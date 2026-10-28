¿Hasta qué hora durará la procesión del Señor de los Milagros hoy miércoles 28 de octubre?

La imagen del Señor de los Milagrossalió hoy, miércoles 28 de octubre, a las 6:00 de la mañana desde el Santuario de las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, para cumplir su cuarto recorrido procesional del año. Según la programación oficial difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las andas regresarán al templo entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada del jueves 29 de octubre, al cabo de casi 22 horas de recorrido por el Centro de Lima.
La jornada forma parte del calendario de cinco salidas procesionales programadas para el Mes Morado 2026, que se extiende entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre. El Cristo de Pachacamilla, como también se conoce a la venerada imagen, ya había recorrido las calles limeñas el sábado 3, el domingo 18 y el lunes 19 de octubre, con destino final en esta ocasión nuevamente en su santuario de origen.
PUBLICIDAD
Durante la tarde y la noche, las andas realizarán su tramo más extenso, con paradas previstas en dos centros hospitalarios del Cercado de Lima. La organización del evento estuvo a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, junto al Arzobispado de Lima y el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas.
La jornada incluye además la segunda guardada del año, a cargo de la cuadrilla 19, uno de los grupos de cargadores que se turnan para trasladar el anda a lo largo del trayecto.
El recorrido atraviesa avenidas Tacna, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega
El trayecto del cuarto recorrido comenzó con el paso de la imagen por la avenida Tacna y la avenida Nicolás de Piérola, para luego ingresar al jirón Cañete y continuar por la avenida Alfonso Ugarte. En ese tramo se contemplaron dos detenciones: la primera frente al Hospital San Bartolomé y la segunda en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde el Cristo Moreno llevó su bendición a los pacientes internados.
PUBLICIDAD
Tras las paradas hospitalarias, las andas retomaron la avenida Alfonso Ugarte para avanzar hacia el distrito de Breña por la avenida Venezuela. El trayecto continuó por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes del reingreso a la avenida Tacna para el regreso definitivo al Santuario de las Nazarenas. Este recorrido circular, que parte y culmina en el mismo punto, diferencia a la cuarta salida de la segunda y la tercera, que tuvieron como destino la Iglesia del Carmen.
La extensión del itinerario, sumada a los horarios nocturnos de cierre, llevó a las autoridades municipales a diseñar un esquema de restricciones vehiculares escalonado a lo largo de toda la jornada.
PUBLICIDAD
Lima aplicó cierres progresivos durante casi un día completo
La Gerencia de Movilidad Urbana de la MML implementó cierres progresivos y desvíos vehiculares desde las 6:00 de la mañana del miércoles hasta las 4:00 de la madrugada del jueves, según informó el municipio. La medida no implicó el bloqueo simultáneo de todas las vías comprometidas: las restricciones avanzaron conforme se desplazó la procesión, lo que permitió habilitar nuevamente los tramos ya superados por las andas.
El operativo se extendió durante aproximadamente 22 horas, de acuerdo con el cronograma difundido por las autoridades. La Municipalidad de Lima precisó que los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola debieron adaptar sus rutas según el tramo afectado y el sentido de circulación en cada momento del día.
PUBLICIDAD
El Metropolitano y los corredores modificaron sus rutas
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció desvíos y cierres temporales en las estaciones del Metropolitano, los corredores complementarios y el servicio AeroDirecto. Cuando la procesión recorrió la avenida Tacna, los servicios circularon por la avenida Alfonso Ugarte, con paradas en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecieron cerradas de manera temporal.
Al desplazarse la imagen por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios desviaron su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación. El Corredor Morado, por su parte, solo sufrió una alteración puntual: cuando el anda transitó por la avenida Tacna, el servicio llegó únicamente hasta el jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna antes de retornar a San Juan de Lurigancho. Los servicios de transporte convencional utilizaron vías alternas como Nicolás de Piérola, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau y Jorge Chávez, entre otras, según el avance de la procesión.
PUBLICIDAD
La próxima salida será el 1 de noviembre
El calendario del Mes Morado 2026 contempla una quinta y última salida procesional el domingo 1 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía. En esa ocasión, la imagen recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, antes de retornar a la avenida Tacna e ingresar de manera definitiva al Convento de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el siguiente Mes Morado.
Durante octubre, el Santuario de las Nazarenas mantiene un horario especial de atención, con apertura desde minutos antes de las 6:00 de la mañana hasta la culminación de la misa de las 9:00 de la noche. Los fieles pueden venerar a la imagen entre las 2:30 y las 4:00 de la tarde, mientras que las confesiones se realizan en la Capilla de la Reconciliación de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD