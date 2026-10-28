Bolsa de Lima: la BVL cambia de rostro y se alinea con Chile y Colombia en su integración a nuam

Los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia suman una capitalización conjunta de 539.000 millones de dólares y más de 428 emisores.

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) dejará de presentarse bajo esa denominación y pasará a llamarse Bolsa de Lima, como parte de la estrategia regional de nuam, el grupo que integra los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia.

El cambio coincide con una renovación de identidad de la Bolsa de Santiago y con la adopción del nombre Bolsa de Colombia por parte de la Bolsa de Valores de Colombia.

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La modificación de marca busca expresar una integración que va más allá de la imagen institucional. Los tres mercados suman una capitalización bursátil de USD 539.000 millones, más de 428 emisores y 58 intermediarios.

La escala regional plantea el desafío de ampliar la liquidez, atraer inversionistas y facilitar el financiamiento de empresas en países cuyos mercados de capitales todavía presentan un margen de crecimiento frente a otras plazas de América Latina.

El cambio fue anunciado este 28 de octubre, en una jornada coordinada entre las tres bolsas que conforman nuam. La integración reúne infraestructuras que hasta hace pocos años operaban de manera independiente, con reglas, plataformas y condiciones de negociación propias.

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La nueva identidad acompaña la búsqueda de un mercado regional más integrado

La Bolsa de Lima mantendrá su vínculo con el mercado peruano, aunque utilizará un nombre más directo. La institución cumple cerca de 170 años y conserva su función como espacio de negociación para valores emitidos por empresas, entidades financieras y otros participantes del sistema de capitales.

La decisión ocurre mientras nuam avanza en la estandarización de condiciones operativas entre Perú, Chile y Colombia. El objetivo es que los tres mercados puedan ganar profundidad y visibilidad frente a inversionistas locales y extranjeros, aunque la integración efectiva dependerá de la compatibilidad tecnológica, regulatoria y comercial de las plazas involucradas.

El cambio de nombre posee un alcance institucional y no modifica de forma inmediata los mecanismos de negociación ni las obligaciones de los intermediarios.

Juan Pablo Córdoba, director ejecutivo de nuam, señaló que la nueva identidad busca expresar esa aspiración regional. “Nuestra mayor fortaleza es la historia y la confianza que cada bolsa ha construido en su país. Hoy, esa trayectoria inspira una visión compartida: trabajar para que nuestros mercados sean más profundos, competitivos y capaces de ofrecer mayores oportunidades a empresas e inversionistas”, afirmó.

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La compañía informó esta semana una alianza con MSCI para desarrollar un índice regional invertible que reúna acciones de Chile, Colombia y Perú. El indicador podría servir como base para productos financieros como fondos cotizados en bolsa.

Perú busca ampliar su mercado de capitales bajo la marca Bolsa de Lima

Para el mercado peruano, el cambio de denominación coincide con la necesidad de captar más emisores e inversionistas. La capitalización bursátil regional de USD 539.000 millones concentra a los tres países, pero todavía enfrenta retos como la limitada participación de empresas en bolsa, la concentración de las operaciones y la baja presencia de inversionistas minoristas.

Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Lima, sostuvo que la nueva marca pretende acercar el mercado a más peruanos. “Durante sus casi 170 años, la BVL se ha ganado la confianza del mercado peruano. Hoy damos un paso hacia adelante: como Bolsa de Lima, adoptamos un nombre más directo y cercano”, indicó.

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La concentración de las operaciones y la reducida participación de inversores minoristas persisten como retos estructurales para el mercado peruano.

La modificación no altera, por sí sola, los mecanismos de negociación ni las obligaciones de los emisores y los intermediarios. Su alcance inmediato es institucional y visual, aunque se inserta en un proceso de transformación de largo plazo que incluye cambios en infraestructura, productos y reglas compartidas.

Las tres bolsas presentaron una identidad visual común asociada a nuam, un grupo que busca consolidar la primera integración multipaís de mercados bursátiles en la región. La Bolsa de Santiago renovó su imagen corporativa y la bvc adoptó la marca Bolsa de Colombia en la misma fecha.

El reto será traducir la integración en mayor liquidez y financiamiento

La nueva denominación de la BVL representa una señal visible de la integración regional, pero el resultado económico dependerá de la capacidad de nuam para convertir su escala en más operaciones, una mayor oferta de instrumentos y menores barreras de acceso para inversionistas y empresas.

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La Bolsa de Lima informó que la renovación de marca acompaña avances en la modernización tecnológica y el desarrollo de iniciativas regionales. En términos corporativos, la institución sostuvo que conservará el legado de la BVL y que buscará una imagen más simple, coherente con los mercados de Chile y Colombia.