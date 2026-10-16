Cáncer de pulmón: por qué la tos persistente, ronquera y falta de aire son síntomas de alerta

El papa León XIV afronta su proceso de recuperación tras el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cirugía a la que fue sometido el Papa León XIV tras el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar volvió a poner el foco sobre una enfermedad que puede avanzar sin síntomas iniciales. En una entrevista con Infobae Perú, el neumólogo de Cleveland Clinic, Peter Mazzone, explicó que un nódulo pulmonar no equivale necesariamente a un diagnóstico de cáncer, aunque requiere una evaluación según su tamaño, aspecto y los antecedentes de cada paciente.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona de crecimiento anormal en el tejido del pulmón. Suele detectarse de manera incidental en una radiografía o una tomografía de tórax, muchas veces sin que la persona presente molestias respiratorias. La mayoría corresponde a lesiones benignas vinculadas con infecciones previas, inflamación, cicatrices o enfermedades autoinmunes.

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El tamaño es uno de los elementos que orientan la conducta médica. Los nódulos menores de seis milímetros suelen asociarse con una baja probabilidad de malignidad. Aquellos que superan los nueve milímetros pueden requerir estudios más detallados, entre ellos una biopsia. Mazzone remarcó que el criterio no depende únicamente de la medida: la forma, los bordes, la densidad y los cambios registrados en controles posteriores también resultan determinantes.

Una infografía detalla las características, síntomas y métodos de diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar a partir del caso diagnosticado al papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento y los bordes irregulares pueden requerir estudios adicionales

La tomografía permite observar si el nódulo tiene bordes lisos o irregulares, si presenta determinadas densidades y si cambió con el paso del tiempo. Un hallazgo pequeño, estable y de bordes regulares suele generar menos preocupación que otro de mayor tamaño o con crecimiento progresivo. Aun así, una imagen sospechosa no confirma por sí sola la presencia de un tumor maligno.

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“Entre tres y cuatro de cada cien nódulos pulmonares son cancerosos”, señaló el especialista. Las causas benignas incluyen la tuberculosis, infecciones por hongos como la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, además de la sarcoidosis, la artritis reumatoide, cicatrices pulmonares y tumores no cancerosos. Por esa razón, la detección de un nódulo exige seguimiento, pero no debe interpretarse como una confirmación automática de cáncer.

Si el nódulo crece en controles sucesivos, el médico puede indicar una nueva tomografía, una tomografía por emisión de positrones, conocida como PET, o una toma de tejido. La biopsia se evalúa cuando existe una probabilidad mayor de malignidad, debido al tamaño de la lesión, sus características radiológicas o factores personales como edad avanzada, tabaquismo, antecedentes de cáncer o exposición laboral a sustancias dañinas.

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El papa León XIV llega al Hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Ciro de Luca

La tos persistente, la sangre al toser y la ronquera exigen una evaluación médica

El cáncer de pulmón puede permanecer sin síntomas en sus primeras fases porque algunos tumores crecen lejos de las vías respiratorias principales. La localización influye en el cuadro clínico: una lesión cercana a un bronquio puede provocar tos, sangrado o infecciones repetidas, mientras que otra situada en una zona más profunda puede no ocasionar molestias durante un período prolongado.

Entre los signos que no deben atribuirse sin evaluación a una gripe, alergia o infección pasajera figuran la tos que persiste o empeora, la falta de aire, el dolor torácico, la ronquera, el cansancio continuo y la pérdida de peso sin causa aparente. “La presencia de sangre no es un requisito para sospechar la enfermedad”, advirtió Mazzone al referirse a las personas con tos prolongada que no presentan sangrado.

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Toser sangre requiere una consulta médica para determinar el origen del problema. Si el sangrado es abundante, supera unas pocas cucharaditas o aparece junto con dolor en el pecho, mareos o dificultad respiratoria, la atención debe ser inmediata. Estos síntomas pueden relacionarse con infecciones y otras afecciones respiratorias, aunque también forman parte de las manifestaciones posibles de enfermedades graves.

El neumólogo Peter Mazzone, especialista de Cleveland Clinic, aborda el diagnóstico de los nódulos pulmonares y sus criterios de evaluación médica.

El tabaco concentra el principal riesgo, aunque los no fumadores también pueden enfermar

El especialista sostuvo que fumar tabaco continúa como el principal factor de riesgo modificable del cáncer de pulmón. Las sustancias del humo pueden dañar las células y favorecer alteraciones genéticas asociadas con la formación de tumores. El riesgo aumenta de acuerdo con la cantidad de cigarrillos consumidos y los años de exposición, pero dejar de fumar reduce progresivamente esa posibilidad.

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Los exfumadores mantienen un riesgo residual, que depende de la intensidad y duración del consumo anterior. Por eso, quienes tienen una historia importante de tabaquismo deben conversar con su médico sobre los controles de detección temprana. En personas con criterios de alto riesgo, las guías contemplan tomografías de baja dosis desde los 50 años, según los antecedentes de consumo de tabaco.

El humo de segunda mano también eleva la probabilidad de desarrollar la enfermedad. A esto se suman la exposición al radón, un gas radiactivo que puede filtrarse desde el suelo hacia casas y edificios, y determinados agentes presentes en ámbitos laborales. El asbesto, la sílice, el uranio, el arsénico, el níquel, productos derivados del carbón y las emisiones de motores diésel figuran entre las sustancias que pueden incrementar el riesgo.

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Visualización médica hiperrealista muestra miles de células T activadas atacando y destruyendo masas tumorales dentro de un pulmón con cáncer, simbolizando la lucha del sistema inmunológico contra la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo y el estadio del tumor definen las alternativas de tratamiento

Las personas que nunca fumaron también pueden padecer cáncer de pulmón. Además del humo ajeno, el radón y la contaminación, influyen los antecedentes familiares, algunas exposiciones ocupacionales y alteraciones genéticas del tumor. Comunicar esos antecedentes en la consulta permite que el profesional estime el riesgo individual y determine si corresponde realizar estudios de control.

Una infografía de Infobae detalla cómo el uso prolongado de leña en espacios cerrados incrementa el riesgo de cáncer de pulmón en Perú y propone medidas de ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos grandes grupos de cáncer pulmonar. El más frecuente es el cáncer de células no pequeñas, que incluye al adenocarcinoma y al carcinoma de células escamosas. El cáncer de células pequeñas es menos habitual, aunque suele crecer y extenderse con mayor rapidez. El estadio se determina a partir del tamaño del tumor, el compromiso de ganglios linfáticos y una eventual propagación a otros órganos.

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El papa Francisco se presenta junto a un modelo gráfico que identifica un nódulo tumoral en la cavidad pulmonar. (Papa Leon XIV)

La cirugía puede ser una opción cuando la enfermedad está localizada y la función pulmonar permite una intervención. La quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas se indican según el tipo de tumor, el estadio y sus características moleculares. Mazzone destacó que las pruebas genéticas pueden identificar alteraciones como EGFR, ALK, KRAS o HER2, lo que ayuda a seleccionar tratamientos específicos.

Una infografía de Infobae detalla los factores de riesgo ambientales, laborales y genéticos asociados al cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona con un nódulo pulmonar, el paso central es cumplir el calendario de controles indicado. Algunos casos requieren nuevas imágenes entre seis y 12 meses después del hallazgo; otros necesitan una evaluación más rápida. Los nódulos que se mantienen estables durante dos años suelen tener una baja probabilidad de malignidad, aunque la decisión final debe considerar las condiciones y factores de riesgo de cada paciente.

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