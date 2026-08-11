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Banco de la Nación: trabajadores convocan a huelga nacional tras romperse diálogo con el MTPE, ¿Qué pasará con la atención?

El sindicato cuestionó bonos de productividad de hasta 40.000 y 50.000 soles para funcionarios frente a montos menores para el personal de base

Banco de la nación
SINATBAN afirmó que las protestas en Perú defenderán la negociación colectiva y las reivindicaciones laborales ante el Ministerio de Trabajo.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN) anunció el inicio de una huelga nacional y protestas en las calles tras agotar, sin acuerdo, la vía de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

De acuerdo con el comunicado difundido por el propio sindicato, la decisión responde tanto a demandas salariales como a la defensa institucional del Banco de la Nación frente a recientes nombramientos y cambios administrativos.

Agotamiento de la negociación colectiva y convocatoria a la protesta

El SINATBAN informó que la etapa de conciliación por el Pliego de Reclamos 2026 se cerró sin avances significativos.

El secretario general del sindicato, Jorge Calderón Toro, señaló que la organización sindical “iniciará las acciones de lucha que correspondan, mediante protestas pacíficas y democráticas en las calles, en defensa de nuestras justas reivindicaciones laborales y del respeto al derecho constitucional a la negociación colectiva”.

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La convocatoria incluye movilizaciones en todo el país, sumando un nuevo episodio al historial de conflictos laborales entre los trabajadores del banco estatal y las distintas gestiones gubernamentales.

Banco de la Nación
La huelga del Banco de la Nación también rechaza nombramientos a dedo y designaciones de última hora antes del cambio de administración.

Rechazo a nombramientos y cambios administrativos

El malestar sindical trasciende el reclamo salarial y pone el foco en los recientes movimientos dentro de la estructura del Banco de la Nación.

Según Calderón Toro, el gremio rechaza “la incrementación de la planilla por nombramientos a dedo, de última hora, con funcionarios intermedios a puertas del cambio de administración”.

El comunicado recuerda que, en enero de este año, el directorio de la entidad retiró la confianza a la anterior gerente general y designó a un nuevo funcionario, un tipo de cambios que el sindicato observa con recelo, especialmente ante la inminencia de una nueva administración.

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Desigualdad salarial y denuncias históricas

El pliego de reclamos presentado por SINATBAN se enmarca en una serie de demandas históricas. El sindicato, bajo la conducción de Calderón Toro, ha denunciado reiteradamente la inequidad salarial dentro del banco.

Según el dirigente, mientras los gerentes perciben remuneraciones entre 11,000 y 15,000 soles mensuales, buena parte del personal de ventanilla y agencias apenas alcanza los 1,800 soles.

MTPE
MTPE. La protesta del SINATBAN suma reclamos por cámaras de seguridad, agencias sin servicios básicos y comisiones de la tarjeta Multired que afectan a jubilados y usuarios.

Además, el sindicato ha cuestionado la existencia de bonos de productividad que, según sus denuncias, pueden ascender a 40,000 o 50,000 soles para algunos funcionarios, en contraste con los montos significativamente más bajos para el resto del personal.

A estas diferencias salariales se suman reclamos sobre la falta de cámaras de seguridad en cajeros automáticos, deficiencias en los servicios básicos de algunas agencias en provincias y el incremento de comisiones en productos como la tarjeta Multired, situación que el sindicato considera perjudicial para jubilados y usuarios de menores ingresos.

Defensa institucional y llamado a la unidad

Para SINATBAN, el conflicto no se limita a reivindicaciones laborales. El sindicato sostiene que está en juego la sostenibilidad y el carácter estratégico del Banco de la Nación como patrimonio estatal.

sEGÚN Calderón Toro, estas acciones no solo buscan defender los legítimos derechos y beneficios de los trabajadores, sino también “la defensa y fortalecimiento del Banco de la Nación como institución estratégica del Estado, patrimonio de todos los peruanos”.

Convocamos a todos los trabajadores a mantenerse unidos, organizados y firmes, participando activamente en las jornadas de lucha que serán comunicadas oportunamente”, sentenció.

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