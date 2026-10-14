Perú

Papa León XIV y el cáncer al pulmón: oncólogo peruano explica el tratamiento que deberá seguir el sumo pontífice

La extirpación del lóbulo inferior permitió retirar el tumor y obtener muestras que determinarán si el pontífice requerirá quimioterapia o radioterapia

En una transmisión informativa de Latina Noticias, el cirujano oncólogo Alberto de la Guerra aborda el estado de salud del Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer. Durante la conversación, el médico explica las características del adenocarcinoma extraído, las especificaciones de la cirugía realizada y el tratamiento o seguimiento postoperatorio correspondiente.
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El Papa León XIV fue sometido a una lobectomía pulmonar inferior para extirpar un adenocarcinoma, la variante más frecuente de cáncer de pulmón. La intervención incluyó la extracción de ganglios linfáticos, cuyo análisis definitivo determinará si necesita tratamientos complementarios, como quimioterapia o radioterapia, según explicó el cirujano oncólogo Alberto de la Guerra.

El especialista indicó que el adenocarcinoma pulmonar concentra cerca del 80% de los diagnósticos de cáncer de pulmón. Su evolución depende de distintos factores, entre ellos el tamaño de la lesión, la presencia de células tumorales en los ganglios y la existencia o no de enfermedad fuera del tórax. La cirugía busca extirpar el tumor por completo y establecer con precisión el alcance de la enfermedad.

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El primer parte médico describió la lesión como un nódulo pulmonar. Desde el punto de vista radiológico, esa denominación se utiliza para formaciones de hasta 3 centímetros de diámetro. Esa dimensión es compatible, en principio, con un tumor T1, una de las categorías iniciales dentro de la clasificación que utilizan los especialistas para determinar el estadio de un cáncer de pulmón.

En una transmisión televisiva de noticias, el cirujano oncólogo Alberto de la Guerra analiza el diagnóstico de cáncer del papa y los detalles de su reciente intervención quirúrgica. Durante la entrevista, se presentan imágenes del sumo pontífice junto con planos en el estudio de televisión y vistas de ceremonias religiosas, mientras el especialista explica el procedimiento médico realizado y el proceso de recuperación del pontífice.

La resección del lóbulo permitió tratar el tumor y analizar su posible extensión

La operación comenzó con la extracción de la lesión y el análisis inmediato del tejido mientras el pontífice permanecía bajo anestesia. Ese estudio intraoperatorio permitió establecer que se trataba de un cáncer de pulmón. A partir de ese diagnóstico, el equipo avanzó con el procedimiento quirúrgico indicado para una lesión de estas características: la resección completa del lóbulo inferior afectado y la extracción de los ganglios de la zona.

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De la Guerra explicó que la lobectomía pulmonar es la cirugía con mayor capacidad curativa cuando una persona puede tolerar la pérdida de una parte del órgano. El pulmón está dividido en lóbulos y, en estos casos, la intervención no se limita a retirar el nódulo, sino que extirpa el sector pulmonar donde se originó la lesión. El objetivo es reducir el riesgo de que queden células tumorales en el tejido cercano.

Cuando las condiciones respiratorias o generales del paciente impiden retirar un lóbulo completo, existe la posibilidad de realizar una segmentectomía. Esa alternativa consiste en extraer únicamente el segmento del pulmón donde se ubica el tumor. Sin embargo, la elección de una lobectomía en el caso de León XIV sugiere que los estudios previos mostraron una reserva respiratoria suficiente para afrontar una operación de mayor extensión.

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi

El análisis de los ganglios definirá si el Papa necesita otro tratamiento

La decisión de practicar la cirugía de forma directa también aporta información sobre la evaluación previa. Según el oncólogo, la tomografía realizada antes de la intervención no habría mostrado signos de compromiso ganglionar. Si las imágenes hubieran revelado ganglios sospechosos o enfermedad más extendida, el abordaje podría haber requerido tratamientos previos, como quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, antes de considerar una resección quirúrgica.

La tomografía, de todos modos, no permite detectar todas las alteraciones. De la Guerra advirtió que los ganglios de menos de 5 milímetros pueden pasar inadvertidos en las imágenes. Por ese motivo, el diagnóstico definitivo depende del estudio patológico de los tejidos y de los ganglios extraídos durante la operación. La anatomía patológica establecerá si hubo o no diseminación microscópica del tumor.

Si los ganglios no presentan células malignas y no hay signos de enfermedad en otras partes del cuerpo, el cuadro podría corresponder a un estadio clínico inicial. En ese escenario, la cirugía completa suele ser el único tratamiento necesario y luego se establece un esquema de controles periódicos. El especialista señaló que la reaparición del cáncer es poco frecuente cuando la resección fue completa, aunque existen situaciones particulares en las que pueden aparecer metástasis.

El papa León XIV (c) llega al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV (c) llega al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Una cirugía mínimamente invasiva puede acortar la recuperación hospitalaria

La ausencia de enfermedad en los ganglios reduciría la necesidad de tratamientos adicionales. Si el informe definitivo confirma que los ganglios son negativos, el pontífice no requeriría quimioterapia ni radioterapia. En cambio, si el análisis detecta células tumorales en esas estructuras, los médicos deberán valorar una terapia complementaria para disminuir el riesgo de que la enfermedad reaparezca.

La evolución inicial también estaría favorecida por la técnica empleada. Las cirugías pulmonares mínimamente invasivas evitan, en determinados casos, la separación de las costillas y las incisiones amplias que caracterizan a los procedimientos abiertos. Esa modalidad puede reducir el dolor posoperatorio y facilitar una recuperación más rápida, aunque la duración de la internación depende de la edad, la función respiratoria, los antecedentes médicos y la respuesta individual.

De la Guerra remarcó que el Papa ya había regresado a su habitación y no permanecía en cuidados intensivos, un dato que interpretó como favorable dentro de la evolución inmediata. También consideró que las pruebas respiratorias previas fueron satisfactorias, ya que permitieron realizar la extracción del lóbulo inferior sin que fuera necesario optar por una cirugía más limitada.

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO
El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

La rehabilitación respiratoria será parte central de las próximas semanas

Tras una lobectomía, la recuperación incluye controles clínicos, manejo del dolor y ejercicios destinados a preservar la capacidad respiratoria. La fisioterapia comienza desde los primeros días y apunta a favorecer la expansión pulmonar, prevenir complicaciones y ayudar al paciente a recuperar movilidad. El seguimiento médico también permitirá detectar de forma temprana cualquier dificultad vinculada con la operación.

La posibilidad de retomar actividades públicas, realizar viajes o permanecer en lugares de altura dependerá de los estudios de función pulmonar que se practiquen en las próximas semanas. Esos exámenes permitirán conocer la capacidad del sistema respiratorio después de la intervención y establecer el ritmo de recuperación más adecuado para el pontífice.

Primer plano de un hombre joven de cabello oscuro y sonriente que viste un hábito blanco y un ornamento litúrgico morado
El joven sacerdote agustino Robert Prevost posa con vestimentas litúrgicas durante sus primeros años de misión religiosa antes de su ascenso como el papa León XIV. (Difusión)

El próximo dato determinante será el informe definitivo sobre los ganglios extraídos y los márgenes quirúrgicos. Ese resultado permitirá establecer el estadio patológico del adenocarcinoma y definir si la lobectomía fue suficiente o si León XIV necesitará un tratamiento adicional bajo seguimiento de su equipo médico.

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