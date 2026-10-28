Cáncer de pulmón sin cigarrillos: Humo ajeno, contaminación y todos los factores que explican porque no fumadores sufren esta enfermedad

El papa Francisco se presenta junto a un modelo gráfico que identifica un nódulo tumoral en la cavidad pulmonar. (Papa Leon XIV)

Guardar

El diagnóstico de cáncer de pulmón localizado del papa León XIV volvió a poner atención sobre una enfermedad que no afecta de forma exclusiva a quienes fuman. Cerca de dos de cada 10 personas con este tipo de tumor nunca tuvieron consumo habitual de cigarrillos. El tabaquismo sigue como el principal factor de riesgo, aunque los especialistas advierten que la ausencia de ese antecedente puede retrasar consultas y diagnósticos.

El caso del Pontífice mostró una de las formas en que el tumor puede detectarse en fases tempranas. Una tomografía computarizada de abdomen permitió observar las áreas inferiores de los pulmones e identificó una lesión que no había provocado síntomas. Los estudios posteriores confirmaron que el cáncer estaba localizado y que no se había extendido a otros órganos.

PUBLICIDAD

El hallazgo casual tiene relevancia clínica porque el cáncer de pulmón suele avanzar sin manifestaciones evidentes en sus primeras etapas. La tos persistente, la falta de aire, el dolor torácico, la ronquera, la pérdida de peso sin explicación o la presencia de sangre al toser pueden aparecer cuando la enfermedad ya alcanzó un desarrollo mayor. La detección durante estudios indicados por otros motivos abre una oportunidad para intervenir antes.

Un modelo anatómico digital ilustra el desarrollo de una masa tumoral dentro de los pulmones en un entorno de investigación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres y las personas de ascendencia asiática concentran más diagnósticos sin hábito tabáquico

El médico Elmer Huerta señaló que el cigarrillo explica todavía la mayoría de los casos, pero que aumentó la atención sobre pacientes que nunca fumaron. En este grupo, dos tercios de los diagnósticos corresponden a mujeres. Muchas de ellas rondan los 40 años, una edad que contrasta con la percepción extendida de que se trata de un tumor exclusivo de varones mayores con una larga historia de tabaquismo.

PUBLICIDAD

Una representación gráfica conecta la microbiota intestinal con la respuesta del sistema inmunitario ante un tumor en el pulmón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad también aparece con mayor frecuencia entre personas de ascendencia asiática oriental, en especial de origen chino, japonés y vietnamita. Los investigadores estudian cuánto inciden las variantes genéticas, las exposiciones ambientales y las características biológicas de los tumores. Hasta el momento, no existe una explicación única que determine por qué determinados grupos presentan una mayor proporción de casos.

Los antecedentes familiares merecen atención, sobre todo cuando un familiar de primer grado recibió un diagnóstico de cáncer antes de los 50 años. Tener un padre, una madre, un hermano, una hermana o un hijo con esa historia clínica no significa que el tumor vaya a desarrollarse, pero puede aportar información relevante durante una evaluación médica. Los especialistas consideran factores como la edad, la exposición a contaminantes y los antecedentes personales para estimar el riesgo.

PUBLICIDAD

Una composición conceptual reúne elementos asociados a riesgos respiratorios, como humo, radón y asbesto, alrededor de una figura pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo ajeno, el asbesto y la contaminación figuran entre los riesgos conocidos

La exposición al humo de segunda mano es uno de los factores asociados con el cáncer pulmonar en personas que no fuman. Quienes conviven con fumadores pueden inhalar sustancias tóxicas liberadas por el cigarrillo y quedar expuestos de forma repetida dentro de viviendas, vehículos o lugares de trabajo. El riesgo depende de la intensidad y de la duración de esa exposición.

La contaminación del aire representa otro problema. Las emisiones de vehículos, industrias y otras fuentes de combustión liberan partículas microscópicas, como las PM2,5 y PM10. Por su tamaño, estas partículas pueden llegar a zonas profundas del aparato respiratorio. La exposición prolongada se relaciona con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de un aumento del riesgo de tumores pulmonares.

PUBLICIDAD

El amianto, también conocido como asbesto, integra la lista de sustancias que requieren vigilancia. Sus fibras pueden permanecer en los pulmones durante años y provocar daños progresivos. La exposición laboral es más frecuente en actividades vinculadas con la construcción, la reparación de instalaciones, la industria y la manipulación de materiales aislantes. El radón, un gas natural que puede acumularse en interiores, también forma parte de los factores reconocidos.

Una ilustración conceptual vincula el humo del tráfico urbano con la exposición doméstica y el daño respiratorio a través de unos pulmones translúcidos suspendidos en una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención requiere hogares sin humo y medidas frente a la exposición ambiental

En zonas rurales de Perú y otros países de América Latina, la cocción con leña mantiene una exposición cotidiana al humo en hogares con ventilación insuficiente. Mujeres y hombres que preparan alimentos durante años en esos ambientes pueden inhalar partículas y gases irritantes. La instalación de cocinas mejoradas, chimeneas y sistemas de ventilación puede reducir la concentración de contaminantes dentro de las viviendas.

PUBLICIDAD

Los cigarrillos electrónicos tampoco deben considerarse libres de riesgo. Aunque no queman tabaco, sus aerosoles pueden contener nicotina, partículas ultrafinas, metales y compuestos químicos. La investigación sobre sus efectos a largo plazo continúa, pero la evidencia disponible ya los vincula con daños pulmonares y cardiovasculares. Su uso no reemplaza las medidas de prevención recomendadas para evitar enfermedades respiratorias.

Una infografía detalla la investigación de NYU Langone en Estados Unidos sobre la detección de recaídas de cáncer de pulmón mediante biopsias líquidas con 16,7 meses de anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del humo de segunda mano exige acuerdos dentro de los hogares. Quienes decidan fumar deben hacerlo lejos de otras personas y fuera de espacios cerrados, aunque esa decisión no elimina por completo la presencia de residuos en ropa, muebles y superficies. Las campañas sanitarias también pueden incluir a quienes cocinan con leña, mientras las autoridades locales y las universidades evalúan la incidencia de la enfermedad, la calidad del aire y las exposiciones específicas de cada región.

PUBLICIDAD