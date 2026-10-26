Perú

Receta de pavita a la olla

Pavita a la olla peruana con salsa casera acompañada de arroz blanco. Receta de pavita a la olla jugosa y fácil de preparar.

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La pavita a la olla es una receta casera ideal para disfrutar de un almuerzo familiar. Se prepara con pavita sazonada con ajo, ají panca, comino y otras especias, cocinada lentamente en una salsa que ayuda a mantener la carne tierna y jugosa. Puedes acompañarla con arroz blanco, puré de papas o verduras salteadas para conseguir un plato completo y delicioso.

Ingredientes para preparar pavita a la olla

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 15 minutosTiempo de cocción: 50 a 60 minutosDificultad: Fácil

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  • 800 g de pavita en presas o filetes gruesos.
  • 1 cebolla roja mediana picada.
  • 3 dientes de ajo molidos.
  • 2 cucharadas de ají panca molido.
  • 1 cucharada de pasta de tomate.
  • 1/2 cucharadita de comino.
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • 1 taza de caldo de pollo.
  • 1/2 taza de vino blanco (opcional).
  • Sal al gusto.
  • 1 hoja de laurel.
  • Culantro o perejil picado para decorar.

Cómo hacer pavita a la olla paso a paso

1. Sazona la pavita

Limpia las piezas de pavita y sazónalas con ajo, ají panca, comino, pimienta, orégano y sal. Deja reposar durante 15 minutos para que absorban el sabor de los condimentos.

2. Dora la carne

Calienta el aceite en una olla grande. Dora las piezas de pavita por ambos lados durante unos minutos. Retíralas y resérvalas en un plato.

3. Prepara el aderezo

En la misma olla, sofríe la cebolla hasta que quede transparente. Añade la pasta de tomate y cocina durante unos minutos, removiendo para integrar los sabores.

4. Cocina la pavita a la olla

Regresa las piezas a la olla y agrega el caldo de pollo, el vino blanco si deseas utilizarlo y la hoja de laurel. Tapa y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 40 a 50 minutos, dependiendo del grosor de las piezas.

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Comprueba que la pavita alcance una temperatura interna mínima de 74 °C. Si la salsa se reduce demasiado antes de que la carne esté cocida, añade un poco más de caldo.

5. Sirve y disfruta

Rectifica la sal y retira la hoja de laurel. Sirve la pavita caliente, bañada con su salsa y decorada con culantro o perejil picado.

Puedes acompañarla con arroz blanco, puré de papas, papas doradas o verduras al vapor.

Consejos para preparar una pavita a la olla jugosa

  • Dora la carne antes de cocinarla para aportar más sabor al aderezo.
  • Cocina a fuego bajo para que las piezas se cocinen uniformemente.
  • Evita prolongar innecesariamente la cocción una vez que la carne esté lista.
  • Si deseas una salsa más espesa, deja reducir el líquido unos minutos con la olla destapada.
  • Para un sabor más intenso, puedes marinar la pavita en los condimentos durante unas horas dentro del refrigerador.

¿Con qué acompañar la pavita a la olla?

La pavita a la olla combina muy bien con arroz blanco, puré de papas, ensalada fresca y verduras salteadas. También puedes servirla con papas sancochadas o yuca cocida para una comida casera al estilo peruano.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo debe cocinarse la pavita a la olla?

El tiempo suele ser de 40 a 60 minutos, según el tamaño y el grosor de las piezas. Lo más importante es comprobar que la temperatura interna alcance al menos 74 °C.

¿Cómo evitar que la pavita quede seca?

Dórala primero y termina la cocción a fuego bajo con suficiente caldo y la olla tapada. Evita cocinarla durante más tiempo del necesario.

¿Se puede preparar pavita a la olla sin vino?

Sí. Puedes sustituir el vino blanco por una cantidad equivalente de caldo de pollo. La receta seguirá teniendo un sabor delicioso gracias al aderezo de ajo, ají panca y especias.

¿Se puede guardar la pavita cocida?

Sí. Refrigera las sobras en un recipiente cerrado dentro de las dos horas posteriores a la preparación y consúmelas en un plazo de tres a cuatro días, recalentándolas bien antes de servir.

Prepara esta receta de pavita a la olla y disfruta de un plato casero, nutritivo y lleno de sabor, perfecto para compartir en familia.

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