantendrá su vínculo con el mercado peruano, aunque utilizará un nombre más directo. La institución cumple cerca de 170 años y conserva su función como espacio de negociación para valores emitidos por empresas, entidades financieras y otros participantes del sistema de capitales.

La decisión ocurre mientras nuam avanza en la estandarización de condiciones operativas entre Perú, Chile y Colombia. El objetivo es que los tres mercados puedan ganar profundidad y visibilidad frente a inversionistas locales y extranjeros, aunque la integración efectiva dependerá de la compatibilidad tecnológica, regulatoria y comercial de las plazas involucradas.

Bolsa de Lima
El cambio de nombre posee un alcance institucional y no modifica de forma inmediata los mecanismos de negociación ni las obligaciones de los intermediarios.

Juan Pablo Córdoba, director ejecutivo de nuam, señaló que la nueva identidad busca expresar esa aspiración regional. “Nuestra mayor fortaleza es la historia y la confianza que cada bolsa ha construido en su país. Hoy, esa trayectoria inspira una visión compartida: trabajar para que nuestros mercados sean más profundos, competitivos y capaces de ofrecer mayores oportunidades a empresas e inversionistas”, afirmó.

La compañía informó esta semana una alianza con MSCI para desarrollar un índice regional invertible que reúna acciones de Chile, Colombia y Perú. El indicador podría servir como base para productos financieros como fondos cotizados en bolsa.

Perú busca ampliar su mercado de capitales bajo la marca Bolsa de Lima

Para el mercado peruano, el cambio de denominación coincide con la necesidad de captar más emisores e inversionistas. La capitalización bursátil regional de USD 539.000 millones concentra a los tres países, pero todavía enfrenta retos como la limitada participación de empresas en bolsa, la concentración de las operaciones y la baja presencia de inversionistas minoristas.

Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Lima, sostuvo que la nueva marca pretende acercar el mercado a más peruanos. “Durante sus casi 170 años, la BVL se ha ganado la confianza del mercado peruano. Hoy damos un paso hacia adelante: como Bolsa de Lima, adoptamos un nombre más directo y cercano”, indicó.

empresas - management - inversiones - BVL
La concentración de las operaciones y la reducida participación de inversores minoristas persisten como retos estructurales para el mercado peruano.

La modificación no altera, por sí sola, los mecanismos de negociación ni las obligaciones de los emisores y los intermediarios. Su alcance inmediato es institucional y visual, aunque se inserta en un proceso de transformación de largo plazo que incluye cambios en infraestructura, productos y reglas compartidas.

Las tres bolsas presentaron una identidad visual común asociada a nuam, un grupo que busca consolidar la primera integración multipaís de mercados bursátiles en la región. La Bolsa de Santiago renovó su imagen corporativa y la bvc adoptó la marca Bolsa de Colombia en la misma fecha.

El reto será traducir la integración en mayor liquidez y financiamiento

La nueva denominación de la BVL representa una señal visible de la integración regional, pero el resultado económico dependerá de la capacidad de nuam para convertir su escala en más operaciones, una mayor oferta de instrumentos y menores barreras de acceso para inversionistas y empresas.

La Bolsa de Lima informó que la renovación de marca acompaña avances en la modernización tecnológica y el desarrollo de iniciativas regionales. En términos corporativos, la institución sostuvo que conservará el legado de la BVL y que buscará una imagen más simple, coherente con los mercados de Chile y Colombia.

Temas Relacionados

Bolsa de Balores de LimaBolsa de Limanuamperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

El líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que hay una mayoría dispuesta a gobernar “desde el control absoluto” de las instituciones del Estado

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

Buscan prohibir las corridas de toros y peleas de gallos en Perú: La propuesta del Congreso

La propuesta vuelve al ‘ruedo’. La medida que busca la Azucena Isla Rojas y su partido pondría en el centro del debate nuevamente a la protección de los animales frente a estos espectáculos

Buscan prohibir las corridas de toros y peleas de gallos en Perú: La propuesta del Congreso

Viajó desde Huancavelica para dar el examen de San Marcos y consiguió el primer puesto en Medicina tras seis años de esfuerzo

Sin dinero para academias costosas, la estudiante huancavelicana utilizó resúmenes minuciosos y comprensión constante de textos para obtener el máximo puntaje en San Marcos frente a cuatro mil aspirantes a Medicina Humana

Viajó desde Huancavelica para dar el examen de San Marcos y consiguió el primer puesto en Medicina tras seis años de esfuerzo

Mujeres representan el 50% del Estado, pero siguen rezagadas en sectores clave: Transportes y Energía y Minas concentran brechas

En contraste, los sectores de Educación, Salud y Mujer concentraron las tasas más altas de participación laboral femenina. Women CEO Perú sostuvo que la influencia del liderazgo femenino todavía no es una realidad en los espacios de poder

Mujeres representan el 50% del Estado, pero siguen rezagadas en sectores clave: Transportes y Energía y Minas concentran brechas

Huánuco: obras paralizadas en Lauricocha dejan expuestas a más de 100 familias y 1.000 estudiantes ante el azote de El Niño

La defensa ribereña de la quebrada Chegchillhuan presenta un avance físico de solo 36%. La Municipalidad Provincial de Lauricocha solicitó transferencias de fondos a la PCM, el MEF y el Midagri

Huánuco: obras paralizadas en Lauricocha dejan expuestas a más de 100 familias y 1.000 estudiantes ante el azote de El Niño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

PJ exige a Fiscalía Suprema explicar por qué no acusó a Pedro Castillo por conspiración

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

ENTRETENIMIENTO

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

DEPORTES

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

Leao Butrón afirma que dejó de atacar a Universitario por Jairo Concha y comparte su deseo de verlo en Alianza Lima: “Sus objetivos están claros”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Carlos Desio llenó de elogios a Jefferson Farfán: “Es un futbolista totalmente diferente, me hubiese gustado dirigirlo”

Tras fichar a Fernanda Tomé, Deportivo Soan suma otra brasileña a su plantel: Izabela Balinhas, la nueva apuesta del club