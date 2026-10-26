Perú

Amplían el horario de atención en los museos de Lambayeque por la visita del papa León XIV: ¿desde cuándo y hasta qué hora?

La medida regirá durante dos semanas e incluirá propuestas artísticas previstas para el 13 y 14 de noviembre en seis recintos culturales

Lambayeque ampliará hasta las 20 horas la atención en tres museos por la ruta del papa León XIV
Lambayeque ampliará hasta las 20 horas la atención en tres museos por la ruta del papa León XIV| Foto: Andina
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Los visitantes que lleguen a Lambayeque en noviembre podrán recorrer tres de sus principales museos hasta las 20:00. El Ministerio de Cultura dispuso una ampliación temporal de los horarios ante la ruta “Los Caminos del Papa León XIV” y la próxima visita del pontífice a la región.

La medida alcanza al Museo Arqueológico Nacional Brüning, el Museo Tumbas Reales de Sipán y el Museo Nacional de Sicán.

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El horario extendido busca facilitar la inclusión de los recintos arqueológicos en los circuitos turísticos y religiosos previstos para esos días. Los visitantes podrán combinar los museos con los lugares vinculados al trabajo pastoral que León XIV desarrolló en Chiclayo antes de su pontificado.

Joyas de oro, esmeraldas y cerámica revelan el avanzado arte de la cultura Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)
Joyas de oro, esmeraldas y cerámica revelan el avanzado arte de la cultura Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)

Los horarios especiales regirán del 1 al 15 de noviembre

El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Carlos Wester La Torre, afirmó que la decisión permitirá ordenar mejor los recorridos de los turistas nacionales y extranjeros. Durante esas dos semanas, los tres espacios abrirán todos los días, de lunes a domingo, desde las 9:00 hasta las 20:00.

Esta medida contribuye a la acogida de los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a Lambayeque”, señaló el funcionario. También indicó que los nuevos horarios facilitarán itinerarios que conecten los atractivos religiosos con las colecciones que conservan el legado de las sociedades prehispánicas de la región.

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Los restos de la Sacerdotisa de Chornancap, rodeados de ofrendas y sacrificios humanos, evidencian prácticas funerarias complejas y la estimación de las mujeres en roles de liderazgo en la cultura preincaica(UE005 Naylamp)
Los restos de la Sacerdotisa de Chornancap, rodeados de ofrendas y sacrificios humanos, evidencian prácticas funerarias complejas y la estimación de las mujeres en roles de liderazgo en la cultura preincaica(UE005 Naylamp)

La extensión se aplicará de forma exclusiva a los tres museos mencionados. El Museo de Sitio Túcume, el Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán y el Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap mantendrán sus horarios habituales de atención.

Según informó la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, habrá actividades culturales, activaciones y espectáculos artísticos para las familias. La propuesta buscará acompañar la llegada de visitantes durante las jornadas vinculadas con la presencia del pontífice.

Dos días en Chiclayo

El papa León XIV cumplirá una agenda de dos días en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, con misas, reuniones con representantes de la Iglesia católica y actividades vinculadas al cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

La jornada comenzará el 13 de noviembre a las 7:40, con su partida desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. Está previsto que el avión aterrice a las 9:10 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

A las 10:30, el pontífice celebrará una misa en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel. La ceremonia incluirá una homilía del Santo Padre y concentrará una parte central de las actividades programadas para esa mañana.

Luego, a las 12:40, realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, donde ofrecerá un saludo. La agenda continuará por la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

A las 16:30, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y miembros de consejos pastorales. Durante la reunión, el papa pronunciará un discurso dirigido a los integrantes de la comunidad eclesiástica.

Hombre con sotana blanca, gafas y cruz pectoral que levanta la mano derecha ante una bandera de Perú al aire libre.
El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa del primer día también contempla un encuentro con representantes del mundo universitario. La actividad se desarrollará a las 17:45 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y contará con una intervención del pontífice. Más tarde, a las 19:00, compartirá una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

El 14 de noviembre, la agenda comenzará a las 8:00 en la Catedral de Santa María, con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. La ceremonia incluirá una nueva homilía de León XIV.

A las 9:10, el papa partirá en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba. Su llegada al helipuerto está prevista para las 9:50. Una hora después, celebrará una misa en la explanada de esa localidad.

Tras la ceremonia, regresará a Chiclayo en helicóptero a las 13:15. El vuelo aterrizará a las 14:00 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

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