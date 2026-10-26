Chiclayo alista la llegada del papa León XIV: ¿cómo será el ingreso a la misa en las pampas de Pimentel?

Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita| Foto: Diario ASI (Facebook)

Guardar

Chiclayo prepara un sistema de acceso por sectores y códigos QR para la misa que el papa León XIV celebrará en las pampas de Pimentel, donde se espera una asistencia de hasta 900 mil personas. La organización prevé habilitar 17 sectores dentro de un espacio de 50 hectáreas, divididos a su vez en 126 subsectores.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, informó que aún se afinan aspectos relacionados con la llegada de los fieles y la distribución del público en las distintas actividades del Santo Padre. El ingreso a la misa será gratuito y no se requerirá ningún pago para asistir.

PUBLICIDAD

“Bueno, como siempre, hay algunas cosas que a última hora que se tienen que ir afinando, sobre todo, por la cantidad que puedan llegar. Se tiene en cuenta de que, eh, vamos a tener varias reuniones con él. La más multitudinaria va a ser en las Pampas de Pimentel”, señaló en conversación con RPP Noticias.

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Los asistentes ingresarán por 126 subsectores con código QR

Pérez señaló que la plataforma Joinnus colaborará en la entrega de los accesos para la celebración en Pimentel. Cada uno de los 126 subsectores contará con una puerta propia, con el objetivo de distribuir el flujo de personas y evitar concentraciones en un solo punto.

PUBLICIDAD

Los asistentes deberán presentar un código QR al momento de ingresar. La apertura de puertas comenzará entre 10 y 12 horas antes de la ceremonia, según el sector asignado a cada persona.

La Policía Nacional del Perú participa en la planificación de las medidas de seguridad y en el ordenamiento del ingreso. El gobernador indicó que las autoridades definirán en los próximos días la cantidad de personas que acudirá a cada actividad de la agenda papal.

Documentos, imágenes y objetos reconstruyen la vida peruana del papa León XIV| Foto: Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo

La misa en Pimentel será el acto con mayor convocatoria en Chiclayo

La actividad más concurrida de la visita será la misa programada para las 10:00 horas en las Pampas de Pimentel. La zona destinada al evento tendrá una extensión de 50 hectáreas.

PUBLICIDAD

Después de la ceremonia, León XIV sostendrá un encuentro con personas cercanas a él en el distrito de La Victoria. Más tarde, tiene prevista una actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Antes de esos compromisos, representantes de la Iglesia Católica se reunirán en el santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. Por la noche, el pontífice retornará a su residencia.

La programación también incluye la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, prevista para las 8:00 horas del día siguiente. Luego, el papa continuará su itinerario hacia Santa Cruz.

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Buses gratuitos para el traslado del papa León XIV

El Gobierno Regional de Lambayeque prevé habilitar estacionamientos en el Fuerte Cáceres, donde el Ejército facilitará cerca de 20 hectáreas para recibir vehículos durante la visita del papa León XIV. Pérez indicó que propietarios de predios cercanos también pondrán a disposición terrenos de entre 10 y 15 hectáreas para ampliar la capacidad de parqueo ante la llegada anticipada de fieles.

PUBLICIDAD

Desde esos puntos se habilitarán buses gratuitos hacia las Pampas de Pimentel. El servicio, que contará con apoyo del sector privado, priorizará el traslado de personas con discapacidad y adultos mayores. El gobernador recomendó que los niños no asistan debido a la cantidad de público prevista, las largas horas de espera y la exposición al sol o a posibles lluvias.

Pérez reiteró que las entradas para las actividades del papa no tendrán ningún costo. Por ello, pidió a los asistentes no realizar pagos ni atender ofrecimientos de terceros que intenten vender accesos, ante la posibilidad de que personas inescrupulosas busquen obtener dinero mediante la expectativa por la visita pontificia.

PUBLICIDAD