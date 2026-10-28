Choquequirao: MINCETUR transfiere S/9,5 millones al componente no APP del complejo turístico, ¿y el teleférico?

Los fondos para las obras en el parque arqueológico provienen del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.

Guardar

El Gobierno aprobó una transferencia de S/9,5 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para financiar mejoras en los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico de Choquequirao, en Cusco. La medida corresponde al componente no incluido en la asociación público-privada (APP) que contempla el teleférico.

La Resolución Ministerial N.° 394-2026-MINCETUR, firmada el 26 de octubre, establece que los recursos serán destinados al proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos del Parque Arqueológico Choquequirao del departamento de Cusco”, identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) N.° 2538795.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señala que el dinero proviene del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional y será transferido por la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET) a la ANIN, que tendrá ejecutará las inversiones vinculadas con el componente público del proyecto.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo autorizó un marco presupuestal de hasta 44,3 millones de soles para la zona.

Los recursos no financian el teleférico

La transferencia forma parte de una autorización mayor de hasta S/44,3 millones para que Mincetur financie inversiones en Choquequirao a través de la ANIN. En esta primera resolución se habilitó el desembolso de S/9,5 millones.

El documento no detalla qué obras específicas se ejecutarán con el monto aprobado. Solo precisa que los fondos servirán para mejorar los servicios turísticos públicos en el parque arqueológico y que no podrán utilizarse para fines distintos.

PUBLICIDAD

Mincetur y la ANIN suscribieron el 31 de julio un convenio de colaboración para ejecutar, culminar y cerrar inversiones vinculadas con Choquequirao. El acuerdo se concentra en el componente no APP, es decir, las obras públicas complementarias que no forman parte de la futura concesión privada.

La ANIN deberá presentar a Mincetur informes semestrales sobre el avance físico y financiero de los recursos transferidos. Esos reportes deberán incluir información registrada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ProInversión está a cargo de estructurar y adjudicar la asociación público-privada del teleférico de Choquequirao, que sigue en proceso de licitación.

El teleférico continúa en licitación

El proyecto del Teleférico de Choquequirao sigue en proceso de licitación y todavía no tiene un concesionario adjudicado. La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de APP y contempla tres teleféricos, vías de acceso y una flota de buses para mejorar la conectividad entre Cusco, Apurímac y el complejo arqueológico.

PUBLICIDAD

La concesión incluirá el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura durante 25 años.

ProInversión estimó una inversión de alrededor de USD 261 millones para ese componente, aunque otras comunicaciones oficiales sitúan la inversión integral del proyecto Choquequirao, que incluye obras públicas y privadas, cerca de S/1.000 millones.

La adjudicación del teleférico se esperaba inicialmente para el último trimestre de 2026. Sin embargo, reportes recientes indican que el cronograma se trasladó al primer trimestre de 2027.

Entre los factores que incidieron en el proceso figuran cambios en las bases y preocupaciones de potenciales postores sobre la distribución de riesgos, los predios y las obras complementarias.

PUBLICIDAD

El convenio entre el Mincetur y la ANIN coordina las obras estatales complementarias al futuro teleférico. (Andina)

Una ruta vulnerable a las condiciones climáticas

Choquequirao permanece abierto, aunque sus accesos enfrentan riesgos durante la temporada de lluvias.El Ministerio de Cultura suspendió temporalmente el ingreso al parque desde el 1 de febrero de 2026 debido a la vulnerabilidad de los caminos durante la temporada de lluvias. El sitio reabrió posteriormente y permanece habilitado para las visitas.

Choquequirao es un complejo arqueológico inca ubicado entre Cusco y Apurímac, en Perú, sobre el cañón del río Apurímac. Su acceso exige actualmente una caminata de varios días y el Estado impulsa un proyecto de teleférico para mejorar la conexión turística.

El complejo arqueológico se ubica a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre Cusco y Apurímac. La ruta tradicional exige una caminata de alrededor de cuatro días, con cerca de 42 kilómetros de recorrido ida y vuelta. El teleférico proyectado contempla tres líneas y 10,6 kilómetros de extensión.

PUBLICIDAD