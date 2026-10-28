Perú activará desde noviembre la actualización de su TLC con China

El Gobierno peruano oficializó la entrada en vigencia del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio con China para el 1 de noviembre de 2026. Créditos: Fred Dufour via Getty Images

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El Gobierno de Perú pondrá en vigencia el 1 de noviembre de 2026 el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio con China, una actualización del acuerdo bilateral que rige desde 2010.

El cambio no establece una nueva rebaja general de aranceles, pero modifica reglas para acceder a preferencias comerciales y añade capítulos sobre comercio electrónico, logística, competencia, normas técnicas y medio ambiente.

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El Decreto Supremo N.° 012-2026-MINCETUR dispone la ejecución del protocolo, suscrito en Lima el 14 de noviembre de 2024. La medida se aplicará después de que ambos gobiernos intercambiaran las notificaciones diplomáticas que acreditan el cumplimiento de sus procedimientos internos.

China es el principal socio comercial del Perú y concentra cerca del 32% del intercambio comercial peruano, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El acuerdo mantiene las preferencias arancelarias vigentes desde 2010

El Tratado de Libre Comercio (TLC) original entró en vigencia el 1 de marzo de 2010. Contiene reglas sobre acceso a mercados, procedimientos aduaneros, servicios, inversiones, propiedad intelectual, cooperación y solución de controversias, entre otros asuntos.

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La actualización no modifica el capítulo sobre acceso a mercados de mercancías ni el cronograma de eliminación arancelaria. Por ello, no implica que desde noviembre se aplique una nueva reducción general de impuestos a los productos peruanos que ingresan a China o a los bienes chinos que llegan al mercado peruano.

China concentra cerca del 32 por ciento del intercambio comercial de Perú y se mantiene como su principal socio comercial.

El protocolo reemplaza siete capítulos ya existentes: reglas de origen; procedimientos aduaneros y facilitación del comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; comercio de servicios; entrada temporal de personas de negocios; inversión; y propiedad intelectual.

Además, incorpora cinco capítulos nuevos: comercio electrónico, competencia, cooperación en normas y evaluación de la conformidad, cadena global de suministro, y medio ambiente y comercio.

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Las nuevas reglas buscan facilitar el uso de las preferencias comerciales

Uno de los principales cambios está en las reglas de origen, que permiten determinar si una mercancía puede ser considerada peruana o china para acceder al trato arancelario preferencial del TLC.

El nuevo capítulo actualiza los requisitos por producto, incorpora disposiciones sobre acumulación de origen y precisa los mecanismos vinculados con certificados y declaraciones de origen.

La actualización del tratado bilateral mantiene sin modificaciones el cronograma vigente de eliminación arancelaria para ambos países.

También se sustituye el capítulo sobre procedimientos aduaneros. La modificación busca reforzar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, con efectos sobre verificaciones de origen, importaciones, exportaciones y control de mercancías.

Para los sectores agroexportador, pesquero y alimentario, el protocolo actualiza las normas sanitarias y fitosanitarias. Incluye disposiciones sobre evaluación de riesgos, reconocimiento de áreas libres de plagas o enfermedades y transparencia.

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Ambos países deberán designar puntos de contacto y comunicar electrónicamente sus propuestas de medidas sanitarias notificadas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con un período de comentarios de al menos 60 días.

El protocolo añade reglas para comercio digital, logística y competencia

El TLC de 2010 no tenía capítulos propios sobre comercio electrónico, cadenas de suministro ni competencia. Desde noviembre, esos asuntos tendrán disposiciones específicas dentro del acuerdo.

El capítulo de comercio electrónico establece un marco para las operaciones digitales transfronterizas. Mincetur ha señalado que la medida busca facilitar las ventas en línea de empresas peruanas hacia China, en especial de micro, pequeñas y medianas empresas, aunque estas seguirán sujetas a las normas tributarias, aduaneras y sectoriales que correspondan.

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El nuevo marco precisa los requisitos de certificación de origen e introduce mecanismos de cooperación en los controles aduaneros. (Foto: Shutterstock)

En logística, Perú y China incorporan un capítulo sobre cadena global de suministro. El texto prevé cooperación e intercambio de información sobre indicadores logísticos, además de medidas para promover el reconocimiento de documentos de transporte. Mincetur indicó que esta sección apunta a simplificar actividades de operadores de comercio exterior.

El capítulo de competencia reemplaza una referencia general que figuraba en el acuerdo original. La nueva regulación prevé notificaciones, consultas, intercambio de información, asistencia técnica y coordinación entre las autoridades de ambos países frente a conductas empresariales que afecten la competencia. No crea una autoridad binacional ni modifica las facultades sancionadoras de Indecopi o de las entidades chinas.

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Siete productos peruanos podrán buscar protección como indicaciones geográficas

La actualización reemplaza el capítulo de propiedad intelectual e incorpora un anexo peruano con siete indicaciones geográficas: Café Villa Rica, loche de Lambayeque, Café Machu Picchu-Huadquiña, maca Junín-Pasco, aceituna de Tacna, cacao Amazonas Perú y orégano de Tacna.

La inclusión en el anexo no supone protección automática en China. Los titulares de estos derechos deberán presentar las solicitudes correspondientes y las autoridades chinas deberán evaluarlas conforme a su legislación nacional.

El protocolo también actualiza las reglas de servicios e inversión. Mincetur ha señalado que incluye disposiciones para incentivar inversiones en telecomunicaciones y transporte multimodal, además de cooperación en coproducciones audiovisuales entre empresas peruanas y chinas.

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