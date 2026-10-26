El Senamhi emite una alerta roja por lluvias intensas en 11 departamentos del Perú entre el 27 y 29 de octubre

Un mapa satelital del Senamhi registra sistemas de lluvias y cobertura nubosa sobre la costa y el territorio de Perú. (Senamhi)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 440, de nivel rojo, por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad que afectarán la costa norte y la sierra entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió una serie de recomendaciones para autoridades y población ante los posibles efectos del fenómeno.

La alerta comprende principalmente a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes. El pronóstico incluye lluvias y granizo, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

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El aviso considera precipitaciones en zonas de la costa norte y la sierra, con acumulados diferenciados según cada área. También se prevén nevadas en sectores de mayor altitud de la sierra sur.

Se esperan acumulados de hasta 29 mm/día en la sierra norte

De acuerdo con la información difundida en el aviso meteorológico, la costa norte podría registrar acumulados de lluvia de entre 2 y 21 mm/día. En la sierra norte, las precipitaciones alcanzarían valores de entre 11 y 29 mm/día.

Para la sierra sur, el Senamhi prevé acumulados de entre 1 y 15 mm/día. En esa zona, las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y de otros eventos asociados a las condiciones atmosféricas previstas para el periodo de alerta.

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El reporte también advierte sobre la posibilidad de nevadas en áreas situadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur. Estas precipitaciones se sumarán a las descargas eléctricas y a las ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h anunciadas para los departamentos comprendidos en el aviso.

En la costa norte, las lluvias de intensidad similar se concentrarían principalmente en Tumbes y en la costa interior de Piura, según la información comunicada por las entidades.

Indeci pidió verificar rutas de evacuación y servicios de emergencia

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades de gobiernos locales y regionales a comprobar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y cuenten con una señalización adecuada.

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La medida busca facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras en caso de emergencias. El Indeci advirtió que las precipitaciones pueden propiciar deslizamientos y huaicos en las áreas expuestas.

El organismo también recomendó revisar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías de cada jurisdicción. Estos servicios podrían ser requeridos ante eventuales incidencias durante los días contemplados en el aviso.

Las autoridades locales y regionales deberán considerar las condiciones meteorológicas anunciadas para las zonas de su competencia, en especial en los departamentos incluidos en el aviso de nivel rojo.

Recomiendan reforzar los techos de las viviendas

Para la población, el Indeci recomendó proteger y reforzar el techo de las viviendas frente a las lluvias previstas. La institución también planteó establecer mecanismos de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

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Entre los recursos sugeridos figuran silbatos, campanas, alarmas, sirenas y altoparlantes. Estos elementos pueden servir para advertir a los vecinos sobre una situación de riesgo o para facilitar la comunicación en zonas afectadas por las precipitaciones.

El Indeci indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de los departamentos alertados por el fenómeno meteorológico. Además, coordina con las autoridades regionales y locales las acciones vinculadas a los efectos que puedan producirse entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre.