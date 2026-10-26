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Karen Dejo explica la razón por la que el padre de su hija no estuvo en su quinceañero: “Cosas que pasan”

La chica reality dio unas palabras a su hija y aclaró su relación con el padre de la menor, quien se ausentó en la celebración

Karen Dejo explica la razón por la que el padre de su hija no estuvo en su quinceañero: “Cosas que pasan”
Karen Dejo explica la razón por la que el padre de su hija no estuvo en su quinceañero: “Cosas que pasan”
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La fiesta por los 15 años de Mía Abanto Dejo reunió a familiares y amigos en una noche con música, coreografías y mensajes dedicados a la adolescente. Entre los momentos que generaron atención estuvo la ausencia de su padre, el piloto comercial Carlos Abanto, en una fecha que suele celebrarse junto a los seres más cercanos.

Durante la reunión, Karen Dejo tomó el micrófono para dirigirse a su hija delante de los invitados. La integrante de Esto es guerra eligió compartir una reflexión sobre su propia historia y el vínculo que Mía mantiene con su padre.

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La exbailarina habló de los años en que creció al lado de su madre, quien fue su principal sostén. También recordó que no contó con la presencia de una figura paterna durante su infancia, una experiencia que llevó a sus palabras para la quinceañera.

La integrante de la farándula peruana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración de Mía Abanto Dejo. En su discurso, explicó que Carlos Abanto no pudo asistir y aseguró que su hija tendrá un momento especial con él. TikTok.

Dejo buscó diferenciar aquella vivencia de la realidad de su hija. La figura televisiva remarcó que, pese a que Carlos Abanto no estuvo en la fiesta, Mía tiene el cariño de su padre.

No tuve la bendición de tener un padre. Tú sí tienes un papá que te ama mucho, que te quiere con todo el corazón”, expresó Karen Dejo frente a los asistentes.

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Sus declaraciones estuvieron centradas en transmitirle tranquilidad a la adolescente en una jornada cargada de homenajes. La madre de Mía puso el foco en el afecto que, de acuerdo con sus palabras, el piloto mantiene hacia su hija.

La ausencia de Carlos Abanto no pasó inadvertida durante la celebración. Karen Dejo se refirió al tema de manera breve y no dio detalles sobre las circunstancias que impidieron que él estuviera presente en el cumpleaños.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.
Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.
“Por cosas que pasan no está aquí presente, pero sé que también vas a tener tu momento especial con él”, señaló la exchica reality durante su discurso.

Con ese mensaje, Dejo dejó abierta la posibilidad de que padre e hija tengan otro encuentro para conmemorar los 15 años de Mía. La conductora evitó profundizar sobre su relación actual con su expareja y optó por destacar el lugar que Abanto ocupa en la vida de la joven.

Karen Dejo le cantó en vivo a su hija

El discurso fue uno de los momentos preparados por Karen Dejo para la celebración, pero no fue el único. La madre de la quinceañera también organizó una sorpresa musical que tuvo a Mía como destinataria.

La figura de televisión interpretó una canción en vivo durante la fiesta. Su presentación se sumó a los bailes y a los registros que circularon después en redes sociales sobre el cumpleaños de la adolescente.

El periodista Samuel Suárez difundió imágenes de ese instante a través de su cuenta de Instarándula. En su publicación, sostuvo que Mía no esperaba que su madre subiera al escenario para cantarle.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.
Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

Su madre le regaló esta hermosa canción con su voz en vivo, una sorpresa que no esperaba, se tiene la una a la otra siempre… Felicidades hermosas”, escribió Suárez al compartir el video.

La interpretación quedó registrada como una de las dedicatorias de la noche. Karen Dejo acompañó a su hija durante buena parte de la celebración y aprovechó la ocasión para expresarle públicamente su respaldo en una nueva etapa de su vida.

La fiesta de Mía Abanto Dejo combinó las actividades preparadas para sus 15 años con las palabras de su madre sobre un aspecto personal de su historia familiar. Dejo sostuvo que la ausencia de Carlos Abanto en el evento no impide que ambos puedan compartir posteriormente un momento especial.

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